Rezumatul dimineții: Trump se așteaptă la un acord cu Iranul încă din acest weekend 📌

Geopolitică: Iran, SUA, Strâmtoarea Hormuz și Orientul Mijlociu Prețurile petrolului au scăzut cu 1,10% până la 1,20% în urma declarațiilor lui Donald Trump, care sugerează că s-ar putea ajunge la un potențial acord cu Iranul încă din acest weekend. În același timp, Iranul a lansat un atac asupra unui aeroport din Kuweit, în timp ce Statele Unite au efectuat lovituri aeriene în apropierea Strâmtorii Hormuz. Situația rămâne tensionată.

Conform unor rapoarte, Trump le-a spus consilierilor săi că va escalada conflictul într-un război pe scară largă doar dacă vor fi uciși soldați americani. Acest lucru sugerează că Washingtonul ar putea tolera ciocniri militare limitate, menținând în același timp canalul de negociere deschis.

Statele Unite au anunțat că Israelul și Libanul au convenit asupra unui cadru de încetare a focului și asupra creării unor zone de securitate în sudul Libanului. Încetarea de foc anterioară a eșuat în cele din urmă, astfel încât durabilitatea noului acord rămâne incertă. Cu toate acestea, evoluția este semnificativă, deoarece Iranul a legat orice potențial acord cu Statele Unite de situația de pe frontul libanez.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat o rezoluție privind puterile de război menită să prevină noi atacuri asupra Iranului. A fost primul vot de acest gen de la începutul conflictului. Casa Albă a minimizat importanța rezoluției, ceea ce înseamnă că aceasta ar trebui privită în primul rând ca un gest politic simbolic. Mărfuri: petrol și riscuri legate de aprovizionare Băncile de investiții avertizează că o închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz ar putea duce la o penurie severă de aprovizionare cu petrol. HSBC a descris situația ca fiind o „super-criză” , în timp ce modelele Morgan Stanley sugerează că prețul țițeiului Brent ar putea crește până la 150 de dolari pe baril dacă blocada rămâne în vigoare pentru o perioadă îndelungată.

JPMorgan se așteaptă în continuare ca Strâmtoarea Hormuz să se redeschidă în iunie, în principal din cauza epuizării rapide a stocurilor de petrol.

Kuweitul estimează că, odată cu redeschiderea Strâmtorii Hormuz, va putea restabili aproximativ 70% din producția sa de petrol în termen de 6–8 săptămâni . Cu toate acestea, se preconizează că o recuperare completă a producției va dura considerabil mai mult. Acțiuni: Asia sub presiune Piețele bursiere asiatice au fost supuse presiunii, JP225 , SG20cash și principalii indici chinezi înregistrând scăderi modeste. Forex: USDJPY aproape de nivelul de 160 USDJPY se tranzacționează în continuare în jurul nivelului 160 , deși mișcările pe piața valutară mai largă rămân relativ limitate. Economie și bănci centrale: Australia și RBA Economia Australiei a crescut cu 0,3% în Q1 , aducând creșterea anuală la 2,5% . Cu toate acestea, economiștii de la Commonwealth Bank of Australia se așteaptă ca expansiunea să încetinească la aproximativ 1,5% până la sfârșitul anului , reflectând consumul mai slab și o răcire a pieței imobiliare.

Guvernatorul Michele Bullock și alți oficiali ai RBA urmează să se prezinte în fața Parlamentului după trei majorări consecutive ale ratei dobânzii. Aceasta va fi prima ocazie importantă pentru parlamentari de a-i interoga pe factorii de decizie cu privire la cel mai recent ciclu de înăsprire monetară. Acțiuni și AI: Investiții masive în tehnologie Goldman Sachs estimează că Meta, Microsoft, Amazon și Alphabet vor cheltui împreună aproximativ 5,3 trilioane de dolari pe investiții de capital până în 2030. Cheltuielile totale pentru infrastructura de inteligență artificială ar putea ajunge la 7,6 trilioane de dolari în următorii cinci ani. Amploarea acestor investiții depășește PIB-ul anual al unor economii precum Japonia sau Marii Britanii.

Broadcom a raportat câștiguri care au depășit așteptările, însă acțiunile sale au scăzut cu aproape 14% în tranzacțiile după închiderea bursei , după sesiunea de ieri din SUA. Veniturile din semiconductori legați de AI au crescut semnificativ, dar investitorii se așteptau la o surpriză pozitivă și mai puternică. Reacții similare ale pieței au fost observate anterior la companii precum CrowdStrike și Palo Alto Networks.

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