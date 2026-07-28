Calendarul economic: Rapoartele PayPal, Visa și Coca-Cola vor pune în plan secund datele macroeconomice (28.07.2026)

Începutul săptămânii a fost dominat de știrile din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, este probabil ca atenția să se îndrepte acum către rezultatele financiare ale companiilor și ședințele băncilor centrale. Printre rapoartele care urmează se numără cele ale Microsoft și Meta (ambele miercuri, după închiderea sesiunii americane), precum și ale Apple și Amazon (ambele joi, după închiderea sesiunii americane).

Între timp, deciziile privind rata dobânzii vor fi luate de Fed (miercuri) și de BoE (joi).

Săptămâna se va încheia cu ședința BoJ (din noaptea de joi spre vineri), datele privind inflația din iulie din țările europene (joi/vineri) și datele privind inflația PCE din iunie din SUA (joi).

Nu anticipăm nicio modificare a ratelor dobânzilor din partea niciunei bănci. Se așteaptă însă ca toate să mențină o retorică restrictivă, orientând piețele către o majorare a dobânzii la următoarea ședință (ceea ce constituie în prezent scenariul de bază pentru fiecare bancă). Ziua de astăzi rămâne oarecum mai liniștită. Înainte de deschiderea sesiunii americane, așteptăm publicarea rezultatelor de la PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P și Unilever.

După închiderea pieței, vor fi publicate rapoartele trimestriale ale companiilor Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA și Ford.

Din perspectiva noastră, datele macroeconomice semnificative vor fi puține. Ne vom concentra exclusiv pe raportul API privind evoluția stocurilor de țiței, programat pentru ora 23:30. 🌏 Publicații macroeconomice cheie Luni Germania În ciuda incertitudinii persistente din regiunea Golfului Persic, indicele Ifo al climatului de afaceri din Germania a crescut la 86,6, în timp ce așteptările companiilor au urcat la 86,7. Această îmbunătățire rezultă nu numai din creșterea cererii, ci și din rezolvarea unor blocaje cheie din lanțul de aprovizionare. Datele sunt în mare măsură în concordanță cu indicatorii PMI recenți, care sugerează un anumit grad de redresare economică, în special în sectorul industrial. În schimb, nu s-a observat nicio îmbunătățire în evaluarea situației actuale. Statele Unite Comenzile de bunuri durabile au crescut cu 0,3% față de luna precedentă în iunie, un ritm considerabil mai lent decât cel anticipat de 2,5%. Piețele sperau la o redresare mai pronunțată după scăderea de 4% înregistrată în luna mai. Rezultatul mai slab se datorează în primul rând cererii mai reduse din sectorul transporturilor. Comenzile de bunuri de capital de bază s-au dovedit rezistente, ceea ce a stabilizat oarecum încrederea pieței. În plus, a fost evidentă creșterea cheltuielilor pentru componente legate de inteligența artificială (AI); principalii factori ai redresării din iunie au fost computerele și echipamentele electronice (+3,1% față de luna precedentă). Performanța a fost, de asemenea, respectabilă în cazul metalelor de bază (+1,1% față de luna precedentă), precum și al echipamentelor și aparatelor electrice (+0,9% față de luna precedentă). Marți Australia În cadrul reuniunii Fundației Anika de la Sydney, Michele Bullock, guvernatoarea Băncii Centrale a Australiei (RBA), a ținut un discurs. Ea a menționat că, deși inflația de bază crește în mare măsură în conformitate cu proiecțiile RBA din luna mai, aceasta rămâne la un nivel inacceptabil de ridicat. Probabil va fi necesară o reducere suplimentară a cererii interne și o răcire a pieței muncii. Pentru piață, aceste declarații au fost considerate insuficiente. Prețurile pentru majorările ratei dobânzii au scăzut, iar următoarea mișcare ascendentă nu mai este pe deplin reflectată în prețuri. 📆 Calendar macroeconomic Marți Statele Unite: Indicele privind încrederea consumatorilor publicat de Conference Board (iulie) Ora: 17:00 Valoare anterioară: 91,2 Consens: 92,4

Raportul API privind variațiile stocurilor de țiței Ora: 23:30 Valoare anterioară: +2,6 milioane Consens: -1,5 milioane

Miercuri Australia: Inflația IPC (trimestrul 2) Ora: 04:30 Valoare anterioară: 4,1% Consens: 4,1%

🗂️ Publicarea rezultatelor financiare Boeing ($ BA.US ) – Înainte de deschiderea pieței

SNDL ($ SNDL.US ) – Înainte de deschiderea pieței

PayPal ($ PYPL.US ) – Înainte de deschiderea pieței

Coca-Cola ($ KO.US ) – Înainte de deschiderea pieței

Royal Caribbean ($ RCL.US ) – Înainte de deschiderea pieței

UPS ($ UPS.US ) – Înainte de deschiderea pieței

Corning ($ GLW.US ) – Înainte de deschiderea pieței

Ford ($ F.US ) – După închiderea pieței

Tilray ($ TLRY.US ) – După închiderea pieței

Visa ($ V.US ) – După închiderea pieței

Bloom Energy ($ BE.US ) – După închiderea pieței

EA ($ EA.US ) – După închiderea pieței

Seagate ($ STX.US ) – După închiderea pieței 3 piețe de urmărit Petrolul brut: Începutul săptămânii a fost dominat de știrile privind încetarea ostilităților dintre SUA și Iran, ceea ce a dus la scăderi semnificative ale prețurilor principalelor mărfuri energetice. În ultimele ore, am primit informații privind discuțiile dintre Iran și Oman, un mediator esențial în acest conflict. Obiectivul lor este de a stabili „mecanisme de trafic maritim” în Strâmtoarea Hormuz. Cu toate acestea, strâmtoarea rămâne efectiv închisă (conform datelor Kpler, traficul naval este limitat la maximum o duzină de nave pe zi, comparativ cu aproximativ 80-140 în condiții normale).

US500 : Indicele a încheiat ziua de luni aproape neschimbat. Pe de o parte, a fost susținut de prețurile mai mici ale petrolului, în timp ce, pe de altă parte, a fost afectat de performanța slabă din sectorul semiconductorilor. Înainte de deschiderea pieței din SUA, sunt așteptate câteva rapoarte importante din partea unor giganți corporativi (Boeing, PayPal și Coca-Cola).

EURUSD: Perechea rămâne extrem de sensibilă la schimbările de sentiment ale pieței. După deschiderea de luni, a depășit nivelul de 1,141, dar în prezent oscilează în jurul valorii de 1,137. Conferința de miercuri a președintelui Warsh va fi decisivă pentru traiectoria sa viitoare

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