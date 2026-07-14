Ce așteaptă investitorii instituționali? Indicele de încredere al investitorilor BofA FMS atinge cel mai înalt nivel din februarie

Aspecte esențiale Încrederea investitorilor la nivel global a urcat la cel mai înalt nivel din februarie.

83% dintre investitori nu se așteaptă ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie din SUA.

Administratorii de fonduri și-au redus prognoza privind prețul petrolului la sfârșitul anului 2026 la 71 de dolari pe baril, în scădere față de 86 de dolari în iunie.

Cel mai recent sondaj global al managerilor de fonduri realizat de Bank of America (BofA FMS) sugerează că investitorii instituționali rămân din ce în ce mai optimiști în ceea ce privește acțiunile din sectorul tehnologic și perspectivele generale ale pieței. În același timp, respondenții consideră că există șanse reduse ca Rezerva Federală să aplice noi măsuri de înăsprire monetară înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Sondajul indică, de asemenea, că o revenire susținută a prețurilor petrolului peste 90 de dolari pe baril ar constitui o surpriză negativă semnificativă pentru investitori. Rezumatul principal al sondajului Încrederea investitorilor la nivel global a urcat la cel mai înalt nivel din februarie. Administratorii de fonduri au devenit mai optimiști cu privire la perspectivele economice, cheltuielile de capital legate de inteligența artificială (AI) și perspectiva unei politici monetare mai acomodative din partea Rezervei Federale.

Alocările în numerar au scăzut la 3,6% de la 4,1% în iunie. Conform metodologiei Bank of America, un sold de numerar atât de scăzut declanșează un semnal contrarian de vânzare , sugerând că optimismul investitorilor ar putea fi devenit excesiv și că există mai puțin spațiu pentru asumarea de riscuri suplimentare.

Un procent record de 54% dintre respondenți se așteaptă la un scenariu de „fără aterizare” pentru economia globală, ceea ce înseamnă că creșterea economică rămâne rezilientă, fără o încetinire semnificativă. Doar 2% anticipează o aterizare dură.

Managerii de fonduri și-au majorat alocarea către acțiunile americane până la cel mai ridicat nivel de suprapondere din decembrie 2024 , reflectând încrederea crescândă că acțiunile americane vor continua să depășească performanța piețelor globale.

Pozițiile long pe acțiunile globale din sectorul semiconductorilor au fost identificate din nou ca fiind cea mai populară strategie de tranzacționare la nivel mondial, menționată de 82% dintre respondenți pentru a treia lună consecutivă. Deși unii investitori și-au redus expunerea la sectorul tehnologic în iulie, niciunul nu a raportat că deține poziții short nete în acest sector.

O majoritate ( 61% ) consideră că hiperscalerii nu își vor reduce cheltuielile de capital în acest an, comparativ cu 28% care se așteaptă la reduceri ale cheltuielilor. Acest lucru susține opinia că investițiile în infrastructura AI, centrele de date și semiconductorii avansați vor rămâne probabil la un nivel ridicat.

Riscul unei bule AI a fost identificat drept cel mai mare risc extrem cu care se confruntă piețele financiare, 45% dintre respondenți subliniind că acesta reprezintă principala lor preocupare. Acest lucru sugerează că investitorii rămân extrem de optimiști în privința AI, recunoscând în același timp riscurile crescânde legate de evaluare.

Aproximativ 83% dintre respondenți nu se așteaptă ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor înainte de alegerile intermediare din SUA, ceea ce consolidează așteptările privind un mediu monetar mai favorabil pentru activele de risc.

De asemenea, administratorii de fonduri și-au redus prognoza privind prețul petrolului la sfârșitul anului 2026 la 71 de dolari pe baril , în scădere față de 86 de dolari în iunie. Acest lucru indică faptul că investitorii se așteaptă la o presiune inflaționistă mai slabă din partea piețelor energetice decât se așteptau cu doar o lună în urmă. Graficul US100 (Interval H1) Analizând US100 începând cu iunie 2026, fiecare testare a limitei superioare a canalului de tendință dominant a fost urmată de o respingere puternică și de o mișcare semnificativă în jos. Dacă istoria se repetă, o altă respingere de la nivelurile actuale ar putea crește probabilitatea unei retrageri către zona de 29.000 de puncte. Sursă: xStation5

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