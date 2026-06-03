Rezumatul zilei: Piețele iau o pauză (03.06.2026)

Încheiem ziua de miercuri cu scăderi pentru aproape toți indicii principali. Investitorii înregistrează o ușoară corecție după recentul raliu spectaculos. Știrile din Orientul Mijlociu joacă un rol semnificativ în acest context. Mărfuri Am asistat la a treia zi consecutivă de creștere a prețurilor mărfurilor energetice. Prețurile petrolului brut WTI au crescut cu peste 2% (depășind 95 USD), iar NATGAS a înregistrat creșteri similare (apropiindu-se de 5,0 USD). Creșterea prețurilor la energie poate fi atribuită în mare parte escaladării reînnoite din Orientul Mijlociu. Presiunea ascendentă ar fi putut fi amplificată și de comunicatul de astăzi al Departamentului Energiei al SUA, care a arătat o scădere neașteptat de mare a stocurilor de țiței — cu până la 8 milioane de barili (piața anticipase o scădere de doar 3 milioane). Pe de altă parte, aurul (-1%) și argintul (-2%) au evoluat în direcția opusă. Un factor cheie în acest sens a fost creșterea randamentelor obligațiunilor. Randamentele la 10 ani au crescut în SUA (+1,1%), Germania (+2%) și Japonia (+2,3%), printre altele. Geopolitică Iranul a atacat un aeroport din Kuweit și a încălcat spațiul aerian al Bahrainului. Se pare că acest lucru reprezintă o represalie pentru bombardarea unui petrolier iranian de către forțele americane. Probabilitatea ca cele două părți să ajungă la un acord pentru redeschiderea permanentă a Strâmtorii Hormuz la sfârșitul lunii iunie este în scădere. Piețele evaluează în prezent probabilitatea unui astfel de scenariu la aproximativ 20%. Piața bursieră Toate acestea duc la o retragere modestă a investitorilor de la risc. Piețele bursiere europene au fost afectate în mod deosebit astăzi, inclusiv indicele german DAX (-1,3%), care a fost tras în jos de performanțele slabe ale marilor corporații. S-au înregistrat scăderi la SAP (-4,3%), Deutsche Bank (-3,7%), Mercedes-Benz (-3,3%), Adidas (-3,2%) și Deutsche Telekom (-2,7%). Cu toate acestea, slăbiciunea a fost vizibilă și în Statele Unite astăzi. S&P 500 a scăzut cu 0,6%, în timp ce NASDAQ Composite a scăzut cu 1%.

Un factor cheie în acest context a fost scăderea cu peste 3% a prețului acțiunilor NVIDIA. Microsoft (-3,8%), Amazon (-3,1%) și Palantir (-6,1%) au înregistrat, de asemenea, scăderi. Pe de altă parte, acționarii Marvell au motive de bucurie, întrucât acțiunile au crescut cu peste 35% față de deschiderea de marți (o creștere de 5,3% astăzi). Acest lucru se datorează în parte remarcilor extrem de elogioase ale CEO-ului Nvidia, Jensen Huang. Vorbind pe scenă la Taipei alături de directorul executiv al Marvell, Huang a desemnat compania ca fiind următoarea care va atinge o evaluare de un trilion de dolari. Graficul 1: Harta câștigătorilor și pierzătorilor zilei pe piața americană (06.03.2026) Sursa: xStation, 06.03.2026 Date macroeconomice Indicatorii PMI ISM pentru sectorul serviciilor din luna mai au fost publicați astăzi. Aceste date au o importanță secundară pentru piețe, astfel încât, în absența unei surprize majore, reacția investitorilor rămâne limitată. Valoarea de 54,5 a depășit așteptările, dar nu a fost suficientă pentru a genera o volatilitate crescută. Atenția noastră este atrasă de subindicele neașteptat de ridicat al comenzilor noi (57,3) și de indicele prețurilor plătite (71,3) — acesta din urmă fiind în concordanță cu așteptările privind intensificarea presiunilor asupra prețurilor, urcând la cel mai înalt nivel din 2022. Între timp, datele privind ocuparea forței de muncă s-au situat ușor sub 50 (47,9), deși piețele așteaptă deja cu nerăbdare publicarea vineri a datelor NFP (Non-Farm Payrolls). Aceasta este publicarea de date cu cel mai mare potențial de a stârni volatilitate în această săptămână.

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