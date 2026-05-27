Comentariu despre piața valutară: Așteaptă dolarul să se aprecieze?

Luna mai se apropie de sfârșit – o lună care a adus multe indicii, dar puține răspunsuri în ceea ce privește problemele cheie aflate în centrul atenției investitorilor. Dolarul încheie luna cu o apreciere, deși, în cele din urmă, una destul de modestă. Există numeroase indicii că luna iunie va fi o perioadă a deciziilor cheie pentru piețe. De ce merită să fim deosebit de atenți în următoarele săptămâni?

Deschiderea Strâmtorii Ormuz

Probabilitatea ca strâmtoarea să fie deschisă înainte de sfârșitul lunii iunie este incertă. În acest context, este interesantă disproporția destul de semnificativă dintre piața bursieră și cea valutară. Amploarea creșterii celor mai mari indici bursieri din lume, chiar și după luarea în calcul a unui sezon foarte bun al rezultatelor, sugerează că piețele atribuie o probabilitate și mai mare scenariului pozitiv. Nu observăm o regularitate similară în contextul cursurilor de schimb, ceea ce expune dolarul la o potențială corecție.

Există multe indicii care susțin faptul că Donald Trump va dori să ajungă rapid la un acord, mai ales că ne aflăm la mai puțin de jumătate de an de alegerile de la jumătatea mandatului. Creșterea prețurilor la combustibil de la pompă nu creează un teren ideal pentru campania republicanilor – în situația actuală, preluarea de către democrați a ambelor camere ale Congresului pare un scenariu probabil. În plus, miliarde de telespectatori din întreaga lume se vor concentra asupra SUA în orice moment, deoarece peste puțin mai mult de două săptămâni va începe acolo Cupa Mondială. Cupa Mondială în umbra războiului va fi puțin mai dificil de prezentat ca un succes uriaș de PR.

Dacă conflictul dintre Statele Unite și Iran nu se va încheia în termen de o lună, pare probabilă o reescaladare care ar amâna semnificativ perspectiva ajungerii la un acord în timp. Acest lucru, pe fondul preocupărilor inflaționiste crescânde, ar trebui să conducă la consolidarea axei hawkish în multe bănci centrale, inclusiv în Rezerva Federală. Acestea ar fi condiții ideale pentru o apreciere suplimentară a monedei americane.

Prima reuniune a FOMC sub conducerea lui Kevin Warsh

De când investitorii au aflat cine va prelua conducerea Rezervei Federale, întrebarea cheie nu a fost dacă vom asista la noi reduceri ale ratei dobânzii, ci când vor avea loc acestea și care va fi ritmul lor. De atunci, însă, situația s-a schimbat dramatic. Cele mai recente Minute Fed sugerează că se ia în considerare serios o majorare a ratei înainte de sfârșitul anului, ceea ce este în concordanță cu evaluările actuale ale pieței. Din ce în ce mai multe bănci decid să adopte un ton mai dur – recent au fost, printre altele, Norges Bank sau Reserve Bank of New Zealand, care, deși nu a decis astăzi să majoreze ratele, a transmis clar investitorilor că o astfel de mișcare va avea loc cel mai probabil în viitorul apropiat. O apreciere semnificativă a dolarului neozeelandez (cu aproximativ 0,7% pe zi) arată cât de sensibile sunt piețele în prezent la o schimbare de comunicare.

Acest lucru face ca prima reuniune a FOMC sub conducerea lui Kevin Warsh (17 iunie) să fie așteptată cu nerăbdare de mulți. Tipul de comunicare pe care îl va alege Warsh și influența pe care o va avea în structurile comitetului pot duce la o reevaluare semnificativă a ratelor dobânzilor. În zilele imediat precedente reuniunii (11 și 16 iunie, succesiv), așteptăm deciziile BCE și ale BoJ – există multe indicii că ambele bănci vor decide să majoreze ratele, ceea ce va contura un context extrem de interesant pentru Fed. Mai ales că datele privind inflația din SUA au fost surprinzătoare recent, iar situația de pe piața muncii, conform analizei Fed, s-a stabilizat.

Mâine va fi publicat raportul PCE, etalonul preferat al inflației de către Fed. Este probabil cel mai important raport macroeconomic al săptămânii.