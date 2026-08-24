Canada se pregătește pentru un conflict comercial de lungă durată cu SUA

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Prim-ministrul canadian Mark Carney exercită presiuni asupra administrației Trump susținând că există puține șanse de reluare a negocierilor comerciale cu SUA înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului (midterms) din SUA, programate pentru luna noiembrie. La Ottawa, nu există semne că ar urma să aibă loc noi discuții pe termen scurt, în ciuda faptului că Washingtonul nu a exclus complet reluarea dialogului.

Pentru a face față unui conflict care se preconizează a fi de lungă durată, Canada elaborează un pachet de ajutoare interne menite să sprijine companiile afectate de tarifele americane. Carney le-a transmis în weekend prim-miniștrilor provinciali că acest sprijin va fi menținut atât timp cât va fi necesar, chiar și dincolo de mandatul actualei administrații americane, în cazul în care conflictul se va prelungi pe toată durata mandatului lui Trump.

Carney însuși a rezumat situația astfel: „Vom sprijini aceste companii atât timp cât va fi necesar, adică chiar și după încheierea mandatului acestei administrații americane. Am pregătit mai multe mecanisme. Vă vom oferi toate detaliile în câteva zile.”

Cum s-a ajuns la această ruptură?

Deteriorarea actuală este rezultatul unor săptămâni de negocieri care păreau să conducă la un acord. Pe 20 iulie, Trump a anunțat noi tarife de 50% asupra unor produse canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari – aproximativ 5,5% din exporturile Canadei către Statele Unite, invocând un tratament „discriminatoriu” față de automobilele, produsele lactate și băuturile alcoolice din SUA. SUA. Măsura, programată să intre în vigoare pe 19 august, viza peste 500 de categorii de produse, de la crose de hochei la vin, ciment, mobilier, îmbrăcăminte și echipamente de pescuit.

În săptămânile următoare, ambele țări au avut un program intens de întâlniri tehnice. Ministrul canadian responsabil cu relațiile comerciale cu SUA, Dominic LeBlanc, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, s-au întâlnit timp de trei zile consecutive la Washington, la mijlocul lunii august, iar LeBlanc însuși a descris părțile ca fiind „foarte aproape” de un acord care ar fi redus tariful pentru autovehiculele canadiene de la 25% la 15% și ar fi redus taxele pentru oțel și aluminiu la jumătate – până la 25%. Trump a acordat chiar o pauză de trei zile pentru tarifele de 50% pe 18 august, susținând că s-a ajuns la un acord de principiu.

Cu toate acestea, discuțiile s-au întrerupt în noaptea de vineri, 21 august. Carney a anunțat suspendarea negocierilor și le-a ordonat negociatorilor canadieni să se întoarcă la Ottawa, în timp ce, la miezul nopții, SUA au impus în cele din urmă un tarif de 50% asupra mărfurilor canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Răspunsul Ottawei

Carney a răspuns cu un mesaj ferm: „Canada va riposta la noile tarife impuse de Washington dolar cu dolar, pentru a proteja lucrătorii, fermierii, familiile și întreprinderile canadiene.” Măsurile de retaliere canadiene, care vor intra în vigoare pe 8 septembrie, vor viza oțelul, produsele lactate, electrocasnicele, utilajele agricole, celuloza, hârtia și produsele electronice americane, printre alte sectoare.

Ottawa nu a detaliat încă amploarea exactă a acestor contramăsuri, ceea ce lasă deschisă întrebarea dacă acestea vor viza în mod specific statele indecise care vor fi decisive în alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. Ambasadorul canadian la Washington, Mark Wiseman, a dorit să tempereze așteptările privind o reconciliere de ultim moment (înainte de 8 septembrie).

Din partea SUA, reprezentantul comercial Jamieson Greer a confirmat că nu sunt planificate noi întâlniri și că Washingtonul merge mai departe cu măsurile de răspuns la măsurile de retaliere canadiene.

Costul economic care începe deja să se facă simțit

Deși tarifele de 50% afectează formal doar 5%–5,5% din exporturile canadiene către SUA, în Statele Unite, impactul potențial asupra economiei canadiene – extrem de dependentă de vecinul său, către care direcționează aproximativ 70% din totalul exporturilor sale – este semnificativ.

În funcție de instituție, se oferă cifre în funcție de sfera de aplicare a tarifelor;

Banca Canadei estimează că, în ansamblu, tarifele SUA vor reduce cu aproximativ 1,5 puncte procentuale nivelul PIB-ului canadian spre sfârșitul anului 2026, comparativ cu un scenariu fără tarife, creșterea PIB-ului urmând să atingă abia 1,1% în 2026 și 1,5% în 2027.

Scotiabank estimează că impactul asupra PIB-ului național va atinge un maxim de -1,1% până la sfârșitul anului 2026, Ontario și Quebec – motoarele industriei prelucrătoare ale țării – fiind printre provinciile cele mai grav afectate, cu scăderi de până la 1,4%.

O analiză realizată de Uniunea Municipalităților din Columbia Britanică (UBCM) ridică costul la aproximativ 48 de miliarde de dolari canadieni în cel mai pesimist scenariu, cu o pierdere de aproape 250.000 de locuri de muncă și o scădere a consumului de până la 2.000 de dolari canadieni pe gospodărie.

RBC, mai moderată, estimează impactul direct la doar 0,4% din PIB-ul total și din numărul locurilor de muncă, deși avertizează că unele sectoare manufacturiere extrem de expuse – precum îmbrăcămintea, articolele din piele, electrocasnicele sau textilele – ar putea pierde până la 20% din producție și din locurile de muncă.

În ceea ce privește piețele, dolarul canadian a înregistrat săptămâni de volatilitate puternică, oscilând între maximele din ultimele două luni și jumătate, de aproximativ 1,3823 dolari canadieni pe dolar american, când un acord părea posibil, și o depreciere până la aproximativ 1,37 după eșuarea negocierilor.

Ce se poate întâmpla de acum înainte?

În contextul în care negocierile sunt înghețate și nu se întrevede nicio dată de reluare, scenariul care se conturează este acela al unei confruntări comerciale care se va prelungi, cel puțin, până după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie din SUA. Ce elemente vor marca evoluția conflictului în săptămânile următoare?

Data de 8 septembrie, când vor intra în vigoare măsurile de retaliere ale Canadei, este momentul cheie iminent de urmărit, întrucât amploarea acestora – faptul că includ sau nu state cheie pentru republicani – ar putea determina reacția Casei Albe.

Politica internă din ambele țări va juca un rol relevant, întrucât eșecul negocierilor l-a consolidat pe Carney pe plan intern, în timp ce în SUA, inflația generată de tarife – care deja face ca prețurile să crească pentru consumatorul american – ar putea deveni o chestiune sensibilă în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Pachetul de ajutor canadian, ale cărui detalii vor fi cunoscute „în zilele următoare”, potrivit lui Carney, va fi esențial pentru a evalua cât de mult poate rezista economia canadiană fără a ceda la masa negocierilor.

Revizuirea T-MEC/CUSMA, programată pentru acest an, adaugă un alt strat de incertitudine, întrucât orice acord bilateral între SUA și Canada ar trebui să se încadreze în viitorul tratatului trilateral care include și Mexicul.

Pentru investitorii cu expunere la active canadiene sau la companii americane cu o dependență puternică de comerțul transfrontalier (automobile, oțel, aluminiu, produse agroalimentare, hârtie și electronice), mesajul este clar: este oportun să se ia în calcul o perioadă prelungită de tensiuni comerciale, cu presiunea consecventă asupra dolarului canadian, a acțiunilor legate de sectoarele expuse la tarife și a lanțurilor de aprovizionare americane, cel puțin până când rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului va redefini stimulentele politice ale ambelor părți.