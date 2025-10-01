Calendarul economic: Datele PMI, ISM și ADP puse în plan secund de închiderea guvernului (01.10.2025)

Luna octombrie începe cu o enigmă politică în SUA. Majoritatea agențiilor federale și-au suspendat activitatea după ce Senatul a votat împotriva proiectului de buget al democraților, în timp ce propunerea republicanilor a fost blocată în Congres. Ca urmare, guvernul SUA a rămas fără buget și nu se întrevede niciun consens, deoarece ambele părți continuă să se acuze reciproc pentru paralizia statului. Închiderea va implica în primul rând concedieri temporare și/sau permanente ale angajaților federali, dar pentru piețe, problema cheie este amânarea raportului NFP de vineri, pe care, conform declarației sale, BLS nu îl va publica în timpul închiderii. Lipsa acestor date cruciale privind piața muncii este de așteptat să pună presiune nu numai pe piețele de capital, ci și să complice pregătirile Fed pentru următoarea decizie privind rata dobânzii. La zgomotul politic de astăzi se adaugă o serie de publicări importante de date macroeconomice de ambele părți ale Atlanticului. În Zona Euro, vor fi publicate datele preliminare privind inflația, care se așteaptă să crească de la 2% la 2,2% (sursa: Bloomberg), justificând astfel sfârșitul ciclului de reduceri BCE. Vom vedea, de asemenea, date suplimentare privind indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier, raportul ISM privind sectorul manufacturier din SUA și o previzualizare a datelor NFP sub forma raportului ADP privind evoluția ocupării forței de muncă. Având în vedere închiderea BLS, volatilitatea în jurul publicării ADP ar putea crește mai mult decât de obicei în cazul unor surprize. Pe lângă datele macroeconomice concrete, piețele vor urmări și discursurile bancherilor centrali (BCE, Bundesbank, BoC, BoE), raportul EIA și reuniunea OPEC din SUA, care este deosebit de importantă pentru volatilitatea pieței petrolului. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 09:00 ora României, Marea Britanie - HPI național pentru luna septembrie: YoY: actual 2,2%; prognoză 1,8%; anterior 2,1%; 10:00 ora României, Polonia – Raportul PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier: actual 48, prognoză 46,40; anterior 46,60; 10:15 ora României, Spania – Raportul PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier: previziune 53,8; anterior 54,3; 10:30 ora României, Zona euro – Discursul lui Frank Elderson, BCE 10:30 ora României, Elveția – Raportul PMI pentru septembrie: PMI procure.ch: previziune 47,9; anterior 49,0; 10:50 ora României, Franța – Raportul PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 48,1; anterior 50,4; 10:55 ora României, Zona euro – Discursul lui Luis de Guindos, BCE 10:55 ora României, Germania – Raportul PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 48,5; anterior 49,8; 11:00 ora României, Zona euro – Raportul PMI pentru luna septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier: previziune 49,5; anterior 50,7; 12:00 ora României, Germania – Discursul doamnei Sabine Mauderer, Bundesbank 12:00 ora României, Zona euro – Date privind inflația pentru luna septembrie: CPI (YoY): prognoză 2,2% y/y; anterior 2,0% y/y;

CPI (MoM): anterior 0,1%;

HICP ex. energie și alimente (YoY): anterior 2,3%;

HICP ex. energie și alimente (MoM): anterior 0,3%;

Core CPI (YoY): prognoză 2,3%; anterior 2,3%;

Core CPI (MoM): anterior 0,3%; 12:30 ora României, Germania – Licitație de obligațiuni germane pe 10 ani: anterior 2,250%; 12:55 ora României, Marea Britanie – Discursul membrului Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei, Catherine Mann 13:00 ora României, Statele Unite – Reuniunea OPEC 15:00 ora României, Germania – Discursul președintelui Bundesbank, Joachim Nagel 15:15 ora României, Statele Unite – Date privind piața muncii pentru luna septembrie: Variația numărului de locuri de muncă în sectorul non-agricol ADP: prognoză 52.000; anterior 54.000; 16:45 ora României, Statele Unite – Raportul PMI pentru septembrie: PMI pentru sectorul manufacturier: previziune 52,0; anterior 53,0; 17:00 ora României, Statele Unite – Date ISM pentru luna septembrie: Indicele ISM pentru sectorul manufacturier: previziune 62,7; anterior 63,7;

Indicele ISM pentru sectorul manufacturier: prognoză 49,0; anterior 48,7;

Indicele ISM pentru comenzi noi: anterior 51,4;

Indicele ISM pentru ocuparea forței de muncă: anterior 43,8; 17:00 ora României, Statele Unite – Date privind inflația pentru luna august: Cheltuieli pentru construcții (MoM): prognoză -0,1%; anterior -0,1%; 17:30 ora României, Statele Unite – Raport EIA privind modificarea săptămânală a stocurilor de petrol și derivate: Producția de țiței a rafinăriilor (WoW): precedent 0,052 milioane;

Importuri de țiței: precedent 1,596 milioane;

Stocuri de țiței la Cushing: precedent 0,177 milioane;

Producția de distilate: precedent 0,029 milioane;

Stocuri săptămânale de distilate : anterior -1,685 milioane;

Stocuri de benzină: anterior -1,081 milioane;

Stocuri de petrol pentru încălzire: anterior -0,189 milioane;

Rata de utilizare a rafinăriilor (WoW): anterior -0,3%;

Producția de benzină: anterior 0,300 milioane;

Stocuri de țiței: previziune 1,500 milioane; anterior -0,607 milioane; 20:00 ora României, Statele Unite – Date privind PIB-ul: Atlanta Fed GDPNow (Q3): previziune 3,9%; anterior 3,9%; 21:05 ora României, Canada – Discursul doamnei Carolyn Rogers, vice-guvernatorului senior al BoC

