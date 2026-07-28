Rezumatul dimineții: Încetarea atacurilor SUA, contrabalansată de scăderile din sectorul semiconductorilor (28.07.2026)

Începutul săptămânii a fost dominat de știrile privind suspendarea ostilităților dintre SUA și Iran.
🌍 Geopolitică
Noaptea de joi spre vineri a fost, deocamdată, ultima în care s-au înregistrat bombardamente din partea SUA. Suspendarea atacurilor aeriene ar fi rezultatul avertismentelor consilierilor americani cu privire la diminuarea țintelor și a stocurilor de arme. Duminică, acest lucru a fost confirmat de ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. El a subliniat că pauza a fost menită să „acorde diplomației un răgaz”.
În aceeași zi, președintele Trump a declarat că discuțiile erau într-adevăr în curs:
- „Discutăm cu ei chiar acum. Cred că devin din ce în ce mai serioși pe zi ce trece. Suntem pregătiți să acționăm, dar purtăm discuții cu ei.”
În această seară, el a menționat chiar că acestea sunt „discuții constructive”. În același timp, așa cum ne-am obișnuit deja, a subliniat că, dacă negocierile eșuează, SUA „vor reveni la ceea ce făceau înainte”.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baghaei, prezintă situația puțin diferit, susținând că, în prezent, nu există un dialog direct între oficialii iranieni și cei americani. Teheranul a confirmat însă că poartă discuții cu Omanul, un mediator-cheie în acest conflict. Obiectivul lor este de a stabili „mecanisme pentru traficul maritim” în Strâmtoarea Hormuz. Deocamdată, așa cum a declarat Baghaei, „nu există nicio schimbare în ceea ce privește situația navigației prin Strâmtoarea Hormuz”.
Teheranul a declarat că va suspenda represaliile „atâta timp cât SUA mențin pauza”.
🛢️ Mărfuri energetice
Strâmtoarea Hormuz rămâne practic închisă (conform datelor Kpler, traficul naval este limitat la maximum o duzină pe zi, comparativ cu aproximativ 80-140 în condiții normale), iar părțile sunt încă departe de a ajunge la un acord privind îmbogățirea uraniului.
- Prețul țițeiului Brent se situează în prezent la aproximativ 88 de dolari, iar cel al țițeiului WTI la 82 de dolari. Aceasta reprezintă o scădere de 15% și, respectiv, 12% față de maximele înregistrate joi.
- Prețul gazului pe bursa olandeză TTF este, de asemenea, în scădere, contractul pentru luna septembrie indicând un preț de 58 de dolari pe MWh. Pentru NATGAS, prețul este de 2,75 dolari pe MMBtu.
📈 Acțiuni
Scăderea semnificativă a prețurilor materiilor prime energetice a dus la o îmbunătățire marcantă a sentimentului pieței la nivel global. Luni s-a încheiat pe verde în principal pentru piețele europene, conduse de indicele german DAX (+1%) și de indicele spaniol Ibex 35 (+0,8%).
Situația din Statele Unite a fost mai puțin clară. Indicele Dow Jones a încheiat ziua cu o creștere de 0,5%, S&P 500 a închis la același nivel, iar Nasdaq 100 a înregistrat o scădere de 0,2%. Această discrepanță se datorează în principal performanței slabe a companiilor din sectorul semiconductorilor, care au cedat o parte din câștigurile recente. Sandisk a pierdut ieri 11,3%, ASML 5,4%, Nvidia 5%, iar Seagate 4%.
Datorită scăderilor continue înregistrate de Nvidia, Apple a preluat poziția de companie cu cea mai mare capitalizare de piață (4,95 trilioane de dolari).
Figura 1: Câștigătorii și pierzătorii zilei în indicele Nasdaq 100 (27.07.2026)
Sursă: XTB Research, 28.07.2026
Această evoluție poate fi interpretată parțial ca o lichidare a profiturilor înainte de publicarea rezultatelor de către următorii „hyperscaleri”. Cu toate acestea, informațiile privind progresele înregistrate de producătorii chinezi în construirea de echipamente proprii de producție a semiconductoarelor ar fi putut avea, de asemenea, o importanță semnificativă în acest context. Se pare că se dezvoltă tehnologii precum DUV (litografia în ultraviolet profund), esențiale pentru producția de cipuri avansate.
🌏 Asia
Valul de vânzări din sectorul semiconductoarelor nu a ocolit Asia. Indicele coreean KOSPI a scăzut cu peste 10%. Scăderile au fost conduse, în mod firesc, de Samsung (-13,2%) și SK Hynix (-7,5%).
Indicele japonez Nikkei 225 (-4,3%) și cel chinez Shanghai SE Composite (-1,3%) s-au situat, de asemenea, în teritoriu negativ. Indicele Hang Seng s-a menținut ușor peste pragul de rentabilitate (+0,2%).
🧈 Metale prețioase
Este dificil să se determine o direcție clară pentru prețurile metalelor prețioase. Inițial, după deschiderea pieței luni, atât aurul, cât și argintul au înregistrat creșteri. Cu toate acestea, au pierdut aceste câștiguri în a doua parte a zilei (în ciuda scăderii randamentelor obligațiunilor pe 10 ani în principalele economii). Astăzi, ambele metale își continuă tendința descendentă.
- Aurul se situează la aproximativ 4.045 USD pe uncie (o scădere de 0,8% de la începutul zilei), iar argintul la 57,2 USD (-2,1%).
📈 Date macroeconomice și politică monetară
Publicările de date de ieri nu au fost numeroase. Lucrurile vor deveni mai interesante în a doua jumătate a săptămânii, datorită datelor privind inflația din țările europene și din SUA (în acest caz, vorbim despre inflația PCE, care este publicată cu o lună întârziere).
Totuși, în centrul atenției săptămânii vor fi ședințele celor mai mari bănci centrale. Miercuri, Fed va lua o decizie privind ratele dobânzilor, joi va fi rândul BoE, iar în noaptea de joi spre vineri va fi rândul BoJ. Nu ne așteptăm la modificări ale ratelor dobânzilor din partea niciunei bănci. Toate ar trebui însă să adopte o retorică “hawkish”, orientând piețele către o majorare a dobânzilor la următoarea ședință (ceea ce, pentru fiecare bancă, reprezintă în prezent scenariul de bază).
Germania
- Indicele Ifo privind climatului de afaceri din Germania a crescut la 86,6, iar așteptările companiilor au înregistrat, de asemenea, un salt (la 86,7). Nu am observat o îmbunătățire a evaluării situației actuale. Datele sunt în mare măsură în concordanță cu indicatorii PMI recenți, care sugerează o oarecare îmbunătățire a situației economice, în special în sectorul industrial.
Statele Unite
- Comenzile de bunuri durabile au crescut în iunie cu 0,3% față de luna precedentă, un ritm semnificativ mai lent decât se aștepta (2,5%). Piețele sperau la o redresare mai clară după scăderea de 4% înregistrată în mai. Rezultatul mai slab se datorează în principal cererii mai reduse din sectorul transporturilor. Comenzile pentru bunurile de capital de bază s-au dovedit solide, ceea ce a calmat oarecum starea de spirit. În plus, a fost vizibilă creșterea cheltuielilor legate de inteligența artificială (AI); principalii factori ai redresării din iunie au fost computerele și echipamentele electronice (+3,1% față de luna precedentă). Situația a părut, de asemenea, satisfăcătoare în ceea ce privește metalele de bază (+1,1% față de luna precedentă) și echipamentele și aparatele electrice (+0,9% față de luna precedentă).
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