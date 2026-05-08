Calendarul economic: Raportul NFP și băncile centrale vor lupta pentru atenția pieței cu noutăți privind conflictul din Orientul Mijlociu (08.05.2026)

Ședința de astăzi va fi dominată în continuare de sentimentul legat de conflictul din Orientul Mijlociu, deși volatilitatea pieței ar trebui să crească abrupt pe fondul publicării unor date de mare importanță, esențiale pentru politica monetară din SUA. Atenția pieței se va concentra pe raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP), care se așteaptă să arate o răcire a pieței muncii, cu o creștere modestă de 62.000 de locuri de muncă, pe fondul unei rate a șomajului stabile de 4,3%. Această încetinire anticipată a angajărilor este principalul factor care determină sentimentul, pe măsură ce investitorii evaluează dacă economia SUA se îndreaptă către o aterizare ușoară sau o contracție mai accentuată pe fondul politicii restrictive, precum și continuarea unei rotații mai scăzute a forței de muncă. Acest lucru este completat de raportul Universității din Michigan (UoM), care se preconizează că va indica o încredere redusă a consumatorilor, la 49,5, alături de așteptări de inflație persistente de 4,7%. Pe fondul acestor publicări critice, se înregistrează o serie de intervenții ale reprezentanților băncilor centrale, printre care Bailey (BoE), oficiali ai BCE și Cook (FOMC). Comentariile lor coordonate vor fi esențiale, întrucât aceștia vor încerca să concilieze datele privind încetinirea creșterii economice cu necesitatea de a menține ancorate așteptările privind inflația pe termen lung. Orar CET. Calendar pentru: SUA, Canada, Marea Britanie, Zona Euro, Germania, Franța, Polonia, Japonia, Australia, Noua Zeelandă. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."