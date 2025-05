Sentimente mixte pe Wall Street 🗽Tesla câștigă 6% în ciuda datelor slabe privind vânzările

Wall Street pierde ușor în timpul sesiunii de vineri; US30 se retrage cu 0,3%

Ac╚Ťiunile Tesla cresc cu peste 6% pe fondul speran╚Ťei unor semnale pozitive din discu╚Ťiile dintre SUA ╚Öi China - ├«n ciuda datelor slabe privind v├ónz─ârile ├«n Europa ╚Öi China.

Ac╚Ťiunile Pinterest au crescut cu peste 7% ca urmare a unor venituri peste a╚Ötept─âri ╚Öi a unor estim─âri mai bune pentru urm─âtorul trimestru.

Indicele dolarului american se retrage cu peste 0,3%; Trump a declarat c─â tarifele de 80% asupra Chinei sunt, ├«n opinia sa, ÔÇ×adecvateÔÇŁ - un comentariu care a influen╚Ťat sentimentul pie╚Ťelor de ac╚Ťiuni. C├ó╚Ötigurile Tesla ├«mbun─ât─â╚Ťesc u╚Öor starea de spirit din indicele US100, de╚Öi cea mai mare parte a pie╚Ťei bursiere americane se tranzac╚Ťioneaz─â ├«n sc─âdere ast─âzi. Surs─â: xStation5 ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil US30 (interval H1) Cel mai slab indice american ast─âzi este Dow Jones futures (US30), unde domin─â volumul v├ónz─ârilor. Suportul cheie pentru moment r─âm├óne media exponen╚Ťial─â de 200 de perioade pe intervalul de timp H1, care a declan╚Öat recent de dou─â ori reveniri. Indicele a alunecat acum sub media exponen╚Ťial─â de 50. Sursa: xStation5 Tesla (grafic zilnic) Datele arat─â c─â v├ónz─ârile Tesla au sc─âzut semnificativ ├«n Europa ├«n aprilie - cu aproape 81% ├«n Suedia, ating├ónd cel mai sc─âzut nivel din ultimii 2,5 ani. Consumatorii europeni cump─âr─â mai multe vehicule electrice chineze╚Öti, iar v├ónz─ârile Tesla au sc─âzut timp de patru luni consecutive ├«n majoritatea ╚Ť─ârilor europene. ├Än primul trimestru, v├ónz─ârile totale de ma╚Öini complet electrice ├«n Europa au crescut cu 28%, ├«n timp ce v├ónz─ârile Tesla au sc─âzut cu 37,2%. ├Än ciuda acestui fapt, investitorii sper─â c─â evolu╚Ťiile pozitive ale discu╚Ťiilor dintre SUA ╚Öi China pot oferi un impuls v├ónz─ârilor ├«n China ╚Öi pot deschide calea pentru implementarea software-ului de conducere autonom─â al Tesla. Surs─â: xStation5 ╚śtiri despre companiile bursiere 10X Genomics (TXG) a crescut cu 6% dup─â ce a publicat cifre pentru primul trimestru care au dep─â╚Öit previziunile anali╚Ötilor, aliment├ónd optimismul investitorilor cu privire la instrumentele sale de cercetare biotehnologic─â.

Affirm Holdings (AFRM) a scăzut cu 6%, deoarece previziunile sale privind veniturile pentru trimestrul curent au fost mai slabe decât se așteptau analiștii, punctul mediu fiind în urma cifrelor consensuale.

AMN Healthcare Services (AMN) c├ó╚Ötig─â 11% dup─â ce compania a ├«nregistrat un prim trimestru puternic, veniturile beneficiind de perturb─ârile recente de pe pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â care au dus la cre╚Öterea cererii de personal.

CarGurus (CARG) a crescut cu 9% ├«n urma public─ârii unor c├ó╚Ötiguri trimestriale care au dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile ╚Öi au fost sus╚Ťinute de o previziune de viitor considerat─â ├«ncurajatoare de c─âtre pia╚Ť─â.

Pre╚Ťul ac╚Ťiunilor Expedia (EXPE) sedepreciaz─â cu 10% dup─â ce compania ╚Öi-a redus proiec╚Ťia de cre╚Ötere a num─ârului de rezerv─âri brute pentru 2025, ceea ce a ridicat ├«ngrijor─âri cu privire la dinamica pe termen lung a firmei de turism.

Figs Inc. (FIGS) a scăzut cu 14%, deoarece compania producătoare de îmbrăcăminte medicală și-a redus previziunile pentru întregul an privind marjele EBITDA ajustate, stârnind îngrijorări cu privire la profitabilitate.

Globus Medical (GMED) a sc─âzut cu 11% dup─â ce raportul s─âu a ratat estim─ârile privind c├ó╚Ötigurile, anali╚Ötii indic├ónd performan╚Ťele slabe ale segmentului s─âu de coloan─â vertebral─â din SUA ╚Öi obstacolele ├«n curs de integrare din achizi╚Ťiile recente.

Gogo (GOGO) a urcat cu 25% după ce furnizorul de conectivitate în zbor și-a reiterat perspectivele EBITDA ajustate pentru întregul an, ceea ce a liniștit investitorii.

Green Dot (GDOT) a avansat 18% dup─â ce compania de pl─â╚Ťi digitale ╚Öi-a majorat previziunile privind profitul ajustat pe ac╚Ťiune pentru ├«ntregul an, semnal├ónd puterea opera╚Ťional─â.

HubSpot (HUBS) pirde 4% ca urmare a previziunilor privind câștigurile ajustate mai slabe decât cele anticipate și a demisiei președintelui executiv Brian Halligan.

Iovance Biotherapeutics (IOVA) a scăzut cu 34% după ce a raportat venituri pentru primul trimestru sub așteptări și și-a redus estimările pentru întregul an.

Lyft (LYFT) a c├ó╚Ötigat 11% pe fondul unor rezerv─âri brute peste a╚Ötept─âri ├«n primul trimestru, oferind un contrast puternic fa╚Ť─â de raportul lipsit de str─âlucire al concurentului Uber.

Pre╚Ťul ac╚Ťiunilor Microchip Technology (MCHP) a crescut cu 9% dup─â ce compania a dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile pentru trimestrul al patrulea ╚Öi a declarat c─â industria cipurilor ar putea fi ajuns la finalul recesiunii sale actuale.

Pinterest (PINS) a crescut cu 13%, deoarece previziunile sale privind veniturile pentru trimestrul urm─âtor au dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile pie╚Ťei, sporind ├«ncrederea ├«n calea de cre╚Ötere a platformei sociale.

