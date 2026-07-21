Deschiderea sesiunii din SUA: Semiconductorii stimulează o revenire

Ședința de marți aduce o revenire a cererii pe piețele principale. Creșterile se extind din Asia, trecând prin Europa și ajungând în SUA. Principalul impuls îl reprezintă revenirea sectorului semiconductorilor după o perioadă de vânzări masive. Majoritatea indicilor bursieri americani înregistrează creșteri limitate la 0,5%, NASDAQ fiind în frunte, întrucât contractele sale futures au înregistrat o creștere cu mult peste 1%. O notă pesimistă în acest context o reprezintă noile tarife impuse Canadei de către SUA. Acestea afectează în principal produsele de consum regionale (cum ar fi vinul și echipamentele sportive) și materialele de construcții. O știre secundară, dar totuși relevantă pentru starea de spirit a pieței, este un potențial armistițiu de 10 zile între SUA și Iran. În ciuda fragilității demonstrate a oricăror acorduri și încercări de detensionare între SUA și Iran, piața tratează în continuare cu seriozitate acest tip de știri. Știri despre companii General Motors (GM.US): Conglomeratul auto american a raportat rezultate surprinzător de solide pentru trimestrul al doilea al anului 2026. Veniturile s-au ridicat la 48 miliarde USD, față de estimările de 47 miliarde USD, iar profitul pe acțiune (EPS) a atins nivelul de 3,57 USD, față de aproximativ 3,2 USD cât se preconiza. Un aspect deosebit de pozitiv îl reprezintă revizuirea în sus, cu câteva procente, a previziunilor pentru întregul an fiscal în ceea ce privește indicatorii operaționali cheie. Prețul acțiunilor nu înregistrează însă o reacție semnificativă.

Nebius (NBIS.US): Unul dintre liderii sectorului „neo-cloud” a înregistrat o creștere de aproximativ 6% la deschiderea bursei, după ce Nvidia a dezvăluit că deține o participație de 9,3% în companie.

Eli Lilly (LLY.US): Compania a fost dată în judecată de Novo Nordisk. Conform informațiilor publicate, firma farmaceutică daneză acuză Eli Lilly de o serie de practici neloiale și anti-consumator, legate în principal de marketing. Până în prezent, Eli Lilly nu a făcut niciun comentariu. Acțiunea a scăzut cu aproximativ 1%.

Northrop Grumman (NOC.US): Contractantul american din domeniul apărării și-a prezentat rezultatele. În ciuda veniturilor și a comenzilor record, scăderea marjei operaționale de la 13,8% la 10% determină o scădere de aproape 8%.

3M (MMM.US): Compania a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026, care au depășit semnificativ așteptările pieței. O creștere puternică a câștigului pe acțiune (EPS) la 2,24 USD și a veniturilor la 6,5 miliarde USD a fost completată de revizuirea în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an, ceea ce determină o creștere a acțiunilor cu aproximativ 6% la deschiderea pieței.

SaaS: Morgan Stanley a publicat o serie de rapoarte și recomandări pentru companiile din sectorul SaaS. În ciuda aspectelor pozitive evidențiate și a unei perspective „atractive” asupra sectorului în ansamblu, piața s-a concentrat aproape exclusiv pe aspectele negative, iar acțiunile din acest sector au înregistrat o scădere de până la 5% la deschiderea ședinței de tranzacționare. Analiză tehnică: US100 (interval zilnic) Prețul de pe grafic se menține într-un interval de consolidare cuprins între 30.900 și 28.450 de puncte. În ciuda faptului că s-a menținut nivelul de suport de la limita inferioară a canalului de consolidare, tendința pe termen scurt rămâne în mod clar descendentă. Un nivel-cheie pentru vânzători este o străpungere a tendinței descendente în apropierea valorii de ~29.750 de puncte. Sursă: xStation5 Date macroeconomice La patruzeci de minute după închiderea sesiunii din SUA, Institutul API va publica raportul privind stocurile de țiței din SUA. Piața se așteaptă la o nouă scădere săptămânală de 0,5 milioane de barili.

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