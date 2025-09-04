Calendarul economic: Rapoartele ADP, ISM, PMI și balanța comercială a SUA 💲

Astăzi vom primi un alt raport important privind piața muncii, datele ISM și PMI pentru luna august, precum și datele din iulie privind balanța comercială a SUA în contextul noilor tarife. Ambele publicații vor fi interesante și merită urmărite. Cu toate acestea, din perspectiva pieței, publicația cu siguranță mai importantă este raportul ADP privind piața muncii. Așteptările indică o creștere mai lentă a ocupării forței de muncă în sectorul privat pe o bază lunară. Datele vor fi utile pentru estimarea raportului NFP de mâine, care, din perspectiva Fed, va fi decisiv mai important. Având în vedere recentul pivot al lui Jerome Powell și accentul pus pe al doilea mandat al Fed - sprijinirea ocupării forței de muncă în economie - publicările NFP și ADP vor fi decisive pentru viitoarea reuniune a FOMC, care va avea loc peste doar două săptămâni. De asemenea, trebuie reținut faptul că acestea sunt ultimele rapoarte înainte de reuniunea din septembrie a FOMC. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil La scurt timp după publicarea raportului ADP, vom primi și raportul privind balanța comercială externă a SUA. Se preconizează că deficitul va crește de la 60 de miliarde de dolari în luna precedentă la aproape 75 de miliarde de dolari în iulie. Un deficit mai mare ar putea fi un semnal important pentru Trump că politica sa comercială actuală nu are un impact direct asupra îmbunătățirii comerțului SUA după turbulențele pe termen scurt din ultimele luni. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 09:30 ora României, Elveția - Date privind inflația pentru luna august: CPI (YoY): prognoză 0,2%; anterior 0,2%;

CPI (MoM): prognoză 0,0%; anterior 0,0%; 11:30 ora României, Marea Britanie - Date PMI pentru luna august: PMI pentru sectorul construcțiilor: prognoză 45,2; anterior 44,3; 15:15 ora României, Statele Unite - Date privind ocuparea forței de muncă pentru luna august: Variația ocupării forței de muncă în sectorul non-agricol ADP: prognoză 73.000; anterior 104.000; 15:30 ora României, Statele Unite - Date privind ocuparea forței de muncă: Cererile inițiale de șomaj: prognoză 230.000; anterior 229.000;

Media pe 4 săptămâni a cererilor de șomaj: anterior 228.500;

Cererile de continuare a șomajului: prognoză 1,960 milioane; anterior 1,954 milioane; 15:30 ora României, Statele Unite - Date privind balanța comercială pentru luna iulie: Balanța comercială: prognoză -77,70 miliarde; anterior -60,20 miliarde;

Importuri: anterior 337,50 miliarde;

Exporturi: anterior 277,30 miliarde; 16:45 ora României, Statele Unite - Date PMI pentru luna august: PMI compozit: prognoză 55,4; anterior 55,1;

PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 55,4; anterior 55,7; 17:00 ora României, Statele Unite - Date ISM privind sectorul non-manufacturier pentru luna august: ISM PMI: prognoză 50,9; anterior 50,1;

Activitate comercială: anterior 52,6;

Prețuri: anterior 69,9;

Comenzi noi: anterior 50,3;

Ocuparea forței de muncă: anterior 46,4; 19:00 ora României, Statele Unite - raportul EIA privind modificarea săptămânală a stocurilor de petrol și derivate: Stocuri de distilate: prognoză -0,300 milioane; anterior -1,786 milioane;

Stocuri de țiței: prognoză -2,000 milioane; anterior -2,392 milioane;

Stocuri de benzină: prognoză -1,000 milioane; anterior -1,236 milioane; 19:05 ora României, Statele Unite - Declarația membrului FOMC, Christopher Williams

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."