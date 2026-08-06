Prețul aurului la cel mai ridicat nivel din 18 iunie, în apropiere de 4.300 USD

Piața poate ignora fundamentele luni întregi, pentru ca apoi să și le amintească brusc într-o singură zi. Deși o astfel de afirmație a fost asociată pieței argintului de ani de zile, acum putem spune același lucru și despre piața aurului. Având în vedere că semnele de subevaluare a lingourilor au apărut de mult timp, amploarea ultimei reveniri nu ar trebui să fie surprinzătoare. Cu toate acestea, merită menționat faptul că, în urmă cu câțiva ani, o revenire la nivelul de 200 de dolari în 1-2 sesiuni era ceva de neimaginat. Având în vedere volatilitatea de la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, acest lucru este deja ceva normal.

Din perspectiva săptămânii trecute, aurul se află în fruntea evoluțiilor prețurilor materiilor prime, deși piețele cele mai puternice rămân cele ale metalelor prețioase mai ieftine, precum paladiul, platina și argintul, care se situează încă cu aproximativ 15% sub nivelurile de la sfârșitul anului 2025. Sursă: XTB

Cei mai importanți factori care au ținut aurul sub control au fost dolarul american și așteptările privind majorările ratei dobânzii, care au stimulat profitabilitatea. Acum, odată cu atenuarea acestui factor, inclusiv prin așteptarea deschiderii Strâmtorii Ormuz, aurul ar putea în sfârșit să iasă din faza de consolidare și să depășească, potențial definitiv, rezistența din jurul valorii de 4.150 de dolari pe uncie și la media mobilă periodică de 50 de perioade.

Deși metalele prețioase înregistrează cele mai mari câștiguri din perspectiva săptămânii, tendința a rămas descendentă de la începutul anului. Metalele nu mai sunt cumpărate atât de intens, având în vedere abaterea față de media pe 2 ani, dar argintul și aurul rămân în continuare puternic cumpărate în comparație cu media pe 5 ani. Sursă: XTB

Dolarul a fost scânteia care a aprins focul

După mesajul ambiguu al lui Kevin Warsh, piața a concluzionat că Rezerva Federală nu are, în acest moment, determinarea necesară pentru a strânge cureaua, iar temerile privind pierderea controlului asupra inflației au început să reapară, fapt evidențiat de creșterea randamentelor obligațiunilor pe 30 de ani.

Până de curând, se preconizau două majorări complete până în iunie anul viitor, iar acum se estimează din nou puțin mai mult de una. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au scăzut la 4,6%, deși în acest moment depășeau 4,7%. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Ușurare geopolitică și scăderea profitabilității

Informațiile privind acordul dintre Iran și Oman privind transportul în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz au împins prețul petrolului Brent sub 80 de dolari pe baril. Deși nu pare că obstacolele cheie au fost depășite, este clar că toate părțile se îndreaptă încet către o anumită soluție.

Scăderea prețurilor la energie a temperat imediat anticipările pieței privind majorările de dobândă, determinând scăderea randamentului obligațiunilor de stat americane pe 10 ani de la 4,75% la 4,60%. Costul alternativ al deținerii unui activ fără dobândă s-a redus rapid. Scăderea ratei dobânzii la activele sigure îi determină pe investitori să privească din nou cu optimism fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri), al căror comportament, la rândul său, depinde în mare măsură de ratele pieței și de starea pieței bursiere în sine.

Fondurile ETF au început din nou să cumpere aur și asistăm la cea mai mare revenire de la luna aprilie a acestui an. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

O ofertă excesivă, dar cu semne de îmbunătățire

Raportul pentru al doilea trimestru arată că piața aurului se află într-o fază de răcire semnificativă a cererii. Deși cererea totală s-a menținut la 1.269 de tone (0% față de aceeași perioadă a anului trecut), luând în calcul cererea de pe piața extrabursieră (OTC), fără a o include, se înregistrează o scădere a cererii sub 1.000 de tone, pentru a doua oară consecutiv. Mai mult, ne aflăm în fața celei mai scăzute cereri de la sfârșitul anului 2021.

Deși, la prima vedere, raportul pentru al doilea trimestru nu pare a fi cel mai solid, întrucât prețurile ridicate au împins volumul achizițiilor de bijuterii la cele mai scăzute niveluri de la începutul pandemiei (278 de tone), iar fondurile ETF au înregistrat ieșiri de aproape 45 de tone ca răspuns la un dolar mai puternic și la așteptările privind o politică monetară mai restrictivă în ceea ce privește ratele dobânzilor, asistăm la un trimestru puternic din punctul de vedere al achizițiilor efectuate de băncile centrale. După perioada de stagnare din primul trimestru, achizițiile acestora au crescut brusc la 289 de tone (+62% față de aceeași perioadă a anului trecut, +411% față de trimestrul anterior), revenind la nivelurile ridicate înregistrate în ultimii ani. Aceasta reflectă determinarea instituțiilor oficiale.

În același timp, însă, scăderea prețurilor a contribuit la o încetinire evidentă a cererii de investiții în aur fizic (achizițiile de monede și lingouri au scăzut cu până la 36% față de trimestrul anterior), care a reprezentat un factor motivator foarte puternic în cele două trimestre anterioare.

Băncile centrale au salvat comparația cererii de la un colaps uriaș datorat ETF-urilor și cererii de lingouri și monede. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Media pe 4 trimestre a cererii băncilor centrale, a achizițiilor de lingouri și monede, precum și a ETF-urilor, este în scădere evidentă. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

În prezent, asistăm la cea mai mare supraofertă din 2021. Pe de altă parte, cererea din sectorul bijuteriilor și cea de investiții pot reacționa destul de puternic dacă aurul începe să crească din nou și dolarul se depreciază. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Speculatorii din China sunt pe val

Merită menționat faptul că pozițiile long pe aur la bursa de mărfuri din Shanghai au revenit la cele mai ridicate niveluri din ianuarie. În același timp, numărul acestora se apropie de pragul de 300 de mii de contracte, nivel la care am observat în repetate rânduri începutul reducerii. Pe de altă parte, nu se înregistrează nicio redresare pe COMEX, unde ne rămân poziții cu deficite vechi de aproape 6 ani. Cu toate acestea, merită menționat faptul că stocurile de pe COMEX au încetat să mai scadă, ceea ce ar putea însemna un val de acumulare.

Sfârșitul scăderilor stocurilor de aur din ultimii ani a coincis adesea cu perioade de stabilizare sau chiar de revenire a prețurilor aurului. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Analiza tehnică este de partea aurului

Aurul a ieșit din canalul de tendință descendentă pe 20 iulie și a intrat într-o fază de consolidare limitată de intervalul 4.000 - 4.150 USD și de formațiunea de triunghi. Revenirea actuală se încadrează în intervalul de consolidare și în formațiunea de triunghi, dar, în același timp, ieșirea peste mediile mobile simple (SMA) de 25 și 50 sugerează o mișcare potențial mai amplă. Intervalul corecției ascendente de la sfârșitul lunilor martie și aprilie ar putea indica chiar un nivel de până la 4.500 USD, unde se află nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al ultimului impuls descendent major.