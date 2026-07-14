Sinteza piețelor: Europa înregistrează scăderi pe fondul escaladării tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz, piața așteaptă datele CPi din SUA

Starea de spirit pe piețele europene înainte de deschiderea sesiunii spot din SUA rămâne moderat negativă. Scăderile sunt destul de generalizate, dar de amploare redusă. Scăderea este în principal o consecință a reînnoirii escaladării tensiunilor în Strâmtoarea Hormuz. Investitorii anticipează intuitiv presiuni inflaționiste mai mari și o orientare mai restrictivă a politicii monetare în UE. Cele mai mari pierderi se înregistrează în Marea Britanie și Spania. Contractele futures pe FTSE 100 și IBEX sunt în scădere cu aproximativ 0,4–0,5%. Cea mai bună performanță relativă se înregistrează la nivelul indicelui european general și în Țările de Jos, unde pierderile se limitează la aproape 0%. Știri corporative, Europa: Companiile aeriene europene: Operatorii aerieni se numără printre primele victime ale reluării conflictului din Golful Persic. Prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane și închiderea coridoarelor aeriene au un impact imediat și semnificativ asupra profitabilității sectorului.

Hapag-Lloyd (HLAG.DE): Transportatorul german și-a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026. Profitabilitatea a scăzut brusc, profitul pe acțiune (EPS) înregistrând deja o pierdere de -1,26 EUR. Veniturile au surprins în sens pozitiv, crescând la 4,2 miliarde de euro. Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 6%, determinată mai puțin de rezultate și mai mult de previziunile conducerii; conducerea s-a angajat să obțină rezultate pe întregul an cu mult peste așteptările anterioare ale pieței.

Evotec (EVO.DE): Evaluările companiei farmaceutice germane se prăbușesc cu aproximativ 25%. Compania a raportat o scădere a veniturilor în trimestrul al doilea al anului 2026 și și-a redus semnificativ previziunile pentru întregul an.

Kongsberg (KOG.NO): Kongsberg Maritime, parte a Kongsberg Gruppen, și-a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026. Piața a fost dezamăgită; în ciuda unui portofoliu record de comenzi și a asigurărilor privind perspectivele solide, investitorii sunt preocupați de presiunea asupra marjelor și de capacitatea limitată de a transforma comenzile în venituri.

AstraZeneca (AZN.UK): Grupul farmaceutic britanic a achiziționat o licență exclusivă pentru un medicament împotriva cancerului pulmonar de la compania chineză Dizal. Costul inițial este de 600 de milioane de dolari, cu posibilitatea unor plăți suplimentare de 900 de milioane de dolari legate de atingerea unor obiective de cercetare și vânzări. Mărfuri: Se observă o nouă zi de creșteri puternice pentru petrolul brut. Acest lucru reflectă nu numai reaprinderea conflictului în Strâmtoarea Hormuz, ci și bombardamentele din ce în ce mai intense asupra rafinăriilor din Rusia, care reduc și mai mult oferta de pe piață. Prețul petrolului Brent a depășit deja pragul de 87 USD. Piața valutară: Pe piața valutară, cea mai mare volatilitate se înregistrează la NZD și AUD; monedele se apreciază cu aproximativ 1% și, respectiv, 0,5% față de USD. Monedele din emisfera sudică se apreciază pe fondul datelor comerciale din China mult mai bune decât previziunile și al așteptărilor crescânde privind o majorare a ratei dobânzii de către RBA, în timp ce USD se depreciază ușor în așteptarea publicării datelor privind inflația din SUA. NZD crește și mai mult după comentariile cu ton dur ale economistului-șef al RBNZ, Paul Conway, care au întărit convingerea că inflația persistentă ar putea necesita o înăsprire monetară suplimentară. Macro: Publicarea datelor privind inflația din SUA de astăzi se află în centrul atenției. Piața se așteaptă la o menținere a inflației de bază (2,9%) și la o scădere a inflației globale la 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. O surpriză semnificativă ar putea declanșa mișcări bruște ale indicilor bursieri.

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