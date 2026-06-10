Deschiderea sesiunii din SUA: Inflația din luna mai limitează scăderile

Inflația CPI a atins 4,2% în luna mai, înregistrând cel mai ridicat nivel din aprilie 2023. Cu toate acestea, piețele își trag optimismul din indicatorul de bază, care a crescut cu doar 0,2%. Acest nivel a slăbit dolarul și a permis pieței bursiere americane să respire. După ce au deschis sesiunea cu scăderi de 0,5%, atât NASDAQ Composite, cât și S&P 500 se situează în prezent doar ușor sub linia de echilibru. De câteva zile, observăm o aversiune crescută față de risc în SUA. Acest lucru poate fi asociat nu numai cu mesajele destul de haotice venite din Orientul Mijlociu, ci și cu oferta publică inițială (IPO) a SpaceX programată pentru vineri. În ceea ce privește saga fără sfârșit dintre SUA și Iran – investitorii nu par să interpreteze atacurile de ieri ca un preludiu al unei escaladări semnificative. Putem observa acest lucru în creșterile limitate ale prețurilor petrolului brut, un baril de Brent tranzacționându-se în prezent la puțin sub 93 de dolari. Cea mai mare scădere de astăzi este înregistrată de Super Micro Computer. Scăderea de 12,5% este în principal rezultatul știrilor privind planurile de a strânge până la 7 miliarde de dolari în capital nou printr-o emisiune masivă de acțiuni. Figura 1: Dashboard pentru Nasdaq 100 (10.06.2026) Sursa: XTB Research, 10.06.2026 Figura 2: Cele mai mari creșteri și scăderi din indicele Nasdaq 100 (10 iunie 2026) Sursa: Bloomberg, 10.06.2026 Figura 3: Harta sectorială a indicelui Nasdaq 100 (10.06.2026) Sursa: XTB Research, 10.06.2026 Analiză tehnică US100 (interval zilnic) Sursa: xStation, 10.06.2026 În urma unui impuls ascendent foarte puternic, indicele a intrat într-o fază de corecție la sfârșitul lunii martie. Prețul a coborât sub canalul ascendent pe termen scurt, ceea ce reprezintă primul semnal clar al unei slăbiri a tendinței. Piața testează în prezent zona de suport de la 28.645 puncte, care coincide cu nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. EMA50, care se situează în apropierea nivelului de 28.338 puncte, servește ca un suport suplimentar. Atâta timp cât cotațiile rămân peste această zonă, scăderile pot fi considerate o corecție în cadrul tendinței ascendente dominante. Indicatorul RSI se situează în apropierea nivelului de 50, confirmând lipsa unui avantaj clar pentru oricare dintre părțile pieței. Între timp, MACD rămâne într-un semnal de vânzare și indică estomparea impulsului ascendent anterior. Din punct de vedere tehnic, imaginea pieței rămâne optimistă pe termen mediu, dar urșii dețin avantajul pe termen scurt. Știri despre companii Cracker Barrel (CBRL.US): Acțiunile lanțului de restaurante au înregistrat un salt de 26% după ce compania și-a majorat previziunile privind veniturile pe întreg anul, depășind astfel estimările medii ale analiștilor.

Dianthus Therapeutics (DNTH.US): Acțiunile companiei se prăbușesc cu 14% în urma știrii că rivalul Sanofi a oprit studiile clinice în fază avansată pentru o terapie experimentală care vizează o boală autoimună rară, din cauza preocupărilor legate de eficacitate.

Super Micro Computer (SMCI.US): Cotațiile companiei au scăzut cu 14% în urma anunțului privind planurile de a strânge 7 miliarde de dolari în capital. Aceste fonduri sunt destinate finanțării achiziției de componente necesare pentru a onora comenzile masive de servere AI în valoare de aproape 39 de miliarde de dolari.

Oscar Health (OSCR.US): Acțiunile asiguratorului au crescut cu 4% datorită unei îmbunătățiri a recomandării din partea Barclays. Analiștii au invocat ciclul vizibil de redresare a marjei companiei ca motiv al deciziei lor.

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