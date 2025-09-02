Calendarul economic: Inflația în Zona Euro, indicatoul ISM pentru sectorul manufacturier din SUA (02.09.2025)

Luna septembrie a început în mod neașteptat cu revenirea problemelor comerciale și a turbulențelor legate de decizia curții federale de apel, care a menținut hotărârea inițială potrivit căreia tarifele reciproce impuse de Donald Trump sunt ilegale. Cazul va fi trimis la Curtea Supremă. Deși suspendarea tarifelor ar însemna economii potențiale pentru exportatori, revenirea incertitudinii în sine ar putea încetini unele activități comerciale, deoarece companiile așteaptă clarificări înainte de a demara proiecte majore. Marți, însă, datele macroeconomice cheie vor concura pentru atenția investitorilor, fiind deosebit de importante pentru volatilitatea indicilor americani și europeni, precum și pentru EURUSD. În Europa, așteptăm datele privind inflația din Zona Euro, care ar trebui să consolideze decizia BCE de a opri relaxarea monetară. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În SUA, vor fi publicate rapoartele ISM și PMI privind sectorul manufacturier, subindicele ocupării forței de muncă jucând un rol important în stabilirea tonului înaintea datelor viitoare privind piața muncii. Volatilitatea pieței petrolului ar putea fi influențată și de discursul de astăzi al lui Trump, în cazul în care acesta va aborda subiectul Ucrainei sau al sancțiunilor impuse cumpărătorilor de petrol rusesc. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 10:00 ora României, Spania – Date privind piața muncii pentru luna august: Variația ratei șomajului în Spania: prognoză 14.200; anterior -1.400 12:00 ora României, Zona euro – Date privind inflația pentru luna august: HICP excluzând energie și alimente (MoM): anterior -0,1%

HICP excluzând energie și alimente (YoY): anterior 2,4%

CPI (MoM): anterior 0,0%

CPI (YoY): prognoză 2,1%; anterior 2,0%

Core CPI (MoM): anterior -0,2%

Core CPI (YoY): prognoză 2,2%; anterior 2,3% 14:30 ora României, Zona Euro – Discursul lui Elderson, membru al BCE 16:45 ora României, Statele Unite – Raportul PMI pentru luna august: PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 53,3; anterior 49,8 17:00 ora României, Statele Unite – Date ISM pentru luna august: Indicele ISM pentru sectorul manufacturier: prognoză 49,0; anterior 48,0

Prețuri: prognoză 65,1; anterior 64,8

Comenzi noi: anterior 47,1

Angajarea: anterior 43,4 17:00 ora României, Statele Unite – Date privind inflația pentru luna iulie: Cheltuieli în construcții (MoM): prognoză -0,1%; anterior -0,4% 17:00 ora României, Germania – Discursul președintelui Bundesbank, Nagel 17:00 ora României, Statele Unite – Vânzări totale de vehicule pentru luna august: anterior 16,40 milioane 20:00 ora României, Statele Unite – Date privind PIB-ul: Modelul GDPNow al Fed Atlanta (Q3): prognoză 3,5%; anterior 3,5% 20:00 ora României, Statele Unite – Licitație de bonuri de trezorerie pe 52 de luni: Anterior 3,760% 21:00 ora României, Statele Unite – Discursul președintelui Donald Trump

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."