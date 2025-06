Zahărul pierde 1,5%, atingând minimele ultimilor 4 ani, pe fondul ploilor abundente din Asia 📉

Creșterea ofertei pe piața zahărului împinge zahărul către minimele ultimilor 4 ani. Piața zahărului se află sub presiune din cauza creșterii ofertei globale, determinată în principal de marii producători de trestie de zahăr, precum India, Brazilia și Thailanda. Condițiile meteorologice din acest an indică precipitații musonice abundente, care se așteaptă să stimuleze recoltele din India (cel mai mare producător mondial) și Thailanda (cel mai mare exportator) pentru sezonul 2025/2026. SUGAR (interval H1) Prețurile zahărului se mișcă într-un canal relativ îngust, cu tendință descendentă. Suportul se situează în jurul valorii de 16 USD, pe baza reacțiilor anterioare ale prețurilor. Rezistența cheie este identificată în intervalul 16,6 - 16,8 USD.

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil SUGAR (interval D1) Sursa: xStation 5 Raportul privind angajamentele traderilor – 17 iunie 2025 Piața zahărului a intrat într-o fază de distribuție clară de către fondurile speculative, care reduc pozițiile long și cresc pozițiile short. Între timp, hedgerii comerciali care se pregătesc pentru livrarea fizică se poziționează pentru o volatilitate mai mare – atât pozițiile long, cât și cele short sunt în creștere. Acest tip de poziționare semnalează de obicei o potențială inversare a pieței sau o perioadă de volatilitate crescută, în special atunci când există o concentrare mare de poziții short în rândul celor mai mari jucători. Fondurile speculative (necomerciale) dau semne de nervozitate S-a înregistrat o scădere continuă a pozițiilor long speculative, cu 18.285 de contracte, până la un total de 199.061 – un semn clar al erodării încrederii în creșteri ulterioare ale prețurilor.

În același timp, pozițiile short în rândul participanților necomerciali au crescut cu 9.341 de contracte, indicând faptul că fondurile speculative pariază activ pe o scădere a prețurilor.

Ca urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu peste 27.000 de contracte, trecând de la o poziție optimistă la una mai neutră. Activitatea comercianților (hedgeri fizici) Participanții comerciali și-au mărit pozițiile long cu 12.589 de contracte, chiar dacă pozițiile short au crescut și ele cu 12.269. Acest lucru reflectă acoperirea activă a riscurilor de ambele părți ale pieței și sugerează așteptări privind o volatilitate crescută, fără o tendință clară în ceea ce privește direcția prețurilor spot ale zahărului. În ansamblu, poziția netă a comercianților a scăzut doar ușor, sugerând o înclinație modestă către protecția împotriva riscului de scădere. Scădere generală a angajamentului speculativ Pozițiile totale „raportabile” (non-comerciale + comerciale + spread) au scăzut cu 24.131 contracte, ceea ce a contribuit la o scădere a interesului total deschis cu 25.659 contracte – un indiciu al ieșirii capitalului speculativ de pe piața zahărului. Pozițiile long și short sunt acum aproape perfect echilibrate: 807.401 față de 803.316 (o diferență marginală de doar 0,5%). Dominanța celor mai mari jucători Cei mai mari 8 traderi controlează peste 31% din totalul pozițiilor short și 26% din totalul pozițiilor long, ceea ce sugerează o concentrare semnificativă a riscului pe partea short. În termeni nete, cei mai mari 8 deținători de poziții short reprezintă 21,2% din piață, comparativ cu doar 17% pentru cei mai mari deținători de poziții long. Acest lucru poate servi ca un semnal contrar, sugerând că piața ar putea fi excesiv înclinată către așteptări negative. Sursa: CoT, CFTC

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."