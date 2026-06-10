Scapă inflația de sub control?

La 15:30 ora României vor fi publicate cele mai importante date macroeconomice ale săptămânii – rata inflației IPC din luna mai în Statele Unite. În urma șocului provocat de raportul NFP de vineri, investitorii caută cu disperare orice indiciu care să sugereze că, până la urmă, înăsprirea politicii monetare nu va fi necesară. O scădere sau o stabilizare a presiunilor asupra prețurilor ar putea fi esențială – însă foarte puține elemente indică un astfel de scenariu. Prețurile bazate pe contracte futures ale ratelor dobânzilor din SUA iau în calcul în prezent o majorare în al patrulea trimestru al anului. Această reevaluare în sensul înăspririi politicii monetare este susținută nu numai de semnele de stabilizare a pieței muncii și de semnalele privind creșterea dinamică a presiunilor asupra prețurilor, ci și de perspectiva tot mai îndepărtată a unui acord între SUA și Iran. Figura 1: Prețurile implicite ale pieței pentru rata FOMC (2026 - 2027) Sursa: Bloomberg, 12.05.2026 Inflația globală a crescut la 3,8%, cel mai ridicat nivel din mai 2023. Inflația de bază a surprins, de asemenea, în sens pozitiv, crescând cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 0,4% pe bază lunară. Cea mai mare îngrijorare la momentul respectiv a fost generată de dinamica mai puternică a inflației serviciilor de bază (3,3%) — un indicator care reflectă în mod fiabil presiunile asupra prețurilor profund înrădăcinate. Astăzi, poate într-un mod oarecum neașteptat, vom urmări cu atenție prețurile extrem de volatile ale alimentelor (3,8% în aprilie) și ale energiei (17,9% în aprilie). Dacă acestea vor înregistra din nou valori ridicate, ar putea destabiliza așteptările inflaționiste la niveluri ridicate. La rândul său, acest lucru s-ar putea traduce într-o creștere mai mare a salariilor și a consumului pe termen lung, generând așa-numitele efecte de a doua rundă. Figura 2: Contribuția sectoarelor la evoluția inflației anuale în SUA (2023 - 2026) Sursa: XTB Research, 10.06.2026 Într-adevăr, consumatorul mediu simte presiunea inflaționistă nu în termeni de bază, ci în termeni nominali, cu un accent disproporționat de mare pe prețurile combustibililor și alimentelor. O creștere a indicatorului global nu va servi, în sine, ca argument pentru o majorare a ratei dobânzii, deoarece este tratată în mod inerent ca fiind în mare parte tranzitorie — indicatorul de bază este mult mai valoros în această privință. Cu toate acestea, ar putea determina creșterea așteptărilor inflaționiste, ceea ce ar constitui o informație extrem de importantă pentru Comitet. Acest lucru ar putea duce la o creștere mai mare a salariilor și a consumului în viitor, generând așa-numitele efecte de a doua rundă. Figura 3: Inflația IPC și PCE din SUA (2000 - 2026) Sursa: XTB Research, 10.06.2026 Înainte de publicarea datelor, dolarul se depreciază foarte modest față de euro — cu 0,1% pe parcursul zilei și cu 0,2% față de deschiderea de luni. Pe lângă speculațiile privind nivelul inflației din luna mai, atenția se concentrează asupra știrilor din Orientul Mijlociu și asupra deciziei BCE de mâine, când banca centrală va majora cel mai probabil ratele dobânzilor pentru prima dată din 2023. Figura 4: EURUSD (18.06 - 10.06) Sursa: xStation, 10.06.2026 — Michał Jóźwiak, Analist XTB

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