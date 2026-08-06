Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele S&P 500 dă dovadă de rezistență, în timp ce sectorul semiconductorilor rămâne în urmă 🚩 Western Digital în scădere cu 12%

Din perspectivă tehnică, indicele S&P 500 se află la doar 0,2% sub maximul istoric, în timp ce peste 70% dintre companiile care îl compun continuă să se tranzacționeze peste mediile mobile pe 200 de zile, ceea ce indică o amplitudine sănătoasă a pieței. În cadrul ultimei sesiuni, acțiunile din sectoarele sănătății, materialelor și financiar au înregistrat performanțe superioare, în timp ce serviciile de comunicații și energia au afectat cel mai mult performanța generală. În ciuda scăderii zilnice modeste, amploarea pieței rămâne constructivă, sugerând că slăbiciunea recentă este mai degrabă o pauză tehnică decât începutul unei inversări mai ample a tendinței

Indicele S&P 500 se menține aproape de nivelurile record, înregistrând o scădere de doar 0,2% în sesiunea anterioară, ceea ce evidențiază reziliența continuă a pieței bursiere americane în ansamblu. De la începutul anului, indicele a înregistrat o creștere de 12,8%, în timp ce randamentul său pe 12 luni se situează la aproximativ 22%, confirmând faptul că tendința ascendentă pe termen lung rămâne intactă. Evaluările sunt mai moderate decât cele ale indicelui Nasdaq 100, indicele tranzacționându-se la un raport P/E (preț/profit) de 26,5, ceea ce reflectă diversificarea sa sectorială mai amplă.

În ciuda slăbiciunii înregistrate de Nasdaq, contractul futures US500 continuă să afișeze o forță relativă și se menține peste media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50), la aproximativ 7.760 de puncte. Atâta timp cât acest nivel se menține, scenariul de bază continuă să favorizeze o creștere ulterioară

În ciuda acestor semnale macroeconomice favorabile, apetitul pentru risc rămâne moderat, principalii indici americani tranzacționându-se aproape de linia orizontală. Acțiunile individuale atrag cea mai mare atenție astăzi, întrucât investitorii continuă să recompenseze companiile care oferă previziuni credibile pentru viitor, mai degrabă decât simple rezultate istorice solide. Scăderile accentuate ale acțiunilor Sandisk și Western Digital nu au declanșat o vânzare generalizată în sectorul semiconductorilor, deși ambele acțiuni înregistrează în mod evident performanțe inferioare față de cele ale concurenților.

Ședința de joi de pe Wall Street a început într-o atmosferă relativ calmă. Investitorii analizează în același timp un nou val de rapoarte trimestriale privind profiturile și urmăresc evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde negocierile privind o eventuală redeschidere a Strâmtorii Hormuz sunt încă în curs. În același timp, o nouă serie de date economice din SUA a confirmat reziliența pieței muncii, indicând totodată că presiunile asupra costurilor rămân încă moderate.

Sursa: XTB Research

Nasdaq 100

Indicele Nasdaq 100 se menține aproape de nivelurile record, în ciuda scăderii cu 0,8% înregistrate în sesiunea anterioară. Pe o bază săptămânală, însă, indicele de referință a înregistrat o creștere de 8,4%, iar câștigurile de la începutul anului se ridică la 16,8%, consolidând puterea tendinței ascendente pe termen lung. Evaluările rămân ridicate, indicele tranzacționându-se la un raport P/E (preț/profit) de 31,5, pe fondul faptului că acțiunile din sectorul tehnologic continuă să reprezinte cea mai mare pondere din capitalizarea sa de piață.

Din punct de vedere tehnic, indicele Nasdaq 100 se menține la doar 3,8% sub maximul istoric, în timp ce aproape 69% dintre componentele sale se tranzacționează peste mediile mobile pe 200 de zile, ceea ce indică faptul că tendința ascendentă generală rămâne bine susținută. În cadrul ultimei sesiuni, acțiunile din sectoarele serviciilor de comunicații și bunurilor de consum discreționare au generat cea mai mare presiune descendentă, în timp ce sectorul sănătății a înregistrat o performanță superioară. Privind în perspectivă, investitorii vor urmări cu atenție evoluția pieței pentru a determina dacă actuala retragere se va dovedi a fi doar o scurtă perioadă de realizare a profiturilor sau dacă se va transforma într-o corecție mai semnificativă, în urma raliului puternic al pieței din ultimele luni

Sursa: XTB Research

Harta volatilității pieței arată că, în ciuda unei sesiuni de tranzacționare cu evoluții mixte, cele mai mari companii din sectorul tehnologic continuă să aibă cea mai mare influență asupra performanței generale a indicelui. Creșterile înregistrate de Nvidia, Microsoft și Apple au compensat parțial scăderile înregistrate de Alphabet, Broadcom și Micron, contribuind la limitarea presiunii descendente asupra pieței în ansamblu. În același timp, randamentele pozitive din sectoarele sănătății, financiar și al bunurilor de consum de bază sugerează că amploarea pieței rămâne sănătoasă și că creșterile continuă să fie susținute de o gamă largă de sectoare

Sursa: XTB Research

Știri importante despre companii

Sandisk

Sandisk se numără printre companiile cu cele mai mari pierderi de joi, acțiunile sale înregistrând o scădere de aproximativ 13%. Deși compania a raportat rezultate solide pentru al patrulea trimestru fiscal, acestea nu au fost suficient de puternice pentru a satisface așteptările ridicate ale pieței. În contextul actual, investitorii caută nu doar profituri solide, ci și dovezi convingătoare ale unei creșteri viitoare susținute. Evoluția prețurilor de astăzi ilustrează modul în care chiar și o dezamăgire modestă poate declanșa o vânzare masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor.

AppLovin

Acțiunile AppLovin au scăzut cu aproximativ 16% în urma publicării unor rezultate trimestriale mixte. Deși mai mulți indicatori-cheie au depășit așteptările analiștilor, raportul general nu a reușit să convingă investitorii. Companiile din sectorul tehnologic continuă să fie supuse unei atenții deosebit de intense, având în vedere valorile lor de piață ridicate, ceea ce înseamnă că, chiar și dezamăgirile relativ minore pot duce la o lichidare agresivă a pozițiilor. Scăderea de astăzi subliniază așteptările excepțional de ridicate ale pieței față de acest sector.

Restaurant Brands International

Restaurant Brands International, proprietarul lanțurilor Burger King, Tim Hortons și Popeyes, a prezentat un raport trimestrial solid privind profitul. Profitul pe acțiune s-a situat la 1,07 dolari, depășind estimarea consensuală de 1,03 dolari, în timp ce veniturile au atins 2,52 miliarde de dolari, în mare măsură în linie cu așteptările pieței. Cel mai bun rezultat l-a înregistrat Burger King, unde vânzările comparabile au crescut cu 8,5%. Cu toate acestea, rezultatele mai slabe înregistrate de celelalte mărci ale companiei au limitat entuziasmul investitorilor, ceea ce a dus la o reacție relativ moderată înainte de deschiderea pieței.

Peloton Interactive

Acțiunile Peloton au deschis în scădere notabilă, pierzând aproximativ 13%. Rezultatele trimestriale ale companiei au fost, în mare măsură, în linie cu așteptările, veniturile depășind previziunile, iar profitul corespunzând estimărilor consensuale. Cu toate acestea, investitorii au rămas îngrijorați de scăderea continuă a numărului de abonați plătitori, care a scăzut cu 8,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Baza de abonați în scădere continuă să reprezinte cea mai importantă provocare pe termen lung a companiei.

Moderna

Moderna se numără printre cele mai performante companii înainte de deschiderea pieței, înregistrând o creștere de aproximativ 4%. Creșterea survine în urma aprobării de către Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a vaccinului antigripal bazat pe ARNm al companiei, mFlusiva, destinat adulților cu vârsta de 50 de ani și peste. Aprobarea marchează o etapă importantă în eforturile Moderna de a-și diversifica portofoliul de produse dincolo de vaccinurile împotriva COVID-19. Investitorii au considerat decizia autorității de reglementare ca un catalizator pozitiv semnificativ pentru perspectivele viitoare de venituri ale companiei.

IonQ

Compania de calcul cuantic IonQ se tranzacționează cu aproape 4% mai sus după ce a raportat rezultate pentru al doilea trimestru care au depășit așteptările pieței. Compania a depășit previziunile consensuale privind veniturile, ridicând totodată estimările pentru întregul an la o valoare cuprinsă între 280 și 290 de milioane de dolari. Perspectivele actualizate se situează cu mult peste estimarea consensuală FactSet de 268,6 milioane de dolari, consolidând încrederea investitorilor în perspectivele de creștere pe termen lung ale industriei de calcul cuantic.

Diageo

Acțiunile producătorului de băuturi spirtoase premium Diageo au înregistrat o creștere de aproximativ 7% după ce compania a prezentat un nou program de eficientizare. Conducerea își propune să genereze economii de costuri de aproximativ 1,2 miliarde de dolari în următorii trei ani prin implementarea unui model operațional mai flexibil și mai competitiv. Investitorii au salutat inițiativa, considerând-o un pas semnificativ către îmbunătățirea profitabilității pe fondul încetinirii consumului global de alcool. În ciuda creșterii de astăzi, acțiunile Diageo rămân doar ușor peste nivelul de la începutul anului și continuă să se tranzacționeze cu mult sub maximele istorice atinse la sfârșitul anului 2021.

Western Digital

Western Digital este un alt exemplu care ne reamintește că, în actualul sezon al raportării rezultatelor financiare, rezultatele istorice solide nu mai sunt suficiente pentru a satisface investitorii. Compania a depășit așteptările analiștilor pentru trimestrul al patrulea, dar participanții la piață s-au concentrat în principal pe previziunile mai slabe decât se aștepta pentru primul trimestru al noului an fiscal. Aceste perspective dezamăgitoare au declanșat o vânzare masivă de aproape 18%, subliniind faptul că previziunile pentru viitor au acum o pondere semnificativ mai mare decât rezultatele financiare din trecut.

Acțiunile Western Digital (WDC.US) – interval zilnic

Acțiunile Western Digital au înregistrat o scădere de aproximativ 40% față de maximele istorice și au deschis ședința de astăzi cu un decalaj în jos de aproape 20%. Chiar și așa, acțiunile rămân în creștere cu aproape 145% de la începutul anului, ceea ce sugerează că ultima scădere este mai degrabă o urmare a lichidării profiturilor după o creștere puternică decât o inversare confirmată a tendinței pe termen lung.