Schimbare de regim la RBNZ: o cotitură radicală către o politică monetară extrem de restrictivă 🦅 Momentul de glorie al NZD 🇳🇿

Ultimatumul guvernatoarei Breman: „Mai devreme și mai mult” În cel mai explicit semnal de înăsprire din actualul ciclu monetar, guvernatoarea RBNZ, Anna Breman, a luat piețele prin surprindere anunțând că rata oficială a dobânzii (OCR) va crește, foarte probabil, mai devreme și cu o amploare mai mare decât prevăzuse anterior banca centrală Acesta nu este un indiciu direcțional subtil – este o orientare clară și fermă, care semnalează o schimbare de regim operațional. RBNZ a declarat efectiv că va acorda prioritate mandatului său de stabilitate a prețurilor cu orice preț, comunicând efectiv pieței că este pregătită să majoreze ratele dobânzilor chiar și în contextul unei slăbiciuni economice. Declarația de astăzi, de orientare restrictivă, a declanșat dominația incontestabilă a dolarului neozeelandez pe piețele valutare globale. Cu toate acestea, orientarea explicită privind politica monetară viitoare este o trăsătură distinctivă a RBNZ condusă de Breman. Deoarece piața include în prețuri rapid această nouă traiectorie agresivă a politicii monetare, cea mai mare parte a factorilor fundamentali favorabili ar putea fi deja absorbită, limitând potențial potențialul de creștere structurală suplimentară pentru NZD de aici înainte. Vânzarea masivă bruscă a perechii AUDNZD reprezintă cea mai clară dovadă pe piață a schimbării de direcție a RBNZ. Perechea a pierdut 2,15% în doar trei sesiuni, consolidând corelația cu diferența de randament a obligațiunilor pe 10 ani, care a rămas recent constantă. Sursă: XTB Research Catalizatorul stagflației: conflictul din Orientul Mijlociu și costurile globale Justificarea acestei poziții agresive provine dintr-un mediu macroeconomic global profund incert. RBNZ observă că Noua Zeelandă nu va fi ferită de șocurile lanțului de aprovizionare internațional: Pulsul conflictului: Conflictul în curs din Orientul Mijlociu determină simultan o creștere a inflației, în timp ce sufocă creșterea economică în Noua Zeelandă și la principalii săi parteneri comerciali.

Degradarea lanțului de aprovizionare: Perturbările persistente ale lanțului de aprovizionare și costurile crescânde ale factorilor de producție afectează puternic perspectivele economice pe termen scurt. Sacrificarea creșterii economice pentru stabilitate: Pentru investitorii macroeconomici globali, mesajul este clar: RBNZ și-a ales oficial bătălia. Aceasta consideră o economie umflată, cu inflație înrădăcinată, ca o amenințare mult mai mare decât o recesiune tehnică. Așteptați-vă la o înăsprire agresivă a politicii monetare, indiferent de datele privind încetinirea activității economice. Rata ridicată a șomajului (5,3%) a protejat într-o oarecare măsură economia Noii Zeelande de riscul unei spirale inflaționiste determinate de creșterea salariilor. Orientările explicite ale politicii monetare, axate pe inflație, atenuează acest argument „dovish”, justificând noua apreciere a NZD. Sursă: XTB Research Psihologia inflației: așteptări neancorate Poate că cea mai alarmantă componentă a discursului lui Breman a fost accentul explicit pus pe dinamica psihologică a inflației: Așteptările privind costuri mai mari ar putea deveni ele însele un motor al inflației susținute, creând o dinamică de auto-întărire pe care politica monetară trebuie să o oprească înainte de a se consolida. — Anna Breman, guvernatoarea RBNZ Acest accent pe psihologie oferă RBNZ o acoperire explicită pentru a majora ratele chiar și pe fondul încetinirii datelor privind creșterea internă. Datele concrete susțin această îngrijorare: cel mai recent sondaj ANZ-Roy Morgan privind încrederea consumatorilor a relevat că așteptările privind inflația pe doi ani se situează la un nivel istoric ridicat de 5,3% în luna mai (în scădere față de un record de 6,6% în aprilie, dar încă mult prea ridicat pentru confortul băncii centrale) Creșterea inflației bunurilor tranzacționabile (albastru) a atenuat tendința de relaxare din sectorul bunurilor netranzacționabile, contrazicând procesul general de dezinflație din Noua Zeelandă. Având în vedere presiunile stagflacioniste de după război, prețurile mai ridicate ale materiilor prime și sentimentul de risc nefavorabil pentru NZD, schimbarea de orientare către o politică monetară restrictivă pare o reacție oportună, menită să ancoreze așteptările inflaționiste. Sursă: XTB Research. Punerea bazelor: Consensul Silk-ANZ Declarațiile guvernatorului Breman de vineri reprezintă ultima piatră din zidul de politică monetară restrictivă pe care oficialii RBNZ l-au construit pe parcursul săptămânii: Viceguvernatoarea Karen Silk (joi): A confirmat că orientarea principală a băncii centrale este ferm îndreptată către majorări ale ratei dobânzii la următoarele ședințe, afirmând în mod explicit că iulie este o opțiune reală. În mod crucial, Silk a menționat că banca, aliniată la Fed, nu trebuie să aștepte publicarea datelor trimestriale privind CPI înainte de a acționa, iar o încetare rapidă a tensiunilor geopolitice nu va repara daunele inflaționiste deja încorporate în sistem. Proiecții instituționale: Wall Street și birourile locale se pregăteau deja pentru această schimbare. ANZ Research semnalase anterior o serie de majorări ale ratei RBNZ începând încă din iulie, vizând o revenire agresivă către un nivel neutru al OCR de aproximativ 3%. Piețele swap preconizează deja trei majorări complete ale ratei dobânzii în Noua Zeelandă până la sfârșitul anului 2026, ceea ce ar readuce OCR la 3%. Sursă: Bloomberg Finance LP NZDUSD (interval zilnic) NZDUSD testează o zonă crucială de rezistență istorică (caseta galbenă) în apropierea nivelului 0,5980–0,6000, consolidată de nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%. Raliul dinamic declanșat de politica monetară agresivă a RBNZ a împins prețul peste mediile mobile de 10, 30 și 100 de zile, confirmând un puternic impuls de creștere. În timp ce RSI-ul la 62,7 reflectă o presiune dominantă de cumpărare, acesta lasă loc pentru o creștere suplimentară. O depășire susținută peste 0,6000 vizează maximele anterioare; un eșec poate alimenta o corecție înapoi spre media mobilă de 30 de zile la 0,5885. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."