Calendarul economic: Jerome Powell va depune astăzi mărturie în fața Congresului 👀📃

Evenimentul cheie al zilei este începerea mărturiei de două zile a lui Jerome Powell în fața Congresului. Powell va apăra decizia Fed de a menține ratele dobânzilor neschimbate cel puțin până în septembrie, în ciuda presiunilor exercitate de președintele Trump și de unii legislatori republicani care solicită reduceri. Se așteaptă ca acesta să abordeze starea economiei SUA, tendințele inflației și să răspundă la îngrijorările democraților cu privire la menținerea independenței Fed. În timp ce inflația rămâne scăzută și economia stabilă, Powell și majoritatea factorilor de decizie preferă să aștepte mai multe date înainte de a schimba politica, mai ales în contextul incertitudinii geopolitice actuale. Între timp, doi membri ai FOMC au sugerat deja că ar putea sprijini o reducere a ratei dobânzii încă din iulie, dacă condițiile se deteriorează. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 11:00 ora României, Germania - Așteptările mediului de afaceri german pentru luna iunie: prognoză 90,0; anterior 88,9; 11:00 ora României, Germania - Evaluarea actuală a economiei germane pentru luna iunie: prognoză 86,5; anterior 86,1; 11:00 ora României, Germania - Indicele Ifo privind climatul de afaceri din Germania pentru luna iunie: prognoză 88,1; valoarea anterioară 87,5; 11:00 ora României, Marea Britanie - Discursul guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey 12:00 ora României, Germania - Discursul lui Jens Weidmann, membru al consiliului de administrație al Băncii Germaniei 14:15 ora României, Zona Euro - Declarațiile lui Luis De Guindos, membru al BCE 15:30 ora României, Canada - Date privind inflația pentru luna mai: Core CPI: anterior 0,5% față de luna precedentă;

Core CPI: anterior 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut;

CPI: prognoză 0,5% față de luna precedentă; anterior -0,1% față de luna precedentă;

CPI: prognoză 1,7% anual; anterior 1,7% anual;

CPI mediu: prognoză 3,0% anual; anterior 3,2% anual;

CPI ajustat: prognoză 3,0% anual; anterior 3,1% anual;

CPI comun: prognoză 2,4% anual; anterior 2,5% anual; 16:35 ora României, Marea Britanie - Declarația lui Ramsden, BoE 16:55 ora României, Zona euro - Declarația lui Lane, membru BCE 17:00 ora României, Marea Britanie- Declarația guvernatorului BoE, Andrew Bailey 17:00 ora României, Statele Unite - Indicele Richmond privind sectorul manufacturier pentru luna iunie: Indicele Richmond: prognoză -10; anterior -9; 17:00 ora României, Statele Unite - Președintele Fed, Powell, depune mărturie 17:00 ora României, Statele Unite - indicatorul CB privind încrederea consumatorilor pentru luna iunie: prognoză 99,4; anterior 98,0; 18:40 ora României, Marea Britanie - Declarație a lui Huw Pill, membru al Comitetului de politică monetară al Băncii Angliei 19:30 ora României, Statele Unite - Declarație a lui Williams, membru al Comitetului federal pentru piața deschisă 23:00 ora României, Statele Unite - Declarație a lui Barr, vicepreședinte al Fed pentru supraveghere

