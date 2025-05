COCOA revine cu 2,5% peste 9.100 USD, susținut de slăbiciunea dolarului american 💵

Contractele futures pe cacao (COCOA) înregistrează astăzi performanțe superioare tuturor celorlalte mărfuri agricole tranzacționate pe bursele ICE și CBOT. După ce au scăzut de două ori sub 9.000 USD pe tonă, speculatorii au recuperat acest nivel cheie, împingând prețurile spre 9.100 USD și testând recentele maxime locale. Slăbiciunea dolarului american continuă să susțină tendința ascendentă a pieței cacao, iar îmbunătățirea condițiilor meteorologice din Africa nu a fost suficientă pentru a susține o revenire. Deprecierea dolarului a declanșat o potențială acoperire a pozițiilor short în contractele de cacao. Fundamentele mixte ale pieței cacao Imaginea de ansamblu a fundamentelor pieței cacao rămâne mixtă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Îmbunătățirea condițiilor meteorologice în Africa de Vest a favorizat culturile de cacao din Coasta de Fildeș și Ghana, ceea ce ar putea duce la o creștere a ofertei.

Hershey și Mondelez au raportat o scădere a vânzărilor în primul trimestru, invocând prețurile ridicate ale cacao și tarifele care afectează cererea consumatorilor.

Stocurile de cacao monitorizate de ICE în porturile americane au revenit la un nivel maxim în ultimele 7 luni, indicând o îmbunătățire a nivelului ofertei.

Exporturile de cacao din Nigeria au crescut cu 24% în martie față de aceeași perioadă a anului trecut, alimentând îngrijorările privind oferta globală.

Problemele de calitate ale recoltei intermediare din Coasta de Fildeș au determinat procesatorii să respingă o parte din boabele de cacao.

Exporturile de cacao din Coasta de Fildeș au încetinit, înregistrând o creștere mai mică față de lunile anterioare, ceea ce a alimentat îngrijorările privind oferta.

Cererea globală de cacao a dat dovadă de reziliență, producția din primul trimestru din America de Nord, Europa și Asia înregistrând o scădere mai mică decât se aștepta. Cu toate acestea, acțiunile principalului procesator mondial Barry Callebaut (BARN.CH) rămân la minimele ultimilor ani.

Rabobank prevede o scădere de 9% a producției din recolta intermediară din Coasta de Fildeș din cauza ploilor târzii.

Organizația Internațională a Cacauei (ICCO) prognozează un excedent global de cacao de 142.000 de tone metrice pentru 2024/25, primul din ultimii patru ani. În sezonul 2023/24, deficitul s-a ridicat la 441.000 de tone metrice, cel mai mare din ultimii 60 de ani.

Prognoza recoltei de cacao din Ghana a fost redusă cu 5% din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, ceea ce a susținut prețurile. Analiză tehnică (interval M30) Graficul arată o potențială intersecție bullish a indicatorilor MACD și RSI în apropierea nivelurilor de supracumpărare. Prețurile au crescut peste EMA50 și EMA200, sugerând o revenire la tendințele ascendente pe piață. Revenirea este susținută și de o formațiune Double Bottom minim în jurul valorii de 8.500 USD pe tonă. Pe lângă contractele de cacao și cafeaua înregistrează creșteri.

Sursa: xStation 5

