Cât de aproape sunt SUA de o recesiune? Incertitudinile din economie au produs scăderi majore pe burse

Nivelul ridicat de incertitudine din economia SUA este puternic vizibil pe burse, aspect ce deschide o discuție și mai amplă privind o posibilă recesiune în mandatul lui Donald Trump. Ar putea urma o perioadă de recesiune sau una de "detox" economic, potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Deteriorarea din seria de date macro din SUA a plantat semințele îngrijorării investitorilor în ultimele săptămâni. În același timp, trendul creșterii taxelor vamale, cu posibilitatea de a vedea niveluri și mai punitive decât cele discutate, a intensificat preocuparea. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În plus, întrebat despre recesiune, președintele Donald Trump a vorbit despre o perioadă de „tranziție”, poziție dublată de șeful Trezoreriei, Scott Bessent, care a descris așteptarea unei perioade de „detox” economic. Deși poziția oficială arată că veniturile din taxele vamale și ajustările de impozite vor oferi un impuls ulterior economiei, investitorii par a reține în special că ipoteza recesiunii nu a fost respinsă ferm. Printre rânduri, în mesajele oficiale menționate anterior și comentariile sporadice despre bursă din discursul prezidențial, comparativ cu cel din primul mandat al lui Donald Trump, investitorii citesc o disponibilitate de a „tolera” corecții. Este, astfel, un amestec volatil care a indus o puternică teamă de cotații nealiniate la riscul de recesiune. După o scădere de 3,1% săptămâna trecută, cea mai mare de după luna septembrie, luni S&P500 a coborât cu încă 2,7%. Indicele Nasdaq a pierdut 3,8% în cursul zilei de luni, adică puțin peste jumătate din scăderea de la începutul anului. Bursele americane continuă subperformanța marcată, în raport cu cele europene sau cea chineză. Acțiunile Tesla, cele care au avut cel mai notabil declin Între acțiunile cel mai sever pedepsite este Tesla, fostul câștigător în perioada de după alegerile din noiembrie. Acțiunile Tesla au fost printre cele mai puțin dorite de investitori luni, cu o scădere de 15,4%, adâncind pierderea de la începutul anului la 44%. Acesta este un alt semnal al transformărilor din piața de capital, titlurile fiind lovite și de estimări ajustate pentru vânzările de automobile, inclusiv ca efect al implicării politice a lui Elon Musk. Indicatori macroeconomici procesați de Rezerva Federală din Atlanta indică în prezent o scădere a PIB-ului în primul trimestru al anului cu 2,4%, față de estimare de creștere de 2% cu doar trei săptămâni înainte. E drept că anumiți indicatori utilizați în estimare sunt distorsionați de goana de a face stocuri înainte de creșterea taxelor vamale, dar tendința este prea puternică și neașteptat de rapidă pentru a fi ignorată. Dacă anticipările vor fi confirmate, riscul unui impuls descendent și în al doilea trimestru, în parametrii actuali, care să ducă astfel la recesiune tehnică, este de luat în considerare. Dobânzile la titlurile de stat din SUA transmit un semnal similar de îngrijorare, cu așteptări de scădere pe termen de 1-2 ani, în timp ce Rezerva Federală este așteptată să taie dobânda chiar și de 3 ori, cu 0,75 puncte până în decembrie. Aceasta, cu toate că așteptările de inflație au făcut un pas înainte, potrivit mai multor sondaje. Astfel, mesajul indirect al traderilor pe ratele de dobândă este că situația se poate deteriora suficient încât să încline balanța spre scăderea ratelor chiar și în condițiile de presiune pe prețuri în urma taxelor vamale majorate. Un indicator al New York Fed vede probabilitatea de recesiune în următoarele 12 luni la 27%, iar Goldman Sachs la doar 20%, însă un raport BCA Research vede probabilitatea la 75%. O serie de retaileri, între care Walmart și Target, au ghidat estimările pentru viitor la niveluri dezamăgitoare pentru investitori, avertisment similar Delta Airlines, care a citat o erodare a încrederii firmelor și consumatorilor. Sectorul bunurilor de larg consum și al transportului aerian au fost printre cele mai afectate, cu scăderi de peste 2 și respectiv 3 ori față de S&P500 de la începutul anului. Taxele vamale majorate pentru China, Mexic și Canada afectează sentimentul consumatorilor. Riscul de recesiune atinge, astfel, întregul continent nord-american, iar SUA nu au imunitate, cu toate că impactul ca procent în PIB este mult mai sever în Canada și Mexic decât în SUA. Nivelul estimat de Institutul Peterson este de 200 de miliarde de dolari în patru ani pentru SUA și de 100 de miliarde de dolari pentru Canada. Efectul de ricoșeu al unor măsuri care afectează vecinii de la nord și sud, întorcându-se și asupra economiei americane începe să fie luat în calcul de către investitori. Accentuarea conflictului cu Canada ar putea avea repercusiuni dincolo de cele calculate inițial de administrație sau observatori: premierul din Ontario, Doug Ford, a afirmat că va impune taxe vamale de 25% pentru exporturile de energie către trei state americane, ceea ce ar putea crește factura cetățenilor cu 100 de dolari pe lună, ba chiar a amenințat și cu oprirea acestora. Cât de aproape sunt SUA de recesiune? Dincolo de calcule, efectul real asupra sentimentului consumatorilor ar putea demonstra că evaluările înainte de impact sunt prea optimiste. Reducerile de personal și de bugete ale unor entități numeroase, inclusiv din domeniul de cercetare, pot avea, de asemenea, efecte de restrângere economică pe termen scurt și mediu. Totuși, mai este timp: o recesiune nu este inevitabilă, în acest moment. În estimarea noastră, riscul în prezent se apropie de 50%. Efectul asupra economiei SUA depinde de durata aplicării taxelor vamale, o reversare relativ rapidă sau de neimplementarea acestora, prin scutirea unor porțiuni importante din bunurile importate – în special din țările vecine, alături de identificarea unor soluții fie și temporare pentru relația cu China. Aceste aspecte ar „îndulci” considerabil perspectiva. Pe de altă parte, încrederea consumatorilor este o variabilă sensibilă, iar nivelul foarte ridicat de incertitudine creează volatilitate și presiune de vânzare în piețele de capital care, la rândul lor, acționează ca un semnal de prudență pentru economie. Pe de altă parte, Rezerva Federală ar putea fi constrânsă să semnalizeze o abordare diferită, dacă volatilitatea se intensifică. Fereastra de oportunitate pentru evitarea recesiunii americane este încă deschisă, dar nu pentru multă vreme, mai arată consultantul de strategie XTB România.

