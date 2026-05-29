Calendarul economic: Inflația CPI din Germania în centrul atenției. Ce urmează pentru DE40? (29.05.2026)

Atenția piețelor se îndreaptă astăzi în primul rând către Germania, unde datele cheie privind piața muncii și inflația ar putea influența așteptările în perspectiva următoarei reuniuni de politică monetară a Băncii Centrale Europene. Piețele includ în prețuri în prezent o creștere a ratei dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază, cu o probabilitate de aproape 85%, ceea ce face ca datele privind inflația publicate astăzi să fie deosebit de importante atât pentru factorii de decizie, cât și pentru investitori. La începutul sesiunii, traderii vor evalua datele privind piața muncii din Germania, rata șomajului fiind estimată să rămână neschimbată la 6,4%, iar numărul șomerilor fiind prognozat să crească cu 10.000, comparativ cu 20.000 anterior. Cu toate acestea, evenimentul principal va avea loc după-amiază, odată cu publicarea cifrelor preliminare privind inflația din Germania, unde se așteaptă ca valoarea CPI să scadă ușor la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut de la 2,9%, în timp ce se prognozează că HICP va rămâne neschimbat la 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Orice surpriză pozitivă în ceea ce privește inflația ar putea consolida așteptările privind o înăsprire suplimentară a politicii monetare a BCE, în ciuda semnelor de încetinire a activității economice în Zona Euro. O perspectivă mai agresivă a BCE ar putea, cel puțin în teorie, să creeze o anumită presiune asupra contractelor futures pe indicele DAX din Germania.

Calendar economic

Europa

10:00 ora României, Elveția - Indicatorul anticipator KOF: Prognoză: 98,0 , Anterior: 97,9

10:00 ora României, Spania - CPI preliminar YoY: Anterior: 3,2%

10:00 ora României, Spania - CPI preliminar MoM: Prognoză: 0,2% , Anterior: 0,4%

Germania

10:55 ora României, Germania - Rata șomajului: Prognoză: 6,4% , Anterior: 6,4%

10:55 ora României, Germania - Variația șomajului, SA: Prognoză: +10.000 , Anterior: +20.000

10:55 ora României, Germania - Numărul total de șomeri, SA (Anterior: 3,006 milioane )

Italia

11:00 AM ora României, Italia - Rata șomajului: Prognoză: 5,3% , Anterior: 5,2%

Publicări privind inflația regională din Germania

11:00 ora României, Saxonia - CPI (YoY): Anterior: 2,9%

11:00 ora României, Saxonia - CPI (MoM): Anterior: 0,6%

11:00 ora României, Renania de Nord-Westfalia - CPI (YoY): Anterior: 2,7%

11:00 ora României, Renania de Nord-Westfalia - CPI (MoM): Anterior: 0,4%

11:00 ora României, Bavaria - CPI (YoY): Anterior: 2,9%

11:00 ora României, Bavaria - CPI (MoM): Anterior: 0,5%

Date privind inflația în Italia

12:00 ora României, Italia - HICP preliminar (YoY): Prognoză: 3,3% , Anterior: 2,8%

12:00 ora României, Italia - HICP preliminar (MoM): Prognoză: 0,3% , Anterior: 1,6%

12:00 ora României, Italia - CPI preliminar (YoY): Prognoză: 3,1% , Anterior: 2,7%

12:00 ora României, Italia - CPI preliminar (MoM): Prognoză: 0,1% , Anterior: 1,1%

PIB Italia

13:00 ora României, Italia - PIB final (QoQ): Prognoză: 0,2% , Anterior: 0,2%

13:00 ora României, Italia - PIB final (YoY): Prognoză: 0,7% , Anterior: 0,7%

Date privind inflația în Germania

15:00 ora României, Germania - CPI preliminar (YoY): Prognoză: 2,8% , Anterior: 2,9%

15:00 ora României, Germania - HICP preliminar (YoY): Prognoză: 2,9% , Anterior: 2,9%

15:00 ora României, Germania - HICP preliminar (MoM): Prognoză: 0,0% , Anterior: 0,5%

15:00 ora României, Germania - CPI preliminar (MoM): Prognoză: 0,1% , Anterior: 0,6%

America de Nord

15:30 ora României, Canada - PIB anualizat trimestrial: Prognoză: 1,5% , Anterior: -0,6%

15:30 ora României, Canada - PIB lunar: Prognoză: 0,0% , Anterior: 0,2%

15:30 ora României, Canada - PIB trimestrial: Anterior: -0,2%

15:30 ora României, Statele Unite - Stocuri en gros preliminare lunare: Prognoză: 0,8% , Anterior: 1,3%

15:30 ora României, Statele Unite - Stocuri de retail preliminare, excluzând autovehiculele: Anterior: 0,4%

15:30 ora României, Statele Unite - Balanța comercială preliminară cu bunuri: Prognoză: -87,0 miliarde USD , Anterior: -87,45 miliarde USD

15:30 ora României, Statele Unite - indicatorul Chicago PMI: Prognoză: 50,3 , Anterior: 49,2

Discursuri ale reprezentanților băncilor centrale

11:20 ora României, Marea Britanie: Andrew Bailey, guvernatorul BoE

11:30 ora României, Zona euro: Fabio Panetta, membru al Comitetului executiv al BCE

13:50 ora României, Statele Unite: Adriana Kugler, guvernator al Fed

14:15 ora României, Zona euro: Olli Rehn, membru al Consiliului guvernatorilor BCE

16:10 ora României, Statele Unite: Michael Barr Bowman, guvernator al Fed

16:15 ora României, Statele Unite: Patrick Harker, președinte al Fed din Philadelphia

16:35 ora României, Zona euro: Madis Müller, membru al Consiliului guvernatorilor BCE

19:40 ora României, Statele Unite: Președintele Fed din New York, John Williams

Analiza tehnică DE40 (interval zilnic)

Indicele german DE40 rămâne într-un trend ascendent puternic, recuperând aproape toate pierderile din corecția din martie-aprilie și testând din nou maxime istorice. Indicele se tranzacționează în prezent în apropierea nivelului de 25.200 de puncte, chiar sub o zonă de rezistență cheie definită de vârfurile recente.

Tendință și medii mobile

Prețul rămâne peste atât EMA de 50 de zile (24.620) , cât și EMA de 200 de zile (24.215) .

EMA de 50 de zile rămâne confortabil peste EMA de 200 de zile, menținând o structură clasică de creștere.

Săptămânile recente au generat o serie de maxime și minime tot mai ridicate, confirmând dominanța continuă a cumpărătorilor.

Din perspectivă tehnică, tendința pe termen lung rămâne ferm bullish.

Zona cheie de rezistență

Cea mai importantă zonă de rezistență se află în prezent între:

25.200 – 25.350 puncte

Această zonă corespunde atât maximelor din acest an, cât și maximelor istorice, care au fost deja testate de mai multe ori în luna mai.

O depășire decisivă a acestei zone ar putea declanșa o nouă etapă de creștere, întrucât practic nu există rezistență istorică deasupra.

MACD

MACD rămâne deasupra liniei zero, în timp ce histograma a început să se extindă din nou în sus.

Acest lucru sugerează:

Îmbunătățirea impulsului ascendent

Controlul continuu al cumpărătorilor

Potențial pentru o mișcare către noi maxime record

În prezent, indicatorul nu semnalează o corecție mai mare iminentă.

RSI

RSI se poziționează în prezent în apropierea valorii 60.

Acest nivel:

Rămâne cu mult sub zona de supra-cumpărare

Continuă să susțină o perspectivă de creștere

Lasă loc pentru o creștere suplimentară fără a necesita o retragere mai profundă

Niveluri tehnice cheie

Rezistență

25.250 – 25.350 (maxime istorice)

25.500 (țintă psihologică după o depășire)

26.000 (țintă bullish extinsă)

Suport

24.900 – 25.000

24.600 (EMA pe 50 de zile)

24.200 (EMA pe 200 de zile)

23.700 (minimele din aprilie)

Scenarii

Dacă indicele rămâne peste 25.000 și depășește rezistența din jurul valorii de 25.300, piața ar putea intra într-o nouă fază de descoperire a prețului. În acest scenariu, următoarele ținte de creștere s-ar situa în zona 25.500–26.000. Eșecul de a depăși maximele istorice ar putea declanșa operațiuni de marcare a profitului. Prima țintă de scădere ar fi zona de suport 24.900–25.000, în timp ce o corecție mai profundă ar putea împinge indicele înapoi spre media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, în apropierea pragului de 24.600. O mișcare susținută sub acest nivel ar reprezenta primul semn semnificativ de slăbire a impulsului ascendent. DE40 rămâne unul dintre cei mai puternici indici bursieri majori din perspectivă tehnică. Evoluția prețurilor continuă să se mențină peste mediile mobile cheie, MACD susține tendința de creștere, iar RSI rămâne confortabil sub zona de supra-cumpărare. Atâta timp cât indicele se menține peste pragul de 24.600, scenariul de bază rămâne o creștere suplimentară și o altă încercare de a stabili noi maxime istorice.

Sursa: xStation5