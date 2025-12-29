Calendarul economic: O zi liniștită de luni după sărbători (29.12.2025)

Calendarul economic de luni, după sărbători, este chiar mai ușor decât de obicei. Sunt programate doar trei publicații minore din SUA — vânzările de case în așteptare, indicele regional privind sectorul manufacturier al Fed Dallas și raportul EIA privind stocurile de petrol și derivate — ceea ce înseamnă că orice volatilitate se va concentra probabil asupra dolarului sau a mărfurilor energetice. În ansamblu, se așteaptă ca piețele să rămână prudente, reflectând tensiunea dinaintea publicării mâine a procesului-verbal al ultimei ședințe Fed. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 13:00 ora României, Franța – Numărul de șomeri înregistrați în luna noiembrie anterior: 3.150,8K 17:00 ora României, Statele Unite – Vânzări de case în așteptare pentru luna noiembrie: MoM: prognoză 1,0%; anterior 1,9% 17:00 ora României, SUA – Indicele vânzărilor de case în așteptare pentru luna noiembrie anterior 76,3 17:30 ora României, SUA – Indicele activității manufacturiere al Fed Dallas pentru luna decembrie anterior -10,4 17:30 ora României, SUA – Date EIA: Stocuri de țiței: prognoză -2,000 milioane; anterior -1,274 milioane

Producția de țiței a rafinăriilor(WoW): anterior 0,128 milioane

Importuri de țiței: anterior -0,719 milioane

Stocuri de țiței Cushing: anterior -0,742 milioane

Producția de combustibil distilat: anterior -0,228 milioane

Stocuri de distilate: prognoză 0,500 milioane; anterior 1,712 milioane

Producția de benzină: anterior 0,033 milioane

Stocuri de păcură: anterior 0,267 milioane

Rata de utilizare a rafinăriilor(WoW): anterior 0,3%

Stocuri de benzină: prognoză 1,100 milioane; anterior 4,808 milioane

