Ce va influența piața? Sectorul bancar sau AI? Sezonul raportărilor financiare începe pentru indicele S&P 500

Aspecte esențiale Astăzi începe sezonul raportărilor financiare în Statele Unite

AI va influența piața

Așteptările ridicate pot determina o creștere a volatilității

Astăzi începem sezonul raportărilor financiare în Statele Unite, iar sectorul bancar american va da startul. Piața are previziuni favorabile pentru aceste companii și se așteaptă ca cifrele să fie impulsionate de comisioanele din sectorul bancar de investiții, care ar urma să crească cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut. AI va influența piața Cu toate acestea, la nivel de impact asupra pieței, efectul va fi redus. Deși sectorul bancar din Statele Unite este important, cifrele sale nu au, de obicei, un impact la fel de mare asupra restului pieței pe cât l-ar putea avea un alt sector cheie: cel al AI. Cifrele companiilor din domeniul AI vor fi esențiale pentru performanța pieței în următoarele două luni. Așteptările sunt la cote maxime și am observat deja că, după ce TSMC a raportat o cifră de afaceri record, cu o creștere de aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iunie, piața a sancționat totuși sectorul. Investițiile continuă să curgă, dar cifrele de astăzi nu mai sunt suficiente, iar investitorii acordă o atenție specială rezervelor pe termen lung și angajamentelor de achiziție. Așteptările ridicate pot determina o creștere a volatilității Aceste așteptări ridicate determină creșterea volatilității piețelor, iar o succesiune de două rapoarte negative poate duce la o adevărată sancționare. Considerăm că cifrele din acest trimestru vor continua să fie bune, dar este, de asemenea, probabil ca hiperscalerii să-și majoreze previziunile privind cheltuielile de capital pentru restul anului. Acest lucru poate fi pozitiv pentru alte companii, precum Nvidia, Micron sau SK Hynix, dar poate provoca și scăderi puternice în cazul hiperscalerilor, din cauza unei deteriorări mai accentuate a generării de numerar. Ne aflăm într-un proces de reducere a randamentelor marilor companii din sectorul tehnologic. Acest lucru se datorează faptului că, deși marjele cresc, creșterea exponențială a activelor acestor companii determină o scădere a randamentului capitalului investit. Acest lucru are deja un efect important asupra multiplilor la care sunt cotate aceste companii, iar scăderea poate continua dacă nu există previziuni conform cărora generarea de numerar se va remarca în mod semnificativ după acest prim ciclu de investiții de mare amploare.

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