Camera Reprezentanților declară săptămâna 14-18 iulie drept săptămână cheie pentru reglementarea criptomonedelor 👀🎯

Ieri, Camera Reprezentanților din Statele Unite a desemnat oficial săptămâna 14-18 iulie 2025 drept „Săptămâna criptomonedelor”. În această perioadă, legislatorii vor dezbate și vor vota trei proiecte de lege importante: CLARITY Act, Anti-CBDC Surveillance State Act și GENIUS Act, inițiat de Senat. Susținută de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, de președinții comisiilor French Hill și GT Thompson și de administrația Trump, inițiativa este prezentată ca un efort fără precedent de consolidare a poziției Statelor Unite ca lider mondial în inovarea activelor digitale. Legislația propusă stabilește cadre de reglementare clare. Legea CLARITY ar stabili o structură de piață cuprinzătoare, clarificând care active digitale sunt valori mobiliare și care sunt mărfuri și definind standardele operaționale pentru burse. Legea Anti-CBDC ar interzice Rezervei Federale să emită un dolar digital controlat central, invocând motive de confidențialitate. În același timp, Legea GENIUS se concentrează pe stablecoin-urile de plată, impunând o acoperire integrală a activelor în raport de 1:1, standarde solide de capital și transparență, precum și supraveghere federală — transformându-le efectiv în dolari digitali recunoscuți legal și garantati integral. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Pentru întregul ecosistem de criptomonede, aceste măsuri promit claritatea reglementară mult așteptată, putând păstra startup-urile, capitalul și talentele în SUA, accelerând în același timp tokenizarea activelor tradiționale. Trezoreria SUA estimează că piața monedelor stabile ar putea ajunge la 3,7 trilioane de dolari până în 2030 (față de aproximativ 250 de miliarde de dolari în prezent), iar susținătorii cred că reguli clare vor permite această creștere. Cu toate acestea, scepticii — printre care se numără și Amundi, cel mai mare administrator de active din Europa — avertizează că GENIUS Act ar putea slăbi dominația dolarului și transforma emitenții privați în „quasi-bănci”, amenințând stabilitatea financiară globală. Indiferent de rezultat, „Crypto Week” se conturează a fi un moment crucial pentru politica financiară a SUA și pentru viitorul activelor digitale la nivel mondial. Bitcoin a scăzut ușor astăzi cu 0,65%, tranzacționându-se la 108.940 dolari, dar rămâne aproape de maximele sale istorice. Sursa: xStation 5

