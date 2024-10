💥CHN.cash crește cu 4,4%

ÔÜí Indicii chinezi se redreseaz─â ca urmare a m─âsurilor suplimentare de stimulare ale PBoC; noi programe orientate c─âtre ac╚Ťiuni­čôł Pe baza indicelui Hang Seng China Enterprises din China (indicele HSCEI), contractul CHN.cash c├ó╚Ötig─â ast─âzi aproape 4,4%, sus╚Ťinut de comentariile din cadrul unei conferin╚Ťe de pres─â de la Beijing. Banca Popular─â a Chinei, dup─â nou─â luni dezam─âgitoare ale anului 2024, pare mai hot─âr├ót─â s─â elibereze pia╚Ťa bursier─â ╚Öi economia intern─â. Indicele Hang Seng a fost ├«n stagnare de la ├«nceputul prim─âverii ╚Öi a ╚Öters ├«n mare parte c├ó╚Ötigurile din ianuarie ╚Öi februarie. Cu toate acestea, optimismul a revenit, iar CHN.cash este aproape de maximele acestui an, av├ónd 4 sesiuni consecutive de cre╚Ötere. Banca Popular─â a Chinei (PBoC) va decide s─â reduc─â ratele pentru a trezi din nou cre╚Öterea economic─â intern─â, care a ├«ncetinit puternic ├«n ultimele luni, proiect├ónd un consum mai sc─âzut ╚Öi pesimismul pie╚Ťei bursiere;

Guvernatorul B─âncii Populare a Chinei, dl Gongsheng, a anun╚Ťat ├«n cadrul unei conferin╚Ťe de pres─â c─â ÔÇ×├«n viitorul apropiatÔÇŁ rata rezervelor minime obligatorii va fi redus─â cu 0,5 puncte procentuale ├«n China pentru a furniza lichidit─â╚Ťi suplimentare pie╚Ťei financiare (aproximativ 1.000 de miliarde de yuani). Rata repo invers─â s─âpt─âm├ónal─â va sc─âdea, de asemenea

Banca va reduce, de asemenea, rata dob├ónzii la creditele ipotecare existente ╚Öi va unifica ratele pentru contribu╚Ťiile la plata ├«n avans a creditelor ipotecare. Se a╚Öteapt─â ca acest tratament s─â previn─â o deteriorare a sectorului imobiliar. P├ón─â la 77 de companii din cele 82 listate pe Hang Seng au crescut;

C├ó╚Ötigurile de ast─âzi au fost dominate de sectorul financiar ╚Öi de ac╚Ťiunile dezvoltatorilor; cu toate acestea, companiile de tehnologie ╚Öi comer╚Ť electronic precum Alibaba (BABA.US), Pinduoduo (PDD.US) ╚Öi lan╚Ťul de restaurante Yum China (YUM.US) - disponibile ca ADR-uri ├«n SUA - au crescut, de asemenea. ÔÇ×Stimularea pie╚Ťei bursiereÔÇŁ a Chinei China va ├«nfiin╚Ťa o facilitate de swap care va permite brokerilor, fondurilor de investi╚Ťii ╚Öi asigur─âtorilor s─â utilizeze finan╚Ťarea b─âncii centrale. Dimensiunea ini╚Ťial─â a programului va fi limitat─â la 500 de miliarde de yuani (peste 70 de miliarde de dolari), dar ar putea fi extins─â ├«n viitor, potrivit unui comentariu al PBoC.

Autorit─â╚Ťile de reglementare a bursei de valori vor ├«ncepe o procedur─â de revizuire a fuziunilor ╚Öi achizi╚Ťiilor (M&A) ├«ntre societ─â╚Ťile cotate, solicit├ónd celor care se tranzac╚Ťioneaz─â sub valoarea contabil─â s─â prezinte planuri de cre╚Ötere a capitaliz─ârii ╚Öi de creare a valorii pentru ac╚Ťionari; Wu Qing, pre╚Öedintele Comisiei de reglementare a valorilor mobiliare din China, a comentat pe aceast─â tem─â.

De asemenea, va fi ├«nfiin╚Ťat un program special de ├«mprumuturi pentru a oferi companiilor listate ╚Öi ac╚Ťionarilor majori acces la ├«mprumuturi bancare pentru r─âscump─âr─âri de ac╚Ťiuni ╚Öi cre╚Öterea participa╚Ťiilor ├«n companii. Managerii de active din Shanghai au indicat c─â sc─âderea ratelor Fed va permite ╚Ť─ârii s─â relaxeze ├«n continuare politica monetar─â ╚Öi este foarte posibil ca Beijingul s─â implementeze alte programe. Reamintim c─â acesta nu este primul pachet de stimulare (de╚Öi este bine c─â, de data aceasta, toate m─âsurile au fost anun╚Ťate la o singur─â conferin╚Ť─â). Programele anterioare au inclus achizi╚Ťionarea direct─â de c─âtre stat a ac╚Ťiunilor bancare ╚Öi a fondurilor tranzac╚Ťionate la burs─â (ETF), relaxarea restric╚Ťiilor privind achizi╚Ťionarea de locuin╚Ťe ├«n zonele metropolitane majore. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil CHN.cash (interval D1) Dup─â ce a dep─â╚Öit toate mediile de moment cheie ╚Öi retragerile Fibonacci ale valului ascendent de la ├«nceputul anului, indicele se apropie de rezisten╚Ťa principal─â de la nivelul de 6.800 - 7.000 de puncte, unde se afl─â reac╚Ťiile anterioare ale pre╚Ťurilor, ╚Öi de linia de minim─â rezisten╚Ť─â.

Sursa: xStation 5 Impulsul creditului ├«n China (albastru) ╚Öi pre╚Ťurile cuprului (verde). Sursa: Bloomberg Finance L.P.

