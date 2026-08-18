Calendarul macroeconomic – Piața imobiliară din SUA în centrul atenției investitorilor (18.08.2026)

Începutul sesiunii de marți este marcat de creșterea prețurilor petrolului, de un dolar încă în scădere și de așteptarea unor date suplimentare din Statele Unite. Calendarul de astăzi nu este foarte bogat, dar conține câteva publicații importante din SUA privind piața imobiliară și prețurile din comerțul internațional. După ultima serie de date mai slabe, rapoartele de astăzi privind piața imobiliară vor arăta dacă situația s-a deteriorat și pe această piață, ținând cont de inflația ridicată și de îngrijorările legate de majorările ratei dobânzii. Publicații cheie din sesiunea asiatică 🌏 Indicele de încredere a consumatorilor Westpac pentru Australia a fost de 6,0%, ceea ce înseamnă o revenire puternică față de perioada anterioară.

Reprezentanții Băncii Centrale a Australiei au menținut o retorică favorabilă unei înăspriri a politicii monetare, oferind un sprijin pe termen scurt monedei locale înainte de deschiderea piețelor europene.

Piețele asiatice au resimțit o presiune crescută din partea ofertei, ca o reacție întârziată la datele dezamăgitoare de luni privind dinamica creșterii PIB-ului Japoniei. Calendar macroeconomic (ora României)📊 09:00 Marea Britanie – Rata șomajului. Consens: 4,8%. Valoarea anterioară: 4,9%.

12:00 Germania – Indicele ZEW pentru luna august. Consens: 30; Valoarea anterioară: 26,3

15:30 SUA – Autorizații de construcție. Consens: 1,37 milioane. Valoarea anterioară: 1,37 milioane.

15:30 SUA – Locuințe începute. Consens: 1,35 milioane. Valoarea anterioară: 1,42 milioane.

15:30 SUA - Indicele prețurilor de import. Consens: 0,1%. Valoarea anterioară: 0,3%.

16:00 SUA - Indicele vânzărilor de locuințe în așteptare. Consens: 0,1%. Valoarea anterioară: -5,4%. Rezultate financiare cheie ale companiilor de pe Wall Street și din Europa 💼: The Home Depot (înainte de deschiderea pieței)

Amer Sports (înainte de deschiderea pieței)

Keysight Technologies (după închiderea pieței)

Toll Brothers (după închiderea pieței) Piețe la care merită să fim atenți astăzi 📈: Dolarul australian (AUDUSD). Îmbunătățirea încrederii consumatorilor din Australia oferă suport monedei, dar o potențială apreciere a dolarului american în cursul după-amiezii ar putea crea o presiune semnificativă din partea ofertei asupra acestei perechi valutare. Merită să acordăm atenție semnalelor globale mixte: creșterea prețurilor la cupru și slăbiciunea din China.

Indicele dolarului american (DXY). Datele viitoare din sectorul imobiliar vor fi analizate amănunțit din perspectiva impactului lor potențial asupra deciziilor viitoare ale Rezervei Federale, ceea ce ar trebui să genereze impulsuri locale de volatilitate. Se apropie, de asemenea, simpozionul economic de la Jackson Hole.

Sectorul construcțiilor și dezvoltării imobiliare. Publicarea cumulativă a rezultatelor trimestriale ale giganților din industrie, precum The Home Depot sau Toll Brothers, combinată cu date macroeconomice concrete privind autorizațiile de construire, ar putea duce la mișcări foarte puternice ale acțiunilor acestor companii după închiderea bursei din New York.

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