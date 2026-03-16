Sinteza piețelor: Europa încearcă să revină pe fondul speranțelor de reluare a traficului în Strâmtoarea Hormuz 🚢

Piețe și companii Indicii își recuperează pierderile pe fondul speranțelor privind o posibilă reluare a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, după ce primul petrolier non-iranian — deținut de National Shipping Corp. din Pakistan — a traversat cu succes această cale navigabilă, în ciuda nivelului ridicat de amenințare. Europa conduce revenirea: Indicele german DAX (DE40) conduce revenirea cu un câștig de 1,1% , alimentat în principal de o creștere de 6,6% a acțiunilor Commerzbank , după ce UniCredit din Italia a lansat o nouă ofertă de preluare. Amsterdam ( NED25 ) și Londra ( UK100 ) au înregistrat creșteri de 1% , respectiv 0,9% , în timp ce piețele emergente precum Polonia ( W20: +0,2% ) continuă să rămână în urmă.

Focus sectorial: Marile companii petroliere rămân dominante, Brent menținându-se peste 100 USD/baril (Shell +1,3%, BP +0,6%). Băncile și firmele imobiliare înregistrează, de asemenea, creșteri, susținute de perspectiva majorării ratelor dobânzilor în Zona Euro.

UniCredit față de Commerzbank: UniCredit și-a anunțat intenția de a achiziționa 100% din Commerzbank (față de participația actuală de 30%), o mișcare care ar declanșa o consolidare masivă în sectorul bancar european. Cu toate acestea, consiliul de administrație al Commerzbank a criticat oferta pentru lipsa unei prime și a unor condiții suficiente, CEO-ul Bettina Orlopp reiterându-și angajamentul față de o strategie independentă.

Bayer Upgrade: Acțiunile Bayer au înregistrat un salt de aproape 5% în urma unei reevaluări de către UBS la „Cumpărare”. Analiștii sunt optimiști cu privire la o potențială soluționare a litigiului privind glifosatul și la performanța puternică a medicamentelor precum Nubeqa și Kerendia. Mărfuri și valute: Presiunea din prima parte a sesiunii asupra petrolului s-a atenuat, Brent și WTI scăzând la 102 USD (-1,4%) și, respectiv, 95 USD (-3,5%). Indicele dolarului (USDIDX) este în defensivă (-0,35%), semnalând o revenire a apetitului pentru risc. AUD și NZD au crescut cu aproximativ 0,9% față de dolar, în timp ce EURUSD a înregistrat o revenire de 0,4%, ajungând la 1,148. Volatilitatea cotațiilor acțiunilor ale companiilor listate în indicele Stoxx 600. Sursă: Bloomberg Finance LP Economie și geopolitică Inflația în Polonia: În februarie 2026, inflația de bază (excluzând alimentele și energia) a încetinit la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut , în timp ce inflația CPI globală s-a situat la 2,1% . Deși aceste cifre ale Băncii Naționale a Poloniei (NBP) indică o diminuare a presiunii asupra prețurilor în segmente-cheie, ele nu reflectă încă cel mai recent șoc al prețurilor la energie.

Coaliția Hormuz: Donald Trump intensifică presiunea asupra aliaților NATO și a Chinei pentru a asigura securitatea Strâmtorii Hormuz, avertizând că viitorul NATO este în joc dacă membrii rămân inactivi. SUA intenționează să anunțe o coaliție multinațională de escortă încă din această săptămână.

Poziția Iranului: Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a clarificat că strâmtoarea este „deschisă” din perspectiva Teheranului — dar strict închisă pentru SUA, Israel și „aliații” acestora care au comis „agresiuni nedrepte”.

Negocieri comerciale: Negociatorul chinez Li a descris recentele discuții cu SUA ca fiind productive, concentrându-se pe o posibilă prelungire a suspendării tarifelor. Canada încetinește: Inflația canadiană a scăzut la 1,8% în februarie. Deși efectul anului de referință a contribuit la scăderea cifrei globale, costurile lunare ale combustibilului au crescut totuși cu 3,6% din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Dolarul a înregistrat o scădere odată cu prețul petrolului în cursul ședinței de tranzacționare de astăzi. Sursă: xStation5

