Calendarul economic: Datele PMI în prim-plan, o zi decisivă pentru piețele globale

Ziua de astăzi se anunță a fi una dintre cele mai importante sesiuni ale săptămânii pentru piețele financiare globale din punctul de vedere al publicării datelor macroeconomice. Atenția investitorilor se va concentra în mod special asupra datelor preliminare PMI, care se numără printre cei mai importanți indicatori anticipatori ai activității economice. Indicatorii PMI reflectă sentimentul actual atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor, pe baza sondajelor efectuate în rândul managerilor de achiziții și logistică, ceea ce îl face un semnal rapid și fiabil al schimbărilor în dinamica economică cu mult înainte de publicarea datelor concrete, precum raportul PIB sau datele privind producția industrială. Pragul interpretativ cheie rămâne nivelul de 50 de puncte, care separă expansiunea de contracție. Ca urmare, orice valoare peste sau sub acest nivel poate avea un impact semnificativ asupra așteptărilor pieței privind creșterea economică și perspectivele politicii monetare. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 02:00 ora României, Australia - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: actual 51 (prognoză 49,8; anterior 49,8)

02:00 ora României, Australia - indicatorul PMI preliminar privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie: actual 50,3 (prognoză 46,3; anterior 46,3)

03:30 ora României, Japonia - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: actual 54,9 (prognoză 51,2; anterior 51,6)

09:00 ora României, Norvegia - Rata șomajului pentru luna martie: 4,9%

09:45 ora României, Franța - Indicele privind încrederea întreprinderilor pentru luna aprilie: prognoză 98; anterior 99

10:15 ora României, Franța - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: prognoză 49,5; anterior 50

10:15 ora României, Franța- indicatorul PMI preliminar privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie: prognoză 48,5; anterior 48,8

10:30 ora României, Polonia - Încrederea consumatorilor pentru luna aprilie Indicele actual al încrederii consumatorilor: -12,2 Indicele anticipator al încrederii consumatorilor: -9,5

10:30 ora României, Polonia: Vânzări cu amănuntul pentru luna martie Vânzări cu amănuntul (lunar): prognoză -5,6% Vânzări cu amănuntul (anual): prognoză 6,2%; anterior 4,3% Vânzări cu amănuntul la prețuri constante (anual): prognoză 5,9%; anterior 5%

10:30 ora României, Germania - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: prognoză 51,3; anterior 52,2

10:30 ora României, Germania- indicatorul PMI preliminar privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie: prognoză 50,4; anterior 50,9

11:00 ora României, Zona euro - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: prognoză 50,7; anterior 51,6

11:00 ora României, Zona euro- indicatorul PMI preliminar privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie: prognoză 49,8; anterior 50,2

11:30 ora României, Marea Britanie - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: prognoză 49,9; anterior 51

11:30 ora României, Marea Britanie - indicatorul PMI preliminar privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie: prognoză 50; anterior 50,5

13:00 ora României, Marea Britanie - indicatorul CBI referitor la tendințele comenzilor privind sectorul industrial pentru luna aprilie: prognoză -33; anterior -27

15:00 ora României, Polonia - Masa monetară M3 pentru luna martie (anual): prognoză 10,7%; anterior 10,6%

15:30 ora României, Canada - Inflația prețurilor de producție pentru luna martie PPI (lunar): prognoză 1,9% ; anterior 0,4% PPI (anual): prognoză 5,4%

15:30 ora României, SUA - Cereri inițiale de șomaj (săptămânal): prognoză 210.000; anterior 207.000

16:45 ora României, SUA - indicatorul PMI preliminar privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: prognoză 52,5; anterior 52,3

16:45 ora României, SUA- indicatorul PMI preliminar privind sectorul serviciilor pentru luna aprilie: prognoză 50,1; anterior 49,8

17:30 ora României, SUA - Variația săptămânală a stocurilor de gaze naturale (săptămânal): prognoză 96 Bcf; anterior 59 Bcf

18:00 ora României, SUA - Indicele Fed din Kansas City privind sectorul manufacturier pentru luna aprilie: 11

18:00 ora României, Germania - Discurs public al președintelui Bundesbank, Joachim Nagel

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."