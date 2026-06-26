Cât ne costă, de fapt, verile caniculare? Franța, sub cod roșu de facturi uriașe

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Temperaturile au atins niveluri record în Franța, în timp ce în Europa stresul termic a ajuns la cele mai înalte niveluri pentru finele lunii iunie, în proporție de 45% din 800 de orașe. O astfel de situație produce, pe lângă disconfort termic, și facturi consistente la energie din cauza surselor de răcire a încăperilor, producătorii aparatelor fiind marii câștigători ai acestei situații, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

În Marea Britanie, spre nord, ziua de joi a adus, de asemenea, maxime istorice. Atât Parisul, cât și Londra au clădiri construite în vremurile în care grija principală era păstrarea căldurii, atunci când costul principal energetic era cel al încălzirii. Situația este acum alta, care a trecut de la niveluri reduse, la o majorare semnificativă a energiei utilizate pentru răcire în ultimii ani.

Cu toate acestea, în Franța atitudinea unei părți a spectrului politic a fost, în anii trecuți, una de opoziție la adresa utilizării la scară largă a aerului condiționat, din motive de protejare a mediului. Recent, însă, abordarea s-a modificat, iar dezbaterile se mută de la întrebarea ”pro sau contra” la ”cât de mult”.

În Franța, doar 25% din gospodării au unități A/C, spre deosebire de țări mai însorite precum Italia și Spania unde rata de pătrundere este aproape la jumătate. Cu toate acestea, țări dezvoltate precum Japonia și SUA sunt aproape de 90%. În Singapore, fondatorul statului modern, fostul premier Lee Kuan Yew, a promovat intens utilizarea aerului condiționat pentru a crește eficiența zilei de muncă, și a creditat o porțiune importantă din progresul remarcabil al economiei țării de-a lungul a doar câteva decenii acestei decizii.

Sursele de răcire, considerate dușmanii mediului

Criticii aerului condiționat menționau efectele negative asupra mediului atât prin consumul de energie din surse fosile, cât și prin refrigerantul utilizat în instalații care e supus scurgerilor. Reumplerea acestora cu freon generează solicitări frecvente către firmele de profil.

În plus, structura orașelor duce la acumularea de căldură, iar eliminarea aerului cald din încăperi spre exterior compune efectul de încălzire urbană, făcând străzile și mai inospitaliere. Temperaturile ar putea crește cu 2-3 grade, potrivit unor studii. Astfel, susțineau cei care se opuneau aerului condiționat, deși oferă protecție pe termen scurt, instalarea la scară largă ar genera probleme de durată. Argumentele acestora rămân teoretice și sunt respinse de cei care suferă direct și puternic de efectele încălzirii apartamentelor insuficient izolate, în cartiere cu prea puțină vegetație.

În Franța, mii de instituții școlare s-au închis săptămâna aceasta. Atât școlile, cât și spitalele au rareori A/C instalat, însă au început să achiziționeze rapid aparate portabile. Deși aceste unități mobile contribuie la ușurarea presiunii termice, ele tind să fie mai puțin puternice și eficiente pentru volume mari, arată reprezentantul XTB România.

În Franța, aproape 95% din energie provine din surse regenerabile, cea mai mare parte (peste două treimi) fiind furnizată de centrale nucleare. Energia solară este în creștere, oferind o soluție corelată cu sezonalitatea pentru alimentarea aparatelor de climatizare.

Facturile la energie, de asemenea, “caniculare”

Facturile la electricitate cresc direct proporțional cu temperaturile și durata episoadelor de caniculă. În Franța, prețul energiei electrice a fluctuat între 30 și 433 EUR/MWh săptămâna aceasta, față de 0 - 168 EUR/MWh săptămâna trecută. Aceste niveluri de pe bursa de energie sunt relevante pentru actorii mari din piață, în timp ce la nivelul consumatorilor, în semestrul 2 al anului trecut prețul a fost de 0,256 EUR/KWh.

Spre comparație, în România energia a fost mai scumpă, atingând 0,289 EUR/KWh. Infrastructura electrică este pusă sub presiune în timpul episoadelor caniculare.

Creșterea utilizării și supraîncălzirea unor cabluri au dus deja la oprirea curentului în anumite regiuni ale Franței. Vulnerabilitatea rețelei semnalizează necesitatea unor investiții de modernizare și reziliență.

Consumul a fost împins, potrivit unor date estimative, cu 12 GW la nivel de vârf, însemnând o creștere de 25,8%. Prelungirea temperaturilor ridicate ar putea însemna reducerea producției centralelor nucleare, mai punctează Claudiu Cazacu.

Producătorii de aparate de climatizare, marii câștigători

Dacă luăm în calcul ipoteza creșterii consumului anual total al Franței cu 10% în condițiile instalării suplimentare de aparate de climatizare și a creșterii temperaturilor adunate pe perioada verii, și dacă am aplica prețurile medii la nivelul gospodăriilor, valoarea totală suplimentară a celor 45 000 de MWh ar fi estimată la 11,5 miliarde de Euro.

Anul acesta, acțiunile producătorului de sisteme de climatizare Daikin au crescut cu 18,8% pe bursa din Japonia, în timp ce Mitsubishi Electric, care produce însă o gamă de echipamente electrice, are un plus de 22,3%. În China, titlurile din domeniu au avut o performanță mai slabă: GREE a scăzut cu 9,2% în timp ce Midea e aproape la nivelul din ianuarie, cu un minus de doar 0,17%, mai arată Claudiu Cazacu.