Calendarul economic: Datele PPI din SUA și rezultatele financiare ale Nvidia în această săptămână 🔎

Calendarul macroeconomic pentru această săptămână este destul de interesant. Vom primi mai multe rapoarte importante, inclusiv inflația PPI din SUA vineri. În plus, vom primi și indicele de încredere a consumatorilor Conference Board și comenzile de bunuri durabile din sectorul industrial marți și, respectiv, luni. Între publicarea datelor macroeconomice, vom asculta și o serie de discursuri ale reprezentanților Fed luni, marți și miercuri. Pentru investitorii de pe piața de capital, evenimentul cheie va fi publicarea celui mai important raport al întregului sezon de raportare a rezultatelor financiare – Nvidia. Atenția investitorilor se va concentra și asupra companiilor din sectorul consumatorilor, tehnologiei și asigurărilor. Următoarele companii își vor prezenta rapoartele trimestriale: Calendar economic detaliat al săptămânii: Luni, 23 februarie 09:30 ora României, Elveția - Inflația prețurilor de producție

11:00 ora României, Germania - Date IFO

11:00 ora României, Polonia - Date privind vânzările cu amănuntul

17:00 ora României, SUA - Comenzi de bunuri durabile

19:30 ora României, Zona Euro - Discursul șefei BCE, Christine Lagarde Marți, 24 februarie 03:00 ora României, China - Decizia privind rata dobânzii

11:00 ora României, Polonia - Rata șomajului

17:00 ora României, SUA - Indicele de încredere a consumatorilor

23:40 ora României, SUA - Modificări ale stocurilor de petrol conform API Miercuri, 25 februarie 02:30 ora României, Australia - Date CPI

09:00 ora României, Germania - Date privind PIB-ul

10:00 ora României, Elveția - Date privind PIB-ul

12:00 ora României, Zona Euro - Date HICP

17:30 ora României, SUA - Stocuri de petrol conform DoE

După sesiune - Rezultate financiare Nvidia Joi, 26 februarie 15:30 ora României, SUA - Cereri inițiale de șomaj

17:30 ora României, SUA - Date privind stocurile de gaze naturale EIA

01:30 ora României, Japonia - Date privind IPC din Tokyo Vineri, 27 februarie 03:30 ora României, China - Indicele PMI CFLP

09:45 ora României, Franța - Inflația CPI

15:00 ora României, Germania - Inflația CPI

15:30 ora României, Canada - Date privind PIB

15:30 ora României, SUA - Inflația PPI

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."