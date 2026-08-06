Petrolul peste 80 de dolari pe baril 🔼

Prețurile petrolului înregistrează o creștere în cadrul sesiunii de joi, pe măsură ce investitorii își îndreaptă din nou atenția asupra riscurilor geopolitice care afectează oferta globală de țiței. Atenția pieței se concentrează asupra negocierilor dintre Iran și Oman privind viitorul transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, alături de rapoartele privind noi atacuri ale grupării Houthi asupra petrolierelor saudite. Un sprijin suplimentar pentru prețuri vine din partea atacurilor cu drone ale Ucrainei care vizează infrastructura de rafinare rusă, sporind incertitudinea privind aprovizionarea. Pe acest fundal geopolitic, Arabia Saudită a redus ușor prețul oficial de vânzare al țițeiului său emblematic, Arab Light, pentru livrările din septembrie către Asia. Deși această măsură indică o concurență continuă pentru cererea asiatică, ea a fost în mare parte eclipsată de evoluțiile geopolitice, care rămân principalul factor determinant al prețurilor petrolului.

Aspecte cheie

Petrolul Brent crește spre nivelul de 81 de dolari pe baril , în timp ce WTI se tranzacționează cu aproape de 76 de dolari pe baril .

Negocierile dintre Iran și Oman privind Strâmtoarea Hormuz rămân în centrul atenției pieței, deși rezultatul este încă incert.

Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra a două rafinării rusești și a unor nave implicate în transportul țițeiului rusesc, sporind riscurile de întrerupere a aprovizionării.

Discuțiile dintre Iran și Oman rămân în centrul atenției pieței

Principalul factor care influențează prețurile petrolului este, în prezent, negocierile în curs dintre Iran și Oman privind acordurile de transport maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, părțile au ajuns la un acord cu privire la ruta de transport propusă, urmând ca o declarație comună să fie emisă după încheierea consultărilor cu restul participanților.

Potrivit surselor Reuters, acordul propus ar putea oferi Iranului un control mai mare asupra navelor care intră în Golful Persic. Pentru piața petrolului, acest lucru ar putea deschide calea către o restabilire parțială a traficului prin unul dintre cele mai importante puncte de strangulare energetice din lume. Cu toate acestea, investitorii rămân precauți, după ce încercările anterioare de a ajunge la un acord durabil au eșuat.

Strâmtoarea Hormuz rămâne esențială pentru aprovizionarea mondială cu petrol

Înainte de izbucnirea conflictului la sfârșitul lunii februarie, aproximativ 20% din transporturile zilnice mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate treceau prin Strâmtoarea Hormuz. Prin urmare, orice evoluție legată de securitatea acestei căi navigabile sau de o eventuală reluare a activității normale de transport maritim are un impact imediat asupra prețurilor la energie.

În același timp, datele privind transportul maritim indică faptul că exporturile de țiței și condensat din țările din Golf rămân cu aproximativ 40% sub nivelurile dinaintea conflictului, subliniind faptul că aprovizionarea fizică nu și-a revenit încă pe deplin.

Atacurile grupării Houthi sporesc prima de risc geopolitic

Rapoartele recente privind atacurile grupării Houthi care vizează petrolierele saudite care operează în Marea Roșie și în Golful Aden au adăugat un alt strat de incertitudine pe piață. Arabia Saudită nu a confirmat oficial incidentele, dar simplele rapoarte au contribuit la o primă de risc geopolitic mai mare în prețurile petrolului.

Analiștii observă că atacurile anterioare ale grupării Houthi nu au perturbat în mod semnificativ aprovizionarea globală cu petrol sau gaze naturale. Cu toate acestea, investitorii rămân îngrijorați că o escaladare mai amplă s-ar putea traduce, în cele din urmă, în perturbări tangibile ale exporturilor în întreaga regiune.

Iranul avertizează asupra unor potențiale atacuri asupra infrastructurii energetice regionale

Potrivit Reuters, Iranul a avertizat statele din Golf că orice nou atac al SUA asupra teritoriului iranian ar declanșa represalii împotriva infrastructurii energetice strategice din întreaga regiune. Astfel de declarații întăresc îngrijorările privind securitatea aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu și continuă să susțină prima de risc geopolitică încorporată în prețurile țițeiului.

Ucraina vizează rafinăriile rusești

Evoluțiile din Rusia influențează, de asemenea, sentimentul pieței. Ucraina a anunțat atacuri cu drone asupra rafinăriilor Bashneft-Novoil și Slavneft-Yanos, precum și asupra navelor utilizate pentru transportul țițeiului rusesc în Marea Neagră.

Autoritățile ruse au declarat că rafinăria din Yaroslavl a fost lovită în timpul unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone de la începutul războiului, provocând un incendiu la instalație.

Deși impactul imediat asupra ofertei globale de petrol pare limitat, piața continuă să considere atacurile repetate asupra infrastructurii energetice rusești ca un factor care sporește riscurile legate de ofertă.

Perspectiva tehnică pentru petrol (interval zilnic)

Prețurile petrolului au revenit peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al ultimei mișcări descendente, în apropierea nivelului de 80,6 dolari pe baril. Pentru speculatorii optimisti, următoarea rezistență cheie se situează la 87,3 dolari, corespunzând nivelului de retragere Fibonacci de 38,2%, un nivel consolidat de reacțiile anterioare ale prețului și de media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50, linia portocalie). Pe partea descendentă, nivelul psihologic de 80 de dolari pe baril rămâne primul suport important, urmat de minimele recente ale oscilațiilor, în apropierea nivelului de 78,5 dolari pe baril

Sursa: xStation5