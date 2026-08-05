Rezumatul dimineții (05.08.2026)

Iranul a declarat că acordul său cu Oman privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz ar putea fi amânat atâta timp cât amenințările din partea SUA persistă. Rapoarte anterioare indicau un anunț pentru miercuri. Piețele se așteaptă în continuare la încheierea unui acord, cel puțin temporar.

Între timp, Donald Trump a afirmat că negocierile avansează bine și că Strâmtoarea Hormuz ar trebui să se redeschidă în curând. În același timp, el a avertizat Iranul că va urma o reacție militară puternică în cazul în care negocierile eșuează.

Conform unor rapoarte, SUA, Iranul și Omanul sunt pe punctul de a ajunge la un acord pe 60 de zile privind traficul prin Strâmtoarea Hormuz și restabilirea unui armistițiu. Iranul ar obține un control mai mare asupra transportului maritim decât cel pe care îl avea înainte de conflict, în timp ce Omanul ar prelua un rol operațional.

Potrivit unui oficial israelian anonim, Donald Trump caută să încheie un acord cu Iranul „cu orice preț”. Comentariul sugerează îngrijorarea că Washingtonul ar putea fi dispus să accepte condiții favorabile Teheranului pentru a pune capăt rapid conflictului.

Prețurile petrolului continuă să scadă, OIL înregistrând astăzi o scădere de 0,10% , până la 78,30 dolari pe baril, iar OIL.WTI o scădere de 0,30% , până la 74,90 dolari pe baril. Riscurile mai reduse de întreruperi ale aprovizionării cu energie au diminuat, de asemenea, așteptările privind inflația pe termen scurt. Cu toate acestea, prețurile rămân vulnerabile la posibile întârzieri sau la reapariția tensiunilor.

Aurul a crescut cu 1,90% , ajungând la 4.190 dolari pe uncie , pe fondul scăderii prețurilor petrolului, care a atenuat temerile legate de inflație și a redus așteptările privind noi măsuri de înăsprire monetară din partea Fed. Perspectivele îmbunătățite pentru piața energiei ar putea duce la scăderea randamentelor obligațiunilor și la o depreciere a dolarului american, oferind sprijin metalelor prețioase.

Rata șomajului din Noua Zeelandă a urcat la cel mai ridicat nivel din 11 ani , exercitând presiune asupra dolarului neozeelandez. Cu toate acestea, restul raportului a fost mai puțin negativ, ocuparea forței de muncă înregistrând o creștere ușor mai mare decât se aștepta. În ansamblu, datele indică o relaxare crescândă a pieței muncii, ceea ce ar putea contribui la atenuarea preocupărilor Băncii Rezervelor din Noua Zeelandă (RBNZ) privind inflația.

Majorarea ratei dobânzii din iunie a Băncii Japoniei la 1,0% a fost aprobată cu un vot de 7 la 1 . Factorii de decizie au concluzionat că riscurile de creștere a inflației au depășit impactul negativ al conflictului din Orientul Mijlociu asupra creșterii economice. Decizia a fost susținută de creșterea puternică a salariilor, de așteptările inflaționiste în creștere și de transmiterea rapidă a prețurilor mai mari la petrol către economie. BOJ și-a reafirmat, de asemenea, planul de a opri reducerile suplimentare ale achizițiilor de obligațiuni de stat japoneze (JGB) începând cu aprilie 2027 .

Președintele Fed din Kansas City, Jeff Schmid , a declarat că inflația rămâne prea ridicată și că politica monetară ar trebui să fie mai restrictivă. El a adăugat, de asemenea, că investițiile legate de inteligența artificială (AI) contribuie la presiunile inflaționiste.

Indicele PMI pentru sectorul serviciilor din China, calculat de RatingDog , a scăzut la 50,4 în iulie, de la 54,1 , situându-se cu mult sub așteptările pieței.

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Australia a crescut la 53,6 în iulie, cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni. Noile comenzi au revenit pe o traiectorie ascendentă, ocuparea forței de muncă a crescut, iar încrederea mediului de afaceri s-a îmbunătățit.

AMD a depășit așteptările analiștilor în ceea ce privește câștigurile, veniturile și profitul operațional. Previziunile privind veniturile pentru al treilea trimestru s-au situat, de asemenea, peste consens, semnalând menținerea unui ritm puternic al cererii. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost suficient pentru a satisface investitorii, iar acțiunile au scăzut cu 8,80% în tranzacțiile după închiderea bursei.

SpaceX a raportat venituri de 7,8 miliarde de dolari în al doilea trimestru , în creștere cu 92% față de aceeași perioadă a anului trecut și peste așteptări. Pierderea operațională din segmentul de inteligență artificială a fost semnificativ mai mică decât previziunile, în timp ce EBITDA ajustată a depășit cu ușurință estimările consensuale. Starlink a rămas principalul motor de creștere al companiei. În ciuda rezultatelor solide, acțiunile au scăzut cu peste 7% în tranzacțiile după închiderea bursei.

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