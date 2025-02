Câștigurile și orientarea Nvidia sunt peste așteptările Wall Street📈Acțiunile câștigă ușor în after-market

Nvidia (NVDA.US) și-a publicat rezultatele trimestriale pentru trimestrul fiscal 4 2025. Atât veniturile, cât și câștigurile pe acțiune (EPS) au depășit așteptările; cu toate acestea, reacția inițială a pieței rămâne oarecum moderată. Acțiunile sunt în creștere cu mai puțin de 1% în tranzacționarea afterhours, în timp ce indicele US100 a trecut de la o poziție neutră la un câștig de 0,25%. Cu toate acestea, reacția finală pe Wall Street este mixtă, în ciuda unui raport de câștiguri solid. De asemenea, acțiunile Salesforce, cât și cele ale eBay pierd după rapoartele de câștiguri trimestriale cu 3% și, respectiv, 8%. Raportul privind câștigurile Nvidia pentru trimestrul fiscal 4 2025 Venituri: 39,3 miliarde de dolari față de prognoza de 38,1 miliarde de dolari (în creștere cu 12% față de trimestrul al treilea și cu 78% față de anul trecut); venituri record pentru întregul an de 130,5 miliarde de dolari, în creștere cu 114% față de anul precedent

EPS ajustat: 0,89 USD față de așteptările de 0,84 - 0,85 USD; câștigul GAP pe acțiune diluată pentru întregul an a fost de 2,94 USD, în creștere cu 147% față de anul anterior

Venituri din centre de date: 35,6 miliarde de dolari față de 34,09 miliarde de dolari preconizate ( cu 16% mai mult decât în trimestrul al treilea și cu 93% mai mult decât în urmă cu un an)

Venituri din jocuri: 2,5 miliarde de dolari față de 3,02 miliarde de dolari preconizați ( în scădere cu 22% față de trimestrul anterior și cu 11% față de anul trecut; veniturile pentru întregul an au crescut cu 9%, ajungând la 11,4 miliarde de dolari)

Venituri din segmentul Professional Visualization: 511 milioane de dolari (creștere de 5% față de trimestrul anterior și de 10% față de anul precedent; creștere de 21% pe întregul an, până la 1,9 miliarde de dolari ).

Veniturile din segmentul Automotive: 570 de milioane de dolari ( 27% creștere trimestrială, 103% față de anul precedent; creștere anuală de 55% până la 1,7 miliarde de dolari ).

Marja brută: 73,5% , în linie cu previziunile

Pentru trimestrul curent, compania estimează marje brute în intervalul 70,5% - 71,5% , comparativ cu previziunile de 72,1% . Compania se așteaptă la venituri în trimestrul calendaristic I din 2025 de 43 miliarde de dolari (cu o toleranță de 2%) față de 42,3 miliarde de dolari estimate de Wall Street. Aceasta ar constitui o creștere trimestrială de 9,4% și o creștere anuală de 65,4%. Totuși, aceasta ar reprezenta o încetinire a ritmului de creștere comparativ cu anul trecut. În Q1 al anului fiscal 2025 (Q1 calendaristic 2024), Nvidia a raportat o creștere trimestrială de 18% și 262% YoY. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Compania a anunțat că a lansat cu succes producția la scară largă a Blackwell și că se confruntă cu o cerere excepțional de puternică pentru cipurile AI de generație următoare. De asemenea, a declarat un dividend trimestrial simbolic de 0,01 dolari pe acțiune (plătit la 2 aprilie 2025 tuturor acționarilor înregistrați la 12 martie 2025). De asemenea, Nvidia va servi ca partener tehnologic cheie pentru proiectul Stargate, în valoare de 500 de miliarde de dolari. Jensen Huang remarcă "Cererea pentru Blackwell este uimitoare, deoarece raționamentul AI adaugă o altă lege de scalare - creșterea capacității de calcul pentru formare face modelele mai inteligente, iar creșterea capacității de calcul pentru gândirea îndelungată face răspunsul mai inteligent (...) Am accelerat cu succes producția la scară largă a supercomputerelor Blackwell AI, realizând vânzări de miliarde de dolari în primul său trimestru. AI avansează cu viteza luminii, pe măsură ce AI agenetică și AI fizică pregătesc terenul pentru următorul val de AI care va revoluționa cele mai mari industrii." Sursa: Nvidia Earnings Report Parteneriate de afaceri cheie Furnizori de cloud - AWS, GCP, Azure, CoreWeave și OCI implementează sisteme NVIDIA GB200 pentru a susține sarcini de lucru AI.

AWS Marketplace - NVIDIA DGX Cloud și NIM sunt acum disponibile pe AWS Marketplace .

Cisco - NVIDIA Spectrum-X™ este integrat în infrastructura de rețea Cisco pentru AI.

Supercomputere - 75% din sistemele de pe lista TOP500 rulează pe tehnologii NVIDIA .

Verizon - Integrarea inteligenței artificiale cu rețelele 5G private pentru aplicații de întreprindere.

Biotehnologie și sănătate - Colaborări cu IQVIA, Illumina, Mayo Clinic și Arc Institute pentru a avansa genomica și descoperirea de medicamente.

Siemens Healthineers - Implementarea NVIDIA MONAI Deploy pentru AI în imagistica medicală.

Automobile - Toyota și Hyundai integrează NVIDIA DRIVE AGX Orin și Omniverse în vehiculele de generație următoare.

NVIDIA Cosmos - Parteneriate cu 1X, Agile Robots, Waabi și Uber în robotică și AI auto. Nvidia (interval zilnic) Acțiunile companiei se tranzacționează cu doar câteva puncte procentuale peste media mobilă exponențială de 200 de sesiuni (EMA200) . Un nivel cheie de suport este situat la 125 USD , întărit de retragerea Fibonacci de 38,2% a impulsului ascendent din iarna 2024 . Sursa: xStation5 Analizând multiplii de evaluare ai Nvidia, putem observa că raportul PE la aproape 50x este semnificativ mai mare decât media Nasdaq 100 la 35x. Sursa: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."