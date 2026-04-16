Calendarul economic: Datele finale privind inflația în Zona Euro și producția industrială din SUA (16.04.2026)

Calendarul macroeconomic de astăzi include câteva date importante, deși o mare parte dintre acestea au fost deja publicate: Datele privind ocuparea forței de muncă din Australia au indicat o creștere mai modestă a numărului de locuri de muncă, de aproape 18.000, însă rata șomajului a rămas constantă la 4,3%.

PIB-ul Chinei din primul trimestru a crescut peste așteptări, la 5,0% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, datele privind vânzările cu amănuntul au dezamăgit, în timp ce producția industrială din martie a scăzut, deși valoarea finală a fost ușor peste așteptări, indicând o dinamică de 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Datele lunare privind PIB din Marea Britanie au înregistrat, de asemenea, valori mai bune, indicând o creștere de 1% față de aceeași perioadă a anului trecut pentru luna februarie. Producția industrială a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar acest rezultat a fost mai bun decât se aștepta.

Inflația PPI din Elveția continuă să înregistreze o scădere clară de 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar la nivel lunar observăm o ușoară revenire de 0,1% față de luna precedentă.

De asemenea, a fost publicat raportul trimestrial al TSMC, care stimulează și mai mult contractele futures de pe Wall Street pentru o creștere suplimentară. Ce ne așteaptă astăzi în calendar? Vor fi datele finale privind inflația din Zona Euro, cererile de șomaj și producția industrială din SUA. Vom putea urmări, de asemenea, mai multe discursuri ale bancherilor americani și ale membrilor BCE. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 12:00 ora României, Zona Euro - Inflația CPI pentru luna martie (finală). Prognoză: 2,5% YoY (preliminar: 2,5%). Anterior: 1,9%. 12:00 ora României, Zona Euro - Inflația de bază. Prognoză: 2,3% YoY. Anterior: 2,4%. 15:30 ora României, SUA - Cereri inițiale de șomaj. Prognoză: 215.000. Anterior: 219.000. 15:30 ora României, SUA - Producția industrială pentru luna martie. Prognoză: 0,1% MoM; Anterior: 0,2%. 17:30 ora României, SUA - Variația stocurilor de gaze naturale. Prognoză: 55 Bcf. Anterior: 50 Bcf. Discursuri ale membrilor băncilor centrale: 15:45 ora României - Williams (Fed)

17:35 ora României - Miran (Fed)

19:45 ora României - Nagel (Bundesbank)

21:30 ora României - Lane (BCE)

