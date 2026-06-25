Comentariu despre piața valutară – A exagerat dolarul? Testul inflației PCE de astăzi

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Starea de spirit a piețelor globale s-a îmbunătățit dramatic după previziunile senzaționale ale gigantului tehnologic Micron Technology, care au insuflat din nou entuziasm piețelor financiare, după o primă jumătate a săptămânii destul de mizerabilă. În același timp, observăm scăderi suplimentare ale prețurilor petrolului până la nivelurile înregistrate la începutul războiului dintre SUA și Iran. Datorită Micron, contractele pentru Nasdaq 100 au încheiat sesiunea de ieri cu o creștere de 1%, iar astăzi asistăm la creșteri de aproximativ 5% pe indicele coreean KOSPI și pe cel japonez Nikkei 225. Oare această îmbunătățire a stării de spirit va schimba și tendințele de pe piața valutară, unde am observat puterea dolarului american? O scădere bruscă a prețurilor la energie și o îmbunătățire a stării de spirit ar trebui să acționeze împotriva dolarului, dar temerile legate de inflație sunt încă prezente. De aceea, investitorii vor acorda astăzi o atenție specială testului reprezentat de publicarea inflației PCE. Va renunța dolarul la creștere?

Tabăra hawkish de la Fed versus capitularea prețului petrolului

Dolarul american a demonstrat recent o putere deosebită, asociată cu schimbarea de atitudine din partea Rezervei Federale, determinată de primul discurs al lui Kevin Warsh după decizia privind rata dobânzii. La apogeu, piața anticipa pe deplin două majorări până la jumătatea anului 2027, dar aceste așteptări s-au atenuat deja puțin. Cu toate acestea, piața vede o șansă bună pentru o majorare încă din septembrie, ceea ce, din punct de vedere al bunului simț, pare a fi o prognoză prea bruscă. Desigur, inflația este ridicată, dar ratele dobânzilor din SUA nu sunt aproape de zero, așa cum erau în 2022. În al doilea rând, petrolul brut este mai ieftin, ceea ce este în mare parte responsabil pentru ultima creștere a inflației. În al treilea rând, este posibil ca Kevin Warsh să nu dorească să se expună furiei lui Trump, mai ales înainte de alegerile parțiale din noiembrie, iar în al patrulea rând, la sfârșitul anului urmează să fie prezentat un raport al unor grupuri de lucru create special pentru a analiza schimbările în funcționarea Rezervei Federale.

Atunci, nu a reacționat oare piața exagerat? Cursul EURUSD se situează cu mult sub 1,14%, în timp ce randamentele nu se află la niveluri maxime locale. Mai mult, BCE nu renunță la poziția sa și afirmă că scăderea actuală a prețului petrolului brut nu înseamnă o pauză automată în ajustarea politicii monetare.

Verificarea realității: indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației

Astăzi va fi momentul decisiv pentru verificarea acestor așteptări. Ne așteaptă un test crucial sub forma publicării indicelui PCE din luna mai, care este indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru măsurarea inflației, deși acest lucru s-ar putea schimba la sfârșitul anului, când Warsh va efectua o revizuire completă a modului de funcționare al băncii centrale americane. Analiștii se așteaptă ca indicatorul să înregistreze o accelerare atât pe plan lunar, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut. Se preconizează că inflația generală va crește la 4,0%, în timp ce inflația de bază ar urma să ajungă la 3,4%. O valoare care să corespundă previziunilor sau să le depășească ar putea confirma percepția investitorilor privind o politică „hawkish” a Fed în prezent. Cu toate acestea, dacă datele vor veni ca o surpriză sub forma unei valori mai scăzute, consolidarea puterii dolarului ar putea fi clar subminată.

În contextul unui dolar puternic, EURUSD s-a stabilizat în zona de 1,1350. Pe piața globală, tonul „hawkish” se resimte și în alte economii. În Japonia, unul dintre membrii cu orientare „hawkish” ai consiliului de administrație al Băncii Japoniei (BoJ), Naoki Tamura, a sugerat că ratele dobânzilor ar trebui majorate în mod regulat pentru a împiedica deprecierea în continuare a yenului față de dolar. Perechea USDJPY se situează puțin sub 162.