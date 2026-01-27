Cel mai mare contractor din domeniul apărării din SUA publică rezultatele 📈 Acțiunile RTX Corp reacționează

RTX Corp. (RTX.US), cel mai mare contractor din domeniul apărării din SUA și fostul Raytheon, a înregistrat rezultate mai bune decât se aștepta pentru Q4 2025 și a confirmat că această dinamică se va menține și în 2026. Atât veniturile, cât și câștigurile pe acțiune au depășit estimările Wall Street, consolidând tendința generală de creștere în sectorul apărării. Cel mai important catalizator al creșterii pe termen lung al companiei pare să fie programul „Golden Dome”, deși incertitudinea în jurul execuției sale, inclusiv fricțiunile politice cu Canada și discuțiile care implică Groenlanda, ar putea întârzia orice primă de evaluare legată de profiturile potențiale ale proiectului. RTX a fost recent vizată de Trump, care a descris compania ca fiind cea mai puțin dispusă să se alinieze noilor orientări ale Casei Albe. Aceste orientări sporesc presiunea asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a investi mai agresiv în fabricile interne și pentru a crește capacitatea de producție cât mai repede posibil.

Rezultatele RTX pentru Q4 2025

Venituri: 24,2 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de anul precedent și cu mult peste așteptările pieței (aproximativ 22,7 miliarde de dolari).

EPS ajustat: 1,55 USD, peste consens (aproximativ 1,47 USD).

Creșterea EPS față de anul precedent: +1%, ceea ce sugerează că trimestrul a fost mai mult determinat de volum decât de marjă.

Generarea de numerar: Fluxul liber de numerar de 3,2 miliarde USD și fluxul de numerar operațional de 4,2 miliarde USD au fost printre cele mai importante aspecte ale raportului.

Este important de menționat că toate segmentele cheie au contribuit la rezultatele trimestriale:

Collins Aerospace

Pratt & Whitney

Raytheon

EPS GAAP de 1,19 dolari a fost afectat de elementele contabile legate de achiziții și restructurări. Pentru piață, portofoliul de comenzi rămâne pilonul central al poveștii: RTX a raportat un portofoliu de comenzi de 268 miliarde de dolari, incluzând 161 miliarde de dolari în sectorul comercial și 107 miliarde de dolari direct legate de apărare.

Prezentare generală pentru întregul an 2025

Îmbunătățirea semnificativă a fluxului liber de numerar indică faptul că RTX depășește faza de „curățare operațională” observată în anii anteriori:

Venituri: 88,6 miliarde de dolari (+10% față de anul precedent).

EPS ajustat: 6,29 dolari (+10% față de anul precedent).

Flux liber de numerar: 7,9 miliarde de dolari, în creștere cu 3,4 miliarde de dolari față de anul precedent.

Perspective pentru 2026

Previziunile pentru 2026 par conservatoare, dar foarte credibile, cu posibilitatea unor îmbunătățiri:

Venituri: 92 - 93 miliarde de dolari (creștere organică de 5-6%).

EPS ajustat: 6,60 - 6,80 dolari.

Flux de numerar liber: 8,25 - 8,75 miliarde de dolari.

Diferența dintre creșterea veniturilor (+12%) și creșterea EPS ajustat (+1%) în Q4 indică presiunea asupra costurilor și/sau investițiile în capacitate. În 2026, piața va urmări cu atenție efectul de levier operațional. Per ansamblu, RTX intră în 2026 cu un impuls puternic, un portofoliu mare de comenzi și un flux de numerar în îmbunătățire, dar elementul cheie pentru următoarele trimestre va fi marja și execuția, nu doar volumul de comenzi.

Sursa: xStation 5