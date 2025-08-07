Calendarul economic: Decizia BoE privind rata dobânzii, stocurile en gros din SUA (07.08.2025)

Tarifele reciproce impuse de Donald Trump au intrat în vigoare la miezul nopții, punând capăt unei perioade de incertitudine fără precedent cu privire la direcția politicii comerciale a SUA. Deși joi vor fi publicate mai multe date macroeconomice importante, atenția investitorilor va fi atrasă și de tensiunile crescânde dintre Rusia și SUA (precum și de sancțiunile impuse partenerilor comerciali ai Kremlinului). Cel mai important eveniment pentru piața valutară va fi, fără îndoială, decizia Băncii Angliei privind rata dobânzii. Consensul prevede o reducere de 25 de puncte de bază, până la 4%, în ciuda presiunilor inflaționiste persistente din Marea Britanie. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil De cealaltă parte a Atlanticului, vom primi datele obișnuite privind cererile de șomaj și vânzările en gros din SUA. De asemenea, este programată o declarație a membrului Rezervei Federale a SUA, Raphael Bostic, cunoscut recent pentru tonul său destul de conservator. Astăzi se așteaptă rapoartele financiare ale unor companii precum: Warner Bros, Datadog, Peloton Interactive și Eli Lilly. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 14:00 ora României, Marea Britanie – Procesul-verbal al reuniunii MPC 14:00 ora României, Marea Britanie – Decizia privind rata dobânzii pentru luna august: prognoză 4,00%; anterior 4,25% 14:00 ora României, Marea Britanie – Votul MPC al BOE (creștere-menținere-reducere): prognoză 0-1-8; anterior 0-6-3 14:30 ora României, Marea Britanie – Discursul guvernatorului BoE, Andrew Bailey 15:30 ora României, SUA – Costurile unitare ale forței de muncă (trimestrial) (Q2): prognoză 1,6%; anterior 6,6% 15:30 ora României, SUA – Productivitatea în sectorul non-agricol (trimestrial) (Q2): prognoză 1,9%; anterior -1,5% 15:30 ora României, SUA – Cereri de șomaj: Cereri inițiale: prognoză 221.000; anterior 218.000

Media pe 4 săptămâni: anterior 221.000

Cereri de continuare: prognoză 1.950.000; anterior 1.946.000 17:00 ora României, SUA – Vânzări en gros pentru luna iunie: anterior -0,3% MoM 17:00 ora României, SUA – Stocuri en gros pentru luna iunie: prognoză +0,2% MoM; anterior -0,3% MoM 17:00 ora României, SUA – Discursul lui Raphael Bostic, membru FOMC 17:00 ora României, Canada – Raportul PMI Ivey pentru luna iulie: prognoză 55,2; anterior 53,3 20:00 ora României, SUA – Date privind PIB-ul: Modelul GDPNow al Fed Atlanta (Q3): prognoză 2,5%; anterior 2,5% 20:00 ora României, SUA – Licitație de obligațiuni de stat pe 30 de ani: anterior 4,889 23:00 ora României, SUA – Discursul președintelui SUA, Donald Trump 23:30 ora României, SUA – Bilanțul Rezervei Federale: anterior 6,643 miliarde

