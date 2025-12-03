Calendarul economic: Datele PMI, raportul ADP și producția industrială din SUA (03.12.2025)

Sesiunea de astăzi va fi plină de date macroeconomice de ambele părți ale Atlanticului, ceea ce va testa probabil incertitudinea investitorilor care persistă de la începutul săptămânii, înaintea unei serii de comunicate critice ale Fed. După publicarea datelor privind inflația CPI din Elveția, atenția Europei se va îndrepta către valorile finale ale indicatorilor PMI pentru sectorul serviciilor. Indicatorii PMI pentru sectorul manufacturier au fost ușor sub așteptări, astfel încât stabilitatea în sectorul serviciilor va fi esențială pentru a preveni reapariția îngrijorărilor cu privire la creșterea economică din Zona Euro și pentru a evita contestarea recentelor revizuiri în sens ascendent ale previziunilor BCE. Atenția se va îndrepta, de asemenea, către discursul Christinei Lagarde în fața comisiei ECON a Parlamentului European. În SUA, cea mai urmărită publicație va fi raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul non-agricol care, din cauza publicării ulterioare a NFP, va fi singurul punct de referință real al Fed privind piața muncii înainte de următoarea reuniune a FOMC. Alături de ADP, sunt așteptate datele privind producția industrială și, similar cu Europa, datele PMI/ISM din sectorul serviciilor. Piețele energetice vor reacționa la raportul săptămânal al EIA. Calendarul economic pentru astăzi: 09:30 ora României, Elveția – Inflația pentru luna noiembrie: CPI (MoM): real –0,2%; prognoză –0,1%; anterior –0,3%

CPI (YoY): real 0,0%; prognoză 0,1%; anterior 0,1% 10:15 ora României, Spania – indicatorii PMI pentru luna noiembrie: Sectorul serviciilor: previziune 56,3; anterior 56,6 10:30 ora României, Zona Euro – Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde 10:50 ora României, Franța – indicatorii PMI pentru luna noiembrie: Sectorul serviciilor: prognoză 50,8; anterior 48,0

PMI compozit (S&P Global): prognoză 49,9; anterior 47,7 10:55 ora României, Germania – indicatorii PMI pentru luna noiembrie: PMI compozit: prognoză 52,1; anterior 53,9

Sectorul serviciilor: prognoză 52,7; anterior 54,6 11:00 ora României, Zona Euro – indicatorii PMI pentru luna noiembrie: PMI compozit (S&P Global): prognoză 52,4; anterior 52,5

Sectorul serviciilor: prognoză 53,1; anterior 53,0 11:30 ora României, Marea Britanie – indicatorii PMI pentru luna noiembrie: Sectorul serviciilor: prognoză 50,5; anterior 52,3

PMI compozit: prognoză 50,5; anterior 52,2 11:30 ora României, Elveția – date PMI pentru luna noiembrie: PMI procure.ch: prognoză 48,6; anterior 48,2 12:30 ora României, Zona Euro – Discursul lui Philip Lane, BCE 15:15 ora României, Statele Unite – raportul ADP privind piața muncii în noiembrie: Variația salarizării în sectorul non-agricol: prognoză 5.000; anterior 42.000 15:30 ora României, Canada – Productivitatea muncii (Q3): prognoză 0,4%; anterior –1,0% 15:30 ora României, Statele Unite – Balanța comercială pentru luna septembrie: Indicele prețurilor de import (MoM): previziune 0,1%; anterior 0,3%

Indicele prețurilor de import (YoY): anterior 0,0%

Indicele prețurilor la export (MoM): prognoză 0,1%; anterior 0,3%

Indicele prețurilor la export (YoY): anterior 3,4% 15:30 ora României, Zona euro – Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde 16:00 ora României, Polonia – Decizia privind rata dobânzii din decembrie: prognoză 4,00%; anterior 4,25% 16:15 ora României, Statele Unite – Producția industrială pentru luna septembrie: Producția industrială (MoM): prognoză 0,1%; anterior 0,2%

Producția industrială (YoY): anterior 0,87%

Producția în sectorul manufacturier (MoM): prognoză 0,1%; anterior 0,1% 16:45 ora României, Statele Unite – indicatorii PMI pentru luna noiembrie: PMI compozit (S&P Global): previziune 54,8; anterior 54,6

PMI servicii: previziune 55,0; anterior 54,8 17:00 ora României, Statele Unite – Date privind inflația din septembrie: Cheltuieli în construcții (MoM): anterior 0,2% 17:00 ora României, Statele Unite – datele ISM pentru luna noiembrie: Activitatea comercială pentru sectorul serviciilor: anterior 54,3

Ocuparea forței de muncă în sectorul serviciilor: anterior 48,2

Comenzi noi: anterior 56,2

Indicele privind sectorul serviciilor: prognoză 52,0; anterior 52,4

Prețuri: anterior 70,0 17:00 ora României, Statele Unite – Vânzări totale de vehicule în noiembrie: prognoză 15,40 milioane; anterior 15,30 milioane 17:30 ora României, Zona euro – Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde 17:30 ora României, Statele Unite – Raportul EIA: Producția de distilate: anterior 0,087 milioane

Utilizarea săptămânală a rafinăriilor (WoW): anterior 2,3%

Stocuri de petrol pentru încălzire: anterior 0,057 milioane

Producția de benzină: anterior 0,286 milioane

Prețurile săptămânale ale distilatelor (EIA): anterior 1,147 milioane

Stocuri de țiței Cushing: anterior –0,068 milioane

Importuri de țiței: anterior 1,046 milioane

Producția rafinăriei de țiței (WoW): anterior 0,211 milioane

Stocuri de țiței: prognoză –1,900 milioane; anterior 2,774 milioane

Stocuri de benzină: anterior 2,513 milioane 19:00 ora României, Marea Britanie – Discursul membrului Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei, Catherine Mann 21:30 ora României, Statele Unite – Discursul președintelui Donald Trump

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."