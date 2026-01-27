Cel mai mare contractor din domeniul apărării din SUA publică rezultatele 📈 Acțiunile RTX Corp reacționează

RTX Corp. (RTX.US), cel mai mare contractor din domeniul apărării din SUA și fostul Raytheon, a înregistrat rezultate mai bune decât se aștepta pentru Q4 2025 și a confirmat că această dinamică se va menține și în 2026. Atât veniturile, cât și câștigurile pe acțiune au depășit estimările Wall Street, consolidând tendința generală de creștere în sectorul apărării. Cel mai important catalizator al creșterii pe termen lung al companiei pare să fie programul „Golden Dome”, deși incertitudinea în jurul execuției sale, inclusiv fricțiunile politice cu Canada și discuțiile care implică Groenlanda, ar putea întârzia orice primă de evaluare legată de profiturile potențiale ale proiectului. RTX a fost recent vizată de Trump, care a descris compania ca fiind cea mai puțin dispusă să se alinieze noilor orientări ale Casei Albe. Aceste orientări sporesc presiunea asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a investi mai agresiv în fabricile interne și pentru a crește capacitatea de producție cât mai repede posibil.
Rezultatele RTX pentru Q4 2025
- Venituri: 24,2 miliarde de dolari, în creștere cu 12% față de anul precedent și cu mult peste așteptările pieței (aproximativ 22,7 miliarde de dolari).
- EPS ajustat: 1,55 USD, peste consens (aproximativ 1,47 USD).
- Creșterea EPS față de anul precedent: +1%, ceea ce sugerează că trimestrul a fost mai mult determinat de volum decât de marjă.
- Generarea de numerar: Fluxul liber de numerar de 3,2 miliarde USD și fluxul de numerar operațional de 4,2 miliarde USD au fost printre cele mai importante aspecte ale raportului.
Este important de menționat că toate segmentele cheie au contribuit la rezultatele trimestriale:
- Collins Aerospace
- Pratt & Whitney
- Raytheon
EPS GAAP de 1,19 dolari a fost afectat de elementele contabile legate de achiziții și restructurări. Pentru piață, portofoliul de comenzi rămâne pilonul central al poveștii: RTX a raportat un portofoliu de comenzi de 268 miliarde de dolari, incluzând 161 miliarde de dolari în sectorul comercial și 107 miliarde de dolari direct legate de apărare.
Prezentare generală pentru întregul an 2025
Îmbunătățirea semnificativă a fluxului liber de numerar indică faptul că RTX depășește faza de „curățare operațională” observată în anii anteriori:
- Venituri: 88,6 miliarde de dolari (+10% față de anul precedent).
- EPS ajustat: 6,29 dolari (+10% față de anul precedent).
- Flux liber de numerar: 7,9 miliarde de dolari, în creștere cu 3,4 miliarde de dolari față de anul precedent.
Perspective pentru 2026
Previziunile pentru 2026 par conservatoare, dar foarte credibile, cu posibilitatea unor îmbunătățiri:
- Venituri: 92 - 93 miliarde de dolari (creștere organică de 5-6%).
- EPS ajustat: 6,60 - 6,80 dolari.
- Flux de numerar liber: 8,25 - 8,75 miliarde de dolari.
Diferența dintre creșterea veniturilor (+12%) și creșterea EPS ajustat (+1%) în Q4 indică presiunea asupra costurilor și/sau investițiile în capacitate. În 2026, piața va urmări cu atenție efectul de levier operațional. Per ansamblu, RTX intră în 2026 cu un impuls puternic, un portofoliu mare de comenzi și un flux de numerar în îmbunătățire, dar elementul cheie pentru următoarele trimestre va fi marja și execuția, nu doar volumul de comenzi.
Sursa: xStation 5
Grupul BigTech susține US100📈Microsft, Tesla și Meta Platforms și-au publicat rezultatele pentru trimestrul IV!
Deschiderea sesiunii din SUA: Maxim istoric și așteptări înaintea deciziei Fed
Ce putem aștepta de la rezultatele Meta pentru trimestrul IV al anului 2025? Publicitate, AI și prețul creșterii agresive
Starbucks câștigă după raportarea rezultatelor financiare din trimestrul IV, pe fondul redresării pieței din SUA📈
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."