Rezumatul zilei: „Războiul cipurilor” afectează Wall Street, în timp ce prețul petrolului se prăbușește după încetarea focului dintre SUA și Iran ⭐

📈 Bursa Pe Wall Street nu mai rămân decât puține urme ale euforiei inițiale declanșate de știrea încetării focului dintre SUA și Iran.

Indicii cheie din SUA se tranzacționează în prezent pe roșu.

S&P 500 a scăzut cu aproximativ 0,3% , Nasdaq 100 a scăzut cu aproape 0,7% , în timp ce doar Dow Jones rămâne ușor în teritoriu pozitiv .

Presiunea se concentrează în principal asupra sectorului semiconductorilor și asupra companiilor legate de piața memoriilor.

Micron scade cu peste 5,5% , Sandisk înregistrează un declin de aproape 12% , iar Nvidia scade cu peste 5% .

Între timp, giganții din sectorul tehnologic se descurcă ceva mai bine, înregistrând astăzi creșteri .

Deteriorarea sentimentului a fost determinată de rapoartele privind progresele înregistrate de China în dezvoltarea propriilor echipamente de producție a semiconductoarelor , ceea ce ar putea amenința în viitor poziția liderului european al industriei, ASML .

Rapoartele indică faptul că Beijingul dezvoltă echipamente DUV (litografie în ultraviolet profund) pe plan intern, o tehnologie-cheie utilizată pentru producerea cipurilor avansate.

Această știre a accentuat îngrijorările investitorilor cu privire la concurența tot mai mare din sectorul semiconductorilor și la impactul potențial al acesteia asupra rezultatelor viitoare ale producătorilor occidentali .

În plus, tensiunile din domeniul tehnologic dintre SUA și China au fost subliniate de declarația lui Donald Trump referitoare la concurența în domeniul AI: „Ei ne urmăresc, noi îi urmărim.”

Aceste cuvinte au fost interpretate ca un semn că lupta strategică pentru dominarea în domeniul AI și al tehnologiilor-cheie rămâne una dintre temele principale ale pieței.

În consecință, segmentul inteligenței artificiale și al semiconductorilor a fost cel mai grav afectat — un sector care a reprezentat principalul motor de creștere pe Wall Street în ultimii ani.

Investitorii se tem că dezvoltarea industriei chineze de cipuri ar putea limita avantajul pe termen lung al firmelor tehnologice americane și europene .

Ședința de tranzacționare de pe Vechiul Continent s-a încheiat într-o atmosferă decisiv mai optimistă .

Sentimentul pieței de acțiuni europene a fost susținut în primul rând de armistițiul din Golful Persic , care a atenuat temerile privind o escaladare suplimentară și presiunile asupra prețurilor la energie.

Indicele FTSE 100 din Marea Britanie a câștigat 0,4% , la fel ca și CAC 40 din Franța.

Indicele DAX din Germania a crescut cu peste 1,3% , în timp ce IBEX 35 din Spania a încheiat ziua în creștere cu 0,8% . 🌐 Geopolitică și macroeconomie Fără îndoială, principalul catalizator al evenimentelor de pe piețe în prima jumătate a zilei a fost încetarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran .

Donald Trump a declarat că SUA au decis să oprească noi atacuri împotriva Iranului în urma unei solicitări din partea țărilor mediatoare care au cerut să se acorde o nouă șansă negocierilor.

Președintele SUA a indicat că în prezent au loc discuții intense cu Iranul , deși a menționat că timpul pentru a ajunge la o soluție este limitat .

În același timp, Trump a subliniat că, în cazul în care nu se ajunge la un acord, SUA sunt pregătite să revină la acțiuni militare decisive .

Pentru piețe, acest lucru înseamnă în primul rând o reducere a presiunii pe termen scurt legată de riscurile de escaladare a conflictului și de potențialele creșteri ale prețurilor la energie.

Prețurile mai mici ale petrolului atenuează temerea privind o nouă inflație , servind drept factor pozitiv pentru activele de risc și influențând așteptările privind viitoarele decizii ale Rezervei Federale .

În același timp, piețele rămân prudente, întrucât actualul armistițiu nu semnifică încă o soluționare durabilă a conflictului .

Retorica lui Trump indică faptul că este vorba doar de o pauză temporară pentru negocieri , mai degrabă decât de un sfârșit definitiv al acțiunilor militare.

În cazul în care negocierile eșuează, o reapariție a tensiunilor din Orientul Mijlociu s-ar putea traduce din nou în creșterea prețurilor petrolului și în deteriorarea sentimentului pe piețele financiare globale .

În prezent, piețele sunt concentrate asupra întrebării dacă eforturile diplomatice vor conduce la un acord durabil între SUA și Iran.

Menținerea armistițiului ar constitui un factor favorabil pentru sentimentul pieței, asigurând un risc geopolitic mai redus , o presiune mai mică asupra prețurilor energiei și preocupări reduse cu privire la impactul conflictului asupra economiei globale . 🛢️ Mărfuri Știrile privind armistițiul s-au reflectat imediat pe piața petrolului, unde prețurile țițeiului au scăzut abrupt datorită diminuării temerilor legate de o escaladare suplimentară a conflictului din Orientul Mijlociu și de potențiale întreruperi ale aprovizionării globale cu energie.

O scădere a primei de risc geopolitic a declanșat o vânzare masivă a țițeiului Brent , care a reacționat la perspectivele de atenuare a tensiunilor dintre Washington și Teheran. 🪙 Metale prețioase Pe piața metalelor prețioase predomină un optimism prudent și echilibrat .

Contractele futures pe aur au înregistrat o creștere de aproximativ 0,5% , apropiindu-se de nivelul de 4.100 de dolari .

Contractele futures pe argint au înregistrat o creștere de 0,7% , situându-se în jurul valorii de 58 de dolari . 🪙 Criptomonede Un sentiment pozitiv este prezent și pe piața activelor digitale.

Bitcoin a înregistrat o creștere de aproximativ 0,3% , testând nivelul de 65.000 de dolari .

Ethereum a crescut cu aproape 1% , tranzacționându-se în jurul valorii de 1.940 de dolari .

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