Comentariu despre piața valutară: Creșterea dolarului american poate continua?

Piețele financiare încep noua săptămână în mod evident neliniștite – giganții din sectorul tehnologic își pierd din strălucire, Asia înregistrează vânzări masive, iar dolarul își recuperează încet, dar sigur, poziția. În acest context, perechea EURUSD s-a menținut la limita nivelului de suport, care ar putea decide direcția cursului de schimb pentru următoarele câteva săptămâni. Fed și-a schimbat discursul Ședința FOMC din iunie, prezidată de noul șef al Fed, Kevin Warsh, s-a dovedit a fi un punct de cotitură pentru piețele valutare globale. Comitetul a menținut în unanimitate ratele dobânzilor în intervalul 3,50-3,75%, dar graficul „Dot Plot” care a însoțit decizia a arătat că nu mai puțin de nouă dintre cei optsprezece membri cu drept de decizie consideră că majorarea ratei înainte de sfârșitul anului este cea mai rațională măsură. Aceasta reprezintă o schimbare dramatică față de previziunile din martie, când nimeni din comitet nu anticipa astfel de măsuri. Warsh a fost singurul care s-a abținut să-și formuleze propria prognoză, iar retorica sa, menită să limiteze orientările prospective – după cum recunoaște el însuși –, are scopul de a spori flexibilitatea Fed, deși, în același timp, prezintă riscul creșterii volatilității în a doua jumătate a anului. Proiecția mediană la sfârșitul anului 2026 este acum de 3,8%, ceea ce a fost perceput de piață fără echivoc – ca un semnal de cumpărare a dolarului. Probabilitatea unei majorări la ședința din iulie ajunge deja la aproximativ 35-40%, iar datele privind PCE programate pentru joi ar putea crește și mai mult această probabilitate. Geopolitica rămâne incertă Entuziasmul provocat de semnarea memorandumului dintre SUA și Iran s-a dovedit a fi de foarte scurtă durată. Piețele și-au amintit rapid că discuțiile din Elveția au reprezentat doar o foaie de parcurs, nu un acord final. Iranul a reușit deja să perturbe din nou navigația în Strâmtoarea Ormuz, Trump nu a renunțat la retorica de descurajare, iar negocierile urmează să continue timp de până la 60 de zile – ceea ce înseamnă că factorul de risc geopolitic nu dispare nicăieri. Piețele bursiere asiatice reacționează cu o nervozitate tot mai mare: indicele japonez Nikkei 225 a pierdut astăzi aproximativ 2,3%, punând capăt unei serii de opt sesiuni consecutive de creștere, în timp ce indicele coreean KOSPI a scăzut cu peste 7%, declanșând mecanismul „sidecar” după o scădere de 5% a contractelor futures. Vânzarea masivă a liderilor din sectorul tehnologic – Amazon sau Alphabet, care au pierdut 5% luni – nu este doar o reacție la situația geopolitică, ci un semnal al unei reevaluări mai ample a valorilor din sectorul AI. Acest context favorizează în mod clar dolarul ca monedă de refugiu, subminând în același timp apetitul pentru risc. Perechea EURUSD testează în prezent nivelul de 1,1420-1,1444, care este vizibil pe graficul zilnic ca o zonă de cerere orizontală, puternică, apărată în mod repetat încă din vara anului 2025. Indicele RSI se apropie de nivelul de 30, sugerând o potențială corecție tehnică, dar sistemul mediilor mobile rămâne fără echivoc bearish — toate cele trei medii mobile exponențiale (EMA) (50, 100 și 200) se află deasupra cursului, creând o rezistență dinamică.

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