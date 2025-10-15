Calendarul economic: Inflația în Europa, discursurile membrilor Fed și mai multe rezultate financiare din sectorul bancar(15.10.2025)

Aspecte esențiale Inflația în Europa și vânzările industriale în Canada

Discursurile lui Christopher Waller și Raphael Bostic (Fed)

Rezultatele financiare ale Morgan Stanley și Bank of America

În afară de câteva publicări privind inflația, calendarul economic de astăzi rămâne în plan secund deoarece sezonul rezultatelor financiare a început în această săptămâna. Pe lângă datele CPI/HICP din Franța și Spania, sunt așteptate și datele privind inflația din Polonia, care se preconizează că vor rămâne sub 3%, în conformitate cu ținta Băncii Naționale a Poloniei (2,5% ± 1%). Cursurile de schimb ale euro pot fi influențate și de datele privind producția industrială din Zona Euro, deși cifrele pentru economiile cheie (inclusiv Germania) au fost deja publicate săptămâna trecută. De cealaltă parte a Atlanticului, investitorii se vor concentra pe datele privind vânzările en gros și industriale din Canada, precum și pe discursurile membrilor Fed, în special ale lui Waller, care este considerat un potențial succesor al lui Jerome Powell. Printre cele mai importante companii din SUA care raportează astăzi rezultatele financiare se află Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 07:30 ora României, Japonia – Producția industrială pentru luna august: Producția industrială (MoM): real -1,5%; prognoză -1,2%; anterior -1,2% Utilizarea capacității (MoM): real -2,3%; anterior -1,1%

09:45 ora României, Franța – Date privind inflația pentru luna septembrie: HICP (YoY): real 1,1%; prognoză 1,1%; anterior 0,8% HICP (MoM): real -1,1%; prognoză -1,1%; anterior -1,1% CPI (MoM): real -1,0%; prognoză -1,0%; anterior 0,4% CPI (YoY): real 1,2%; prognoză 1,2%; anterior 0,9%

10:00 ora României, Spania – Date privind inflația pentru luna septembrie: HICP (YoY): real 3,0%; prognoză 3,0%; anterior 2,7% Core CPI (YoY): real 2,4%; prognoză 2,3%; anterior 2,4% CPI (YoY): real 3,0%; prognoză 2,9%; anterior 2,7% CPI (MoM): real -0,3%; prognoză -0,4%; anterior 0,0% HICP (MoM): real 0,2%; prognoză 0,1%; anterior 0,0%

10:40 ora României, Zona euro – Discurs lui Lui de Guindos, BCE

11:00 ora României, Marea Britanie – Discurs lui Dave Ramsden, BoE MPC

11:00 ora României, Germania – Discurs vicepreședintelui Bundesbank, Claudia Buch

11:00 ora României, Polonia – Date privind inflația pentru luna septembrie: CPI (YoY): prognoză 2,9%; anterior 2,9% CPI (MoM): prognoză 0,0%; anterior 0,0%

12:00 ora României, Zona Euro – Producția industrială pentru luna august: Producția industrială (MoM): prognoză -1,6%; anterior 0,3% Producția industrială (YoY): anterior 1,8%

14:00 ora României, China – Masa monetară M2 septembrie

14:00 ora României, China – Împrumuturi noi pentru luna septembrie: prognoză 1.460,0 miliarde; anterior 590,0 miliarde

15:30 ora României, Canada – Vânzări en gros pentru luna august: MoM: prognoză -1,3%; anterior 1,2%

15:30 ora României, Canada – Vânzări industriale pentru luna august: MoM: prognoză -1,5%; anterior 2,5%

15:30 ora României, SUA – Producție industrială pentru luna octombrie: Indicele de producție din New York: prognoză -1,80; anterior -8,70

19:10 ora României, SUA – Discursul lui Raphael Bostic, Fed

20:00 ora României, SUA – Discursul lui Christopher Waller, Fed

21:00 ora României, Zona euro – Discurs lui Luis de Guindos, BCE

21:00 ora României, SUA – Raportul Beige Book

23:30 ora României, SUA – Raport săptămânal API privind modificarea stocurilor de petrol: WoW: anterior 2,780 milioane

00:50 ora României, Australia – Discurs lui Christopher Kent, viceguvernator RBA

