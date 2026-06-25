Calendarul economic 🔼 Piețele așteaptă datele macroeconomice cheie din SUA

Ședința de joi va fi determinată în principal de publicarea datelor macroeconomice cheie din Statele Unite, care ar putea stabili direcția de evoluție a dolarului, a obligațiunilor și a indicilor bursieri. Atenția se va concentra în principal pe raportul privind inflația PCE – indicatorul preferat de Rezerva Federală pentru măsurarea creșterii prețurilor – atât în termeni generali, cât și în termeni de bază. În același timp, investitorii vor primi datele finale privind creșterea economică din primul trimestru, informații despre veniturile și cheltuielile americanilor, precum și numărul săptămânal de cereri inițiale de șomaj. Acest set de date ar trebui să ofere o imagine mai clară asupra stării economiei SUA și a persistenței presiunilor inflaționiste. Datele mai bune decât se aștepta ar putea limita așteptările privind reduceri rapide ale ratei dobânzii de către Fed, în timp ce valorile mai slabe ar putea susține argumentele în favoarea unei traiectorii mai acomodative a politicii monetare. Având în vedere concentrarea mai multor publicări importante la ora 15:30 (ora României), se poate aștepta o volatilitate ridicată în majoritatea claselor de active. Calendarul macroeconomic al zilei(ora României) 08:00 – Japonia: Indicator anticipator, final – valoare anterioară: 0,5 09:45 – Franța: Încrederea consumatorilor – prognoză: 83, valoare anterioară: 82 10:00 – Spania: Inflația HICP anuală – prognoză: 2,7%, valoare anterioară: 2,7% 10:00 – Spania: PIB trimestrial – prognoză: 0,6%, valoare anterioară: 0,6% 11:00 – Italia: Producția industrială lunară 12:00 – Marea Britanie: Licitație de obligațiuni de stat pe 7 ani, randament – valoare anterioară: 4,419% 12:00 – Marea Britanie: licitație de obligațiuni de stat pe 7 ani, raportul cerere/ofertă – valoare anterioară: 3,6 13:00 – Zona Euro: date BCE privind împrumuturile băncilor centrale – prognoză: -40 miliarde EUR, valoare anterioară: -46 miliarde EUR 15:30 – Statele Unite: Indicele prețurilor PCE anual – prognoză: 3,8%, valoare anterioară: 4,1% 15:30 – Statele Unite: Indicele prețurilor PCE lunar – prognoză: 0,4%, valoare anterioară: 0,5% 15:30 – Statele Unite: Cereri inițiale de șomaj – prognoză: 226.000, valoare anterioară: 225.000 15:30 – Statele Unite: PIB, valoare finală anualizată trimestrial – prognoză: 1,8%, valoare anterioară: 1,6% 15:30 – Statele Unite: Comenzi de bunuri durabile – prognoză: 8,0%, valoare anterioară: -5,0% 15:30 – Statele Unite: Indicele prețurilor PCE de bază, anual – prognoză: 3,3%, valoare anterioară: 3,4% 15:30 – Statele Unite: Indicele prețurilor PCE de bază, lunar – prognoză: 0,2%, valoare anterioară: 0,31% 15:30 – Statele Unite: Cheltuielile de consum, lunar – prognoză: 0,5%, valoare anterioară: 0,6% 15:30 – Statele Unite: Deflatorul prețurilor PIB, valoare finală – prognoză: 3,5%, valoare anterioară: 3,5% 15:30 – Statele Unite: Veniturile personale, variație lunară – prognoză: 0,0%, valoare anterioară: 0,4% 15:30 – Statele Unite: Consumul personal real, lunar – prognoză: 0,1%, valoare anterioară: 0,2% 15:30 – Statele Unite: Deflatorul PIB, valoare finală – prognoză: 3,5%, valoare anterioară: 3,5% 15:30 – Statele Unite: Comenzile de bunuri durabile (core) – prognoză: 1,1%, valoare anterioară: 0,6% 15:30 – Statele Unite: Indicele prețurilor PCE (core), valoare finală – prognoză: 4,4%, valoare anterioară: 4,4% 15:30 – Statele Unite: Cereri de șomaj continue – prognoză: 1,810 milioane, valoare anterioară: 1,801 milioane 15:30 – Statele Unite: Indicele prețurilor PCE, valoare finală – prognoză: 4,5%, valoare anterioară: 4,5% 15:30 – Statele Unite: Variația stocurilor de gaze naturale (EIA) – prognoză: 73 Bcf, valoare anterioară: 69 Bcf 18:00 – Statele Unite: Indicele activității manufacturiere al Fed din Kansas City – prognoză: 9, valoare anterioară: 7 18:00 – Statele Unite: Indicele compozit al Fed din Kansas City – prognoză: 8, valoare anterioară: 6 Discursuri ale reprezentanților băncilor centrale (ora României) 12:00 – Zona euro: Philip Lane, membru al BCE

13:00 – Zona euro: Isabel Schnabel, membră a BCE

15:00 – Zona euro: Piero Cipollone, membru al BCE

21:40 – Statele Unite: Williams, membru al Fed Sursa: xStation5

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