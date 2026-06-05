Calendarul economic: Raportul NFP privind piața muncii din SUA ocupă prim-planul

Piețele financiare globale sunt concentrate astăzi asupra publicării datelor cheie privind piața muncii din SUA pentru luna mai, în special asupra raportului privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP). Cifrele vor oferi informații esențiale cu privire la soliditatea economiei americane și la presiunile salariale, ambele fiind factori-cheie care influențează deciziile viitoare ale Rezervei Federale privind rata dobânzii. Un raport mai slab decât se aștepta ar putea întări așteptările privind relaxarea monetară din partea Fed, ceea ce ar putea afecta dolarul american. În schimb, datele mai bune privind piața muncii ar putea susține dolarul, reducând așteptările privind reducerile de dobândă pe termen scurt. Instrumentele cele mai volatile în timpul sesiunii de astăzi vor include probabil perechile valutare cu USD (în special EUR/USD), indicii bursieri majori din SUA, precum S&P 500 și NASDAQ, precum și aurul. Publicări cheie din sesiunea asiatică Japonia: Cheltuielile gospodăriilor au scăzut cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în aprilie, depășind așteptările pieței pentru o scădere de 1,4% și îmbunătățindu-se față de valoarea anterioară de -2,9% .

India: Banca centrală a menținut rata dobânzii de referință neschimbată la 5,25% , în conformitate cu așteptările. Calendarul economic 09:45 ora României, Franța – Producția industrială pentru luna aprilie(MoM): prognoză -0,2% , valoare anterioară 1,0%

09:45 ora României, Franța – Balanța comercială pentru luna aprilie

10:00 ora României, Republica Cehă – Vânzări cu amănuntul pentru luna aprilie(YoY): prognoză 3,6% , valoare anterioară 4,9%

10:00 ora României, Turcia – Inflația CPI pentru luna mai(YoY): prognoză 32,5%

10:00 ora României, Turcia – Inflația PPI pentru luna mai

12:00 ora României, Zona euro – PIB final pentru Q1: prognoză 0,1% QoQ și 0,8% YoY

12:00 ora României, Italia – Vânzări cu amănuntul pentru luna aprilie(MoM): prognoză 0,2% , valoare anterioară 0,8%

15:00 ora României, Polonia – Procesul-verbal al ședinței Consiliului de politică monetară din mai

15:00 ora României, India – PIB Q4(YoY): prognoză 7,3% , valoare anterioară 7,8%

15:30 ora României, Statele Unite – Raportul privind ocuparea forței de muncă din mai: Rata șomajului: prognoză 4,3% , valoare anterioară 4,3% Locuri de muncă în sectorul non-agricol (NFP): prognoză +85.000 , valoare anterioară +115.000 Câștigul mediu pe oră: prognoză +0,3% MoM , +3,4% YoY

15:30 ora României, Canada – Variația numărului de locuri de muncă pentru luna mai: prognoză +10.100 , valoare anterioară -17.700

15:30 ora României, Canada – Rata șomajului: prognoză 6,9% , valoare anterioară 6,9%

17:00 ora României, Canada – indicatorul Ivey PMI: prognoză 54,7

20:00 ora României, Statele Unite – Raportul Baker Hughes privind numărul de platforme petroliere: prognoză 432

21:00 ora României, Marea Britanie – Discurs al guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey

22:00 ora României, Statele Unite – Creditul de consum pentru luna aprilie: prognoză 17,1 miliarde USD Calendarul rezultatelor financiare Calendarul rezultatelor financiare rămâne gol vineri, 5 iunie 2026, întrucât marile corporații americane și europene și-au încheiat în mare parte sezonul de raportare trimestrială. Piețe de urmărit EUR/USD – Cea mai tranzacționată pereche valutară din lume va reacționa probabil puternic la abaterile datelor NFP ș cele privind șomajul față de așteptările pieței, stabilind direcția pe termen scurt pentru dolarul american.

S&P 500 / NASDAQ – Acțiunile americane rămân extrem de sensibile la creșterea salariilor și la datele privind ocuparea forței de muncă, având în vedere implicațiile acestora asupra inflației și asupra politicii Rezervei Federale.

Aur (XAU/USD) – Metalul prețios rămâne strâns legat de evoluția randamentelor titlurilor de stat americane și de poziționarea investitorilor în urma publicării datelor macroeconomice importante din SUA.

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