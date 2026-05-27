Petrolul își extinde pierderile și testează minimele locale 🚩 Piper Sandler mizează pe o revenire

Petrolul Brent (OIL) a scăzut astăzi cu aproape 3%, tranzacționându-se în jurul valorii de 93 de dolari pe baril și prelungind o tendință clar descendentă pe termen scurt, în care presiunea din partea ofertei continuă să domine, în ciuda incertitudinii persistente din jurul Strâmtorii Ormuz. În același timp, unele departamente de cercetare, inclusiv Piper Sandler, se poziționează din ce în ce mai mult în tabăra „crizei prelungite”, în loc să se aștepte la o detensionare rapidă în jurul Ormuzului. Potrivit băncii, piața ar putea interpreta semnalele unui potențial acord cu Iranul într-un mod prea optimist, în timp ce situația reală a transportului maritim din regiune rămâne extrem de fragilă. Piper Sandler pariază pe prețuri mai mari ale petrolului În ultima sa notă, Piper Sandler susține că Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne efectiv parțial închisă încă câteva luni. Acest lucru ar implica o perturbare continuă a fluxurilor de țiței și GNL din Orientul Mijlociu către Asia, crescând presiunea asupra pieței fizice a petrolului. Problema cheie nu este neapărat o „închidere” formală a Strâmtorii Ormuz, ci scăderea dramatică a traficului comercial de petroliere. Potrivit Piper Sandler, șansele ca volumele de transport maritim să se redreseze chiar și la 50% din nivelurile de dinaintea crizei par reduse — nu doar în următoarele câteva săptămâni, ci potențial și în lunile următoare.

Piețele au primit semnale mixte în ultimele zile. Pe de o parte, Donald Trump a sugerat că un acord cu Iranul este în mare parte negociat. Pe de altă parte, Pentagonul a confirmat lovituri suplimentare asupra instalațiilor militare iraniene și a navelor care amplasează mine în apropierea strâmtorii. Aceste evoluții sugerează că tensiunile militare încă se intensifică, în loc să se estompeze.

Piper Sandler consideră că Washingtonul este reticent în a urmări o confruntare pe scară largă, întrucât o represiune iraniană mai amplă ar putea destabiliza regiunea și perturba și mai mult lanțurile de aprovizionare globale. În același timp, Teheranul pare convins că deține încă un avantaj semnificativ în negocieri, reducând probabilitatea unui compromis rapid.

Toate acestea conduc banca la o concluzie destul de agresivă: prețurile petrolului ar putea atinge noi maxime anuale mai târziu în această vară. Această opinie este greu de respins. Până de curând, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare trecea prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă traficul de petroliere rămâne restricționat pentru o perioadă îndelungată, problema se mută de la volatilitatea pieței futures la disponibilitatea fizică a țițeiului – în special pentru Asia. Rezervele strategice ale SUA se îndreaptă spre est Statele Unite trimit acum un transport rar de țiței din Rezerva Strategică de Petrol (SPR) către Asia, evidențiind cât de profund criza din Ormuz remodelează fluxurile energetice globale. Conform datelor de transport citate de Reuters, un petrolier care transportă petrol din SPR-ul SUA a părăsit Golful Mexic cu destinația Filipine. Aceasta marchează prima livrare de țiței strategic american către Asia de la sfârșitul anului 2022. Măsura este neobișnuită, dar logică din punct de vedere strategic. Întreruperea traficului normal de petroliere prin Ormuz a afectat grav rutele tradiționale de aprovizionare din Orientul Mijlociu către Asia. Înainte de criză, economiile asiatice importau aproximativ 80% din țițeiul lor din Orientul Mijlociu, în timp ce Filipine se bazau în mare măsură pe Arabia Saudită, Irak și Emiratele Arabe Unite.

De exemplu, petrolierul grecesc VLCC Arosa transportă în prezent aproximativ 616.000 de barili de țiței acid american din SPR, alături de alte 700.000 de barili dintr-un amestec separat de țiței acid american. Acest lucru arată că Washingtonul nu numai că redirecționează țițeiul către Europa, dar încearcă din ce în ce mai mult să compenseze și penuria din Asia.

Problema este că amploarea potențialelor întreruperi ale aprovizionării din Orientul Mijlociu rămâne enormă. Estimările sugerează că între 14 și 15 milioane de barili pe zi din producție ar putea fi afectați de tensiunile actuale. Chiar și o eliberare coordonată pe scară largă din partea statelor membre ale AIE s-ar putea dovedi insuficientă dacă criza din Hormuz se prelungește. În ciuda recentei scăderi a prețurilor petrolului, piața mondială a țițeiului intră într-o fază de reorganizare forțată. Asia – regiunea cea mai dependentă de aprovizionarea cu energie din Orientul Mijlociu – va suporta probabil cele mai mari costuri logistice și de preț. Între timp, Statele Unite acționează din ce în ce mai mult ca furnizor de urgență nu numai pentru Europa, ci și pentru cumpărătorii asiatici. OIL (Interval D1) Petrolul WTI a crescut inițial spre 120 USD pe baril, înainte de a se retrage sub nivelul de 100 USD. Cu toate acestea, potrivit Piper Sandler, piața ar putea anticipa normalizarea prea devreme. Dacă criza persistă, presiunea reînnoită asupra ofertei ar putea împinge din nou prețurile petrolului în sus, afectând potențial atât creșterea economică globală, cât și recentul rebond al piețelor de acțiuni. Sursa: xStation 5

