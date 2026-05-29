EU50 se apropie de niveluri record: creșterile generalizate și programele de răscumpărare susțin acțiunile europene 🔎

EU50 înregistrează astăzi o sesiune moderat pozitivă, indicele câștigând 0,4% pe parcursul zilei, în timp ce imaginea generală a pieței rămâne constructivă. În prezent, 71% dintre componente se tranzacționează în teritoriu pozitiv, iar 60% dintre acțiuni rămân peste mediile mobile de 50 și 200 de zile, sugerând că raliul este distribuit pe scară largă pe piață. Indicele rămâne la doar 1,5% sub maximul istoric (ATH), cu randamente de +1,0% în ultimele 7 zile, +3,4% în ultima lună și +5,0% de la începutul anului. Sectoare: materialele, sectorul financiar și cel industrial conduc piața Creșterile de astăzi sunt determinate în principal de sectoarele materialelor, financiar, comunicațiilor, tehnologiei și industrial. Sectorul materialelor înregistrează cea mai bună performanță, cu o creștere de 0,8%, susținut de evoluțiile solide ale Saint-Gobain (+1,83%) și BASF (+1,28%). În cadrul sectorului financiar, printre cele mai performante companii se numără UniCredit (+1,52%), BNP Paribas (+1,41%) și BBVA (+1,34%). Cu toate acestea, sectorul nu este uniform pozitiv — Deutsche Bank (-2,29%) este în prezent cea mai slabă componentă dintre cele mai importante companii ale zilei. În sectorul industrial, Airbus (+1,95%) și Safran (+1,38%) înregistrează performanțe bune, în timp ce presiunea asupra indicelui provine de la nume precum Bayer (-1,77%), Siemens Energy (-1,69%) și Anheuser-Busch InBev (-0,90%). Răscumpărările de acțiuni oferă un impuls suplimentar pieței europene de acțiuni O altă sursă de sprijin pentru piața europeană rămâne tema răscumpărărilor record de acțiuni. Potrivit Barclays, companiile din cadrul indicelui Stoxx 600 au răscumpărat în luna aprilie acțiuni în valoare de aproximativ 18 miliarde de euro, o sumă apropiată de maximele ciclice și cu mult peste mediile sezoniere. Barclays menționează, de asemenea, că aproape 80% din programele de răscumpărare anunțate pentru 2026 rămân neexecutate, ceea ce ar putea continua să ofere un sprijin tehnic al cererii pentru acțiunile europene în lunile următoare. Programe de răscumpărare anunțate Siemens a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 6 miliarde de euro.

Shell a anunțat un program de răscumpărare de 3 miliarde de dolari.

Eni a anunțat un program de răscumpărare de 1,5 miliarde de euro.

ING a anunțat un program de răscumpărare de 1 miliard de euro.

Deutsche Bank a fost evidențiată de Barclays ca una dintre companiile cu o cantitate mare de răscumpărări rămase, raportate la capitalizarea de piață, care urmează să fie executate înainte de sfârșitul lunii august.

Tenaris, Quilter, Bridgepoint, British American Tobacco, Serco și Royal Unibrew au fost, de asemenea, identificate ca fiind companii cu programe de răscumpărare restante relativ mari, care nu au fost încă finalizate. Situația actuală a indicelui EU50 rămâne pozitivă, deși mai degrabă selectivă decât euforică. În același timp, evaluarea indicelui, cu un raport P/E pe ultimele 12 luni de 18,7x, rămâne relativ scăzută în comparație cu multiplii de evaluare ai principalilor indici bursieri americani.

