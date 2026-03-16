Newsletter monede digitale: Bitcoin se apropie de maximul ultimelor șase săptămâni 📈 A revenit tendința ascendentă?

Bitcoin înregistrează astăzi creșteri solide, revenindu-și odată cu deschiderea pozitivă a piețelor de acțiuni, după un weekend agitat. ETF-urile BTC au reluat activitatea de cumpărare și au acumulat criptomoneda timp de aproape 10 sesiuni de tranzacționare consecutive. Piața pare să-și îndrepte treptat atenția departe de situația din Iran și Orientul Mijlociu , așteptându-se probabil ca traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz să se normalizeze în câteva săptămâni. Ca urmare, traderii nu anticipează o întrerupere de durată a aprovizionării cu petrol pe termen scurt. Rezervele strategice eliberate în Statele Unite și regiunea Orientului Mijlociu/Africa (MEA) contribuie, de asemenea, la atenuarea îngrijorărilor cu privire la un potențial șoc pe piața petrolului.

Bitcoin pare să beneficieze de această tendință. De la începutul conflictului, BTC a depășit clar aurul , care a scăzut astăzi sub 5.000 de dolari pe uncie . În urma mișcării Bitcoin, Ethereum și acțiunile companiilor legate de criptomonede înregistrează, de asemenea, creșteri, inclusiv Strategy, Circle și BitMine Immersion , toate acestea crescând înainte de deschiderea pieței din SUA.

Prețul BTC se apropie de zona 74.000–75.000 USD , unde se află un nivel major de rezistență. Acest nivel este parțial legat de poziționarea gamma a dealerilor pe piața opțiunilor. Dacă BTC depășește 75.000 USD , fondurile ar putea fi forțate să cumpere BTC suplimentar pe măsură ce prețurile cresc până la expirarea opțiunilor. Pe de altă parte, 75.000 USD s-ar putea dovedi a fi un nivel de rezistență puternic , expunând potențial din nou fragilitatea structurală a pieței. Bitcoin (interval zilnic) Analizând dinamica retragerii actuale, există similitudini izbitoare cu impulsul corectiv anterior, care, de asemenea, a încetinit în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 38,2%. Nu există nicio garanție că același scenariu se va repeta acum, dar este clar că BTC s-a apropiat de un nivel cheie de rezistență pe termen scurt. O respingere de la nivelurile actuale ar putea împinge prețul cu mult sub pragul de 60.000 de dolari. Sursa: xStation5 În timpul pieței bear din 2022, Bitcoin a înregistrat trei valuri majore de presiune de vânzare. Primul a avut loc în timpul iernii, determinat de temerile legate de inflație. Al doilea a fost declanșat de prăbușirea ecosistemului Luna/Terra, iar ultimul val a survenit în toamnă, când prăbușirea FTX a afectat grav încrederea pieței. Ultima scădere din acea perioadă a dus la o reducere a prețurilor cu aproximativ 40%. Sursa: xStation5 Fluxurile ETF Nivelul fluxurilor către ETF-uri se redresează treptat Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance LP

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."