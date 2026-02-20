Rezumatul zilei: Curtea Supremă suspendă tarifele lui Trump, dar pentru cât timp?

Se încheie o săptămână tensionată pe piețele financiare, care a devenit și mai tensionată spre final, din cauza deciziei Curții Supreme a SUA de a invalida o parte din tarifele impuse altor țări.

Trump tocmai a început o conferință de presă în care comentează decizia curții.

Președintele Donald Trump ia în considerare impunerea de noi tarife generale partenerilor comerciali ai SUA, în urma deciziei Curții Supreme de joi, care a invalidat o parte semnificativă din tarifele sale anterioare bazate pe IEEPA. Potrivit New York Times, administrația intenționează să utilizeze alte reglementări comerciale pentru a eluda decizia Curții Supreme și a restabili presiunea asupra importurilor, Trump subliniind: „Vor fi utilizate alte alternative pentru tarife. Putem obține mai mulți bani”. Președintele a menționat în mod specific Legea privind extinderea comerțului din 1962 (secțiunea 232 privind securitatea națională), semnalând continuarea politicilor protecționiste în ciuda barierelor legale și a incertitudinii crescânde a pieței.

Trump propune introducerea unui tarif de 10% după ce Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele anterioare. Un tarif global de 10% va fi impus în plus față de alte tarife. Toate tarifele din secțiunile 232 și 301 rămân în vigoare.

În ciuda acestui fapt, Wall Street câștigă valoare, deși dolarul american rămâne sub presiune descendentă. Este demn de menționat că dolarul american este în prezent moneda cu cea mai slabă performanță. În prezent, asistăm la o creștere a dolarului australian.

Creșterea economică din SUA a încetinit dramatic în al patrulea trimestru al anului 2025, scăzând de la 4,4%, un nivel foarte optimist și determinat de consumatori, la doar 1,4%. La prima vedere, un rezultat de două ori mai mic decât consensul, combinat cu prima surpriză a inflației din ultimele luni, pare să strige „stagflatie!”, dar detaliile raportului BEA arată mai degrabă o bază solidă pentru revenirea inflației și un bilanț politic excepțional de slab al Casei Albe.

Investitorii au primit, de asemenea, datele PMI mai slabe decât se aștepta, care împreună au format o combinație periculoasă de creștere economică mai slabă și inflație mai persistentă. Cu toate acestea, această imagine este oarecum înșelătoare, deoarece este în mare parte distorsionată de recenta închidere, mai degrabă decât să reflecte starea reală a economiei SUA.

Argintul ( SILVER ) a crescut astăzi cu 5%, depășind nivelul de 82,7 USD pe uncie, în timp ce aurul a crescut cu 1,4%, menținând în mod clar creșterea de ieri peste 5.000 USD pe uncie. Tensiunile geopolitice din jurul Iranului, unde riscul unei confruntări militare cu SUA și Israelul este în creștere, negocierile prelungite și fără rezultat dintre Ucraina și Rusia, precum și imaginea generală a instabilității globale determină investitorii să continue să favorizeze activele tangibile.

Indicele PMI compozit pentru Zona Euro a crescut la 51,9 în februarie (cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni). Sectorul manufacturier a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 44 de luni (50,8 puncte), devenind motorul creșterii economice. Comenzile sunt în creștere, dar ocuparea forței de muncă a scăzut ușor. Deși costurile de producție cresc în cel mai rapid ritm din ultimii aproape trei ani, prețurile de vânzare au încetinit, iar optimismul mediului de afaceri continuă să crească.

Acțiunile Moncler au crescut cu 13% după ce rezultatele au depășit semnificativ previziunile. Creșterea a fost determinată de Asia (+11%) și de vânzările puternice ale mărcilor Moncler și Stone Island. Veniturile (3,13 miliarde de euro) și dividendele (1,40 euro) au depășit așteptările, îmbunătățind sentimentul în sectorul bunurilor de lux (LVMH, Hermes).

